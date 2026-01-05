Šéf ukrajinské tajné služby SBU Maljuk končí, zaměří se na speciální operace

„Odcházím z postu šéfa Bezpečnostní služby. V systému SBU zůstanu a budu realizovat asymetrické speciální operace světové úrovně, které i nadále budou nepříteli způsobovat maximální škody,“ uvedl Maljuk.
Zelenskyj v příspěvku na sociální síti X napsal, že „je potřeba více ukrajinských asymetrických operací proti okupantovi a ruskému státu a jasnější výsledky co do ničení nepřítele“. To je podle něho Maljukovou nejsilnější stránkou a bude v tom pokračovat v rámci SBU.
„Uložil jsem Vasylu Maljukovi, aby naše asymetrické operace byly nejsilnější na světě,“ uvedl také Zelenskyj.
Po Maljukovi se vedení SBU dočasně ujme Jevhen Chmara, který v rámci této tajné služby vede centrum zvláštních operací A.
O tom, že se Zelenskyj Maljuka chystá odvolat, psal o víkendu například web Politico, podle kterého jde o součást širší obměny na klíčových pozicích v zemi.
V jejím rámci se novým šéfem prezidentské kanceláře stal dosavadní ředitel ukrajinské vojenské rozvědky HUR Kyrylo Budanov. V čele HUR ho nahradil dosavadní šéf vnější rozvědky (SZRU) Oleh Ivaščenko. Maljuk se podle nejmenovaných zdrojů odchodu z čela SBU bránil.
Úřadujícím šéfem SBU byl jmenován v červenci 2022, parlament ho pak ve funkci na návrh Zelenského oficiálně potvrdil v únoru 2023.
SBU pod jeho vedením stála za bombovým útokem na Krymský (Kerčský) most z října 2022 nebo za operací Pavučina z loňského června, během které ukrajinské drony zasáhly strategické bombardéry na několika vojenských letištích v hloubi ruského území.