Pokud v ukrajinské politice nebo byznysu něco znamenáte, musíte si pořídit daču v borovicových lesích jižně od Kyjeva. Tady na pravém břehu Dněpru měli svá letní sídla umělci i sovětští aparátčíci, tady najdete elitní sanatoria, právě zde má tréninkové centrum fotbalové Dynamo.
Rekreovali se tam snad všichni postkomunističtí prezidenti od Kravčuka po Porošenka a ani Volodymyr Zelenskyj, zdá se, neměl být výjimkou. Aspoň pokud máme soudit podle odposlechu, který na sklonku minulého týdne otřásl Ukrajinou.
Měl jsi všechno. Tak na co ti je sídlo v Kozynu? K čemu?