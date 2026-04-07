Zdá se, že Andrij Truš má pro taktické a outdoorové nože slabost. Policie jich při prohlídce jeho bytu našla nejméně sedm včetně zahnuté mačety zvané kukri.
Čtyřiatřicetiletý pracovník celní služby se ale se svou sbírkou nejspíš dlouho neshledá. Jeden z nožů totiž minulý čtvrtek použil při incidentu, o kterém dnes mluví celá Ukrajina.
Semlelo se to na západním okraji Lvova před kanceláří pohřební služby. Truš uvnitř vyřizoval pohřeb své babičky, zatímco jeho bratr čekal na ulici. Tam ho překvapila kontrola z odvodové kanceláře a chtěla ho zadržet.
Pokud lidé nepůjdou sami, tak musí být mobilizováni. Jinak fronta padne.