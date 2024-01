Ukrajinci přestali sledovat vysílání o válce. Maluje situaci na růžovo, vadí jim

„Je to zbraň,“ řekl loni v lednu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj o programu, který společně produkují a nepřetržitě vysílají největší televizní kanály v zemi. Po téměř dvou letech války jsou však Ukrajinci Telemaratonem unaveni.

To, co bylo svého času považováno za klíčový nástroj pro udržení země pohromadě, je nyní stále více zesměšňováno jako něco, co nemá daleko k hlásné troubě vlády. Diváci si stěžují, že pořad často vykresluje boje příliš růžově, skrývá znepokojivý vývoj na frontě a klesající podporu ze strany Západu a v důsledku nepřipravuje obyvatele na dlouhou válku.

Postupem času sledovanost Telemaratonu a důvěra diváků prudce klesly, což odborníci považují za známku širšího rozčarování obyvatel vládou, zatímco se vítězství na bojišti stává nedosažitelným. Mnoho diváků místo toho tráví čas sledováním populárních reality show a zábavných pořadů.

„Všichni už mají dost toho obrazu, který říká: ‚Vítězíme, všichni nás mají rádi a dávají nám peníze‘. Je to státní propaganda,“ řekla Oksana Romaňuková, šéfka kyjevského Institutu masových informací (IMI), který monitoruje média.

Telemaraton, jenž byl spuštěn po začátku ruské invaze, zahrnuje šest televizních společností s předválečnou sledovaností přibližně 60 procent diváků. Každá televizní společnost má k dispozici několikahodinové časové úseky, které plní zprávami a komentáři, jež pak všichni účastníci vysílají na svých zpravodajských kanálech.

Program oficiálně uzákonil prezidentský dekret a asi 40 procent jeho financování pochází od vlády, uvedl Oleksandr Bohuckyj, ředitel společnosti Starlight Media, hlavní mediální skupiny, která se projektu účastní.

Zůstává však nejasné, do jaké míry mají úřady kontrolu nad redakční prací Telemaratonu. Několik mediálních odborníků a novinářů zapojených do programu uvedlo, že Oleksandr Tkačenko, jenž byl do července ukrajinským ministrem kultury a informací, se účastnil schůzek, na nichž se zpravodajství koordinovalo. Resort na žádosti o komentář nereagoval. Obavy z vládního vlivu se objevily také poté, co byla několika kanálům provozovaným politickými oponenty prezidenta Volodymyra Zelenského zakázána účast v Telemaratonu.

Na začátku války většina Ukrajinců považovala projekt za životně důležitý. Jak se ruská vojska blížila k ukrajinským městům a vesnicím, Telemaraton informoval diváky o bojích a radil jim, kde najít úkryt a kdy se evakuovat.

„Byl to obsah, který zachraňoval životy,“ řekla Chrystyna Havryljuková, vedoucí zpravodajství veřejnoprávní stanice Suspilne, která se na Telemaratonu podílí. Pořad také v kritické době zvedal náladu lidí, zatímco vysílal inspirativní Zelenského poselství do milionů domácností. „Lidem to dodalo náladu, kuráž a naději. Bylo to opravdu působivé,“ říká Romaňuková.

Sledovanost z čtyřiceti na deset procent

V březnu 2022 pořad sledovalo 40 procent diváků na Ukrajině, vyplývá z informací Svitlany Ostapové, zástupkyně šéfredaktora ukrajinské společnosti Detektor Media, která monitoruje ukrajinská média. V průběhu měsíců se Telemaraton ustálil jako dobře promazané nepřetržité zpravodajství, kdy každý kanál vyplňoval své časové úseky reportážemi z fronty, rozhovory s veliteli a diskusemi s vládními představiteli. A sledovanost začala klesat. Ke konci roku 2022 se smrskla na 14 procent, uvedla Ostapová. Dnes činí deset procent.

Řada diváků uvedla, že jak opadla hrozba ruského převzetí moci v zemi, vlastenecký podtón pořadu se stával stále více přehnaným. „Události na Ukrajině líčí tak, jako by bylo všechno v pořádku, jako by vítězství bylo za rohem,“ řekl dvacetiletý Bohdan Čupryna nedávno v Kyjevě. Podobně jako další Ukrajinci i on míní, že zpravodajství o ukrajinské protiofenzívě z loňského léta bylo příliš optimistické a vyvolávalo dojem, že armáda rychle prorazí nepřátelské linie. Protiofenzíva se ale od počátku potýkala s neúspěchy a nakonec převážně selhala.

Mediální expert Ihor Kuljas uvedl, že po většinu roku 2023 účastníci pořadu používali jazyk, který zdůrazňoval „efektivitu a dovednosti ukrajinských sil“, zatímco ruské síly „byly popisovány jako ve stavu paniky, zaznamenávající značné ztráty a hromadně se vzdávající“. To bylo podle Kuljase „zcela odlišné“ od reality.

Ukrajinská televizní moderátorka Olena Froljaková, která pracuje pro společnost Starlight Media, odmítla, že by se pořad díval na situaci „skrze růžové brýle“. Dodala však, že o bombardování a vývoji na frontě se informuje až poté, co se vyjádří vláda.

„Musíme počkat na oficiální stanovisko,“ řekla. Podle Kuljase přijaly některé kanály ve svém zpravodajství určitou formu „autocenzury“. Suspilne je vzácným příkladem kanálu, který si do značné míry zachovává nezávislou redakční linii, zve jako hosty Zelenského kritiky a zpochybňuje oficiální prohlášení, dodal expert.

Optimistický pohled, co vede ke zklamání

Počet Ukrajinců, kteří říkají, že Telemaratonu důvěřují, v průběhu času klesl, z 69 procent (v květnu 2022) na 43 procent (minulý měsíc), jak vyplynulo z průzkumu Kyjevského mezinárodního sociologického institutu. Podle jiného studie více než dvě pětiny Ukrajinců podporují ukončení programu.

Mnozí kritici tvrdí, že Telemaraton nyní působí více škody než užitku. „Má to nebezpečnou stránku, vytváří to optimistický pohled na situaci a to vede ke zklamání,“ řekl Jaroslav Jurčyšyn, šéf ukrajinského parlamentního výboru pro svobodu slova.

Tento poslanec i mediální odborníci mají obavy, že program zaslepil lidi před skutečností, že se válka protáhne a vyžádá si další oběti. Další obavou je, že se Telemaraton proměnil v reklamu na podporu prezidenta Zelenského, který zůstává nejdůvěryhodnější politickou osobností Ukrajiny, byť v posledních měsících jeho oblíbenost poklesla.

Telemaraton sám o sobě nemůže formovat názory lidí, míní šéf Starlight Media Bohutskyj s poznámkou, že mnohem větší vliv mají sociální platformy, jako je Telegram, na který se většina Ukrajinců obrací pro aktuální informace o válce od vojáků a vojenských analytiků. A zatímco se válka vleče, Romaňuková věří, že se Telemaraton musí změnit, aby nakonec nenapodoboval to, čemu měl původně čelit: ruskou propagandu.