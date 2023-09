Daleko za frontovou linií. Ukrajinci útočí na spojence wagnerovců v Súdánu

V úterním rozhovoru pro CNN popsal nejmenovaný ukrajinský zdroj operace v Súdánu jako „práci nesúdánské armády“. A dodal, že „ukrajinské speciální síly jsou za ně pravděpodobně zodpovědné“.

Následky ruské invaze na Ukrajinu se tak projevily daleko za frontovou linií. Operace totiž podle zahraničních zdrojů zahrnovala sérii útoků na polovojenské Jednotky rychlé podpory (RSF), jimž se dostává podpory od žoldnéřské skupiny Wagner.

CNN sice nedokázala zapojení Ukrajiny do úderů v Súdánu nezávisle potvrdit, zveřejnila však videozáznamy, na nichž útočí drony. A manévry těchto dronů velmi důvěrně připomínají ukrajinskou taktiku. Ukrajina se k útokům oficiálně nepřihlásila a Súdán je popírá.

Části videí ovšem kolují od čtvrtka na sociálních sítích. Drony se na nich pohybují v oblasti Umdurmánu, města ležícího na protějším břehu řeky Nil od hlavního města Chartúm.

1/2 Hard to believe Nima Elbagir, who says these are Ukrainian forces conducting drone strikes against Wagner backed RSF in #Sudan. They could also be CIA, MI6, GID, or Mossad. Ukraine might just be a cover up story. Hard to take a story like this at face value.🤔 pic.twitter.com/SGuh8nbE6n