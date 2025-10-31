Na město, které je správním střediskem Sumské oblasti, zaútočilo během jediné hodiny deset ruských dronů, které se zaměřily na civilní infrastrukturu. Drony zasáhly devítipodlažní budovu a dvoupodlažní obytný dům v různých částech města, napsal Hryhorov na sociální síti Telegram. Zranění podle něj utrpěla nezletilá dívka a starší žena z obytného domu, zdravotníci je ošetřili na místě.
Hryhorov varoval obyvatele, aby zůstali v krytech, protože hrozí další útoky. V zasažené výškové budově vypukl požár, informují média.
O poškození teplárny v ruském městě Orjol při náletu dronů informoval na sociální síti tamní gubernátor Andrej Klyčkov, podle kterého se nálet obešel bez obětí a požárů. Současně varoval, že zveřejňování záběrů ilustrujících fungování protivzdušné obrany a způsobené škody napomáhá nepříteli. Ale i tak se na internet dostaly záběry z útoku na teplárnu.
Ukrajinské drony útočí už třetí den na Moskvu. Rusko tvrdí, že jich sto sestřelilo
Ukrajinské drony napadly také blíže neupřesněný objekt infrastruktury u města Vladimir, oznámil gubernátor Alexandr Avdějev. Zpravodajský kanál Astra zveřejnil záběry požáru tamní rozvodny.
Ruské ministerstvo obrany mezitím informovalo o zničení 14 ukrajinských dronů nad Voroněžskou, Belgorodskou, Kurskou, Kalužskou a Tulskou oblastí. O případných škodách se nezmínilo.