„Jsme si plně vědomi, že je před námi dlouhá cesta,“ řekl Kristersson. „Ale od teď jsme odhodláni prozkoumat všechny možnosti, jak v budoucnu dodat Ukrajině velké množství stíhaček gripen,“ dodal.
Kristersson na tiskové konferenci v Linköpingu potvrdil, že Švédsko a Ukrajina podepsaly dohodu o dlouhodobé spolupráci v letecké obraně, která zahrnuje i možnost prodeje až 150 nově vyrobených gripenů v nejmodernější verzi E. Zelenskyj se švédským premiérem ve středu společně navštívili továrnu firmy Saab, která gripeny vyrábí.
Prezident Zelenskyj podle svých slov očekává, že budoucí smlouva se Švédskem Kyjevu umožní získat nejméně 100 gripenů. Uvedl také, že Ukrajina má zájem na společné výrobě dronů se švédskou firmou Saab.
O možnosti dodávek gripenů na Ukrajinu se uvažovalo už dříve, ale loni v květnu Švédsko tyto plány pozastavilo, podle ministra obrany Pala Jonsona proto, že Ukrajina se tehdy soustředila na práci s americkými letouny F-16, které mohla získat okamžitě.
VIDEO: Ukrajinští piloti ukázali, jak s F-16 sestřelují ruské rakety
Moderní západní stíhačky země, která se od února 2022 brání rozsáhlé ruské vojenské agresi, využívá k obraně proti každodenním ruským vzdušným útokům.
Letouny JAS-39 Gripen jsou v provozu od roku 1996 a firma Saab jich dosud vyrobila přibližně 280. Švédská vláda si podle Reuters objednala 60 gripenů verze E a firma Saab zvyšuje kapacitu v Linköpingu ve snaze vyrábět během několika let 20 až 30 těchto letadel ročně.
Saab vyrábí gripeny také v Brazílii. Gripeny nyní využívá také české letectvo a na začátku září ministerstvo obrany prodloužilo jejich pronájem do roku 2035, kdy by je měly na českém nebi nahradit americké stroje F-35.