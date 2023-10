Německo chce Ukrajině pomoct během zimy. Scholz slíbil další Patrioty

Berlín poskytne Ukrajině další raketový systém protivzdušné obrany Patriot, aby pomohl při ochraně Ukrajiny v zimních měsících. Německý kancléř Olaf Scholz to ve čtvrtek slíbil ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému. Scholz to oznámil ve čtvrtek poté, co se s ukrajinským prezidentem sešel na okraj summitu Evropského politického společenství v Granadě.