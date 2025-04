Rusové vraždili civilisty na oslavě. Takhle se může chovat jen bastard, zuří Zelenskyj

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

„Na tuto světlou Květnou neděli postihla naši komunitu strašlivá tragédie,“ uvedl starosta Artem Kobzar v prohlášení na sociálních sítích. „Bohužel již víme o více než dvaceti mrtvých.“

Dvě ruské balistické rakety totiž zasáhly centrum města v době, kdy se místní obyvatelé shromáždili na oslavu Květné neděle.

„Nepřátelské střely zasáhly obyčejnou městskou ulici, obyčejný život: domy, vzdělávací instituce, auta na ulici... A to je v den, kdy lidé chodí do kostela: Květná neděle, svátek vjezdu Páně do Jeruzaléma,“ poznamenal Zelenskyj na X. „Takhle se může chovat jen bastard,“ dodal.

Město Sumy se nachází jen několik desítek kilometrů od ruských hranic a terčem ruských vzdušných útoků se stává opakovaně.

Ukrajinské letectvo dnes oznámilo, že Rusko v noci na dnešek vyslalo do severní, jižní a centrální oblasti Ukrajiny 55 dronů. Ukrajinským jednotkám protivzdušné obrany se jich podařilo 43 zničit.

Ukrajina čelí ozbrojené ruské agresi od února 2022, země se brání s podporou především západních partnerů. Spojené státy usilují o uzavření mírové dohody mezi Ukrajinou a Ruskem. Washington v posledních týdnech zkoušel domluvit částečné dohody o příměří týkající se energetiky a Černého moře. Jednání ale zatím nevedla k žádnému přerušení bojů.