Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
Videozáznam situaci zachytil ze tří úhlů. Jeden z nich ukazuje, že těsně před výbuchem se v kavárně tvořila fronta na zmrzlinu. Po úderech nastala panika a do podniku přiběhli další lidé. Všichni se snažili najít bezpečné místo k ukrytí.
Při sobotním ruském útoku klouzavými bombami na město Sumy na severovýchodě Ukrajiny zemřelo pět lidí. Mezi nimi i třináctiletá dívka, uvedl server BBC. Podle úřadujícího starosty Artema Kobzara se nejméně dalších třicet lidí zranilo.