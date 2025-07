Podivné úmrtí. Ukrajinský policista zemřel tam, kde zabili uprchlého ruského pilota

Ukrajinský soused nalezl tělo jednašedesátiletého muže ve veřejném bazénu v bytovém komplexu. Zde si Hruševskij pořídil před několika měsíci byt, který renovoval. V komplexu v letovisku Villajoyosa žije řada movitých Rusů a Ukrajinců.

Muž byl tváří dolů ve vodě a bez pulzu, uvedl španělský server El Espanol. Přivolaní zdravotníci mu už nedokázali pomoc.

Mezi obyvateli jeho smrt vyvolala znepokojení. Někteří se domnívají, že zřejmě utrpěl infarkt nebo mrtvici. Tomu by nasvědčovala to, že Hruševskij krvácel z ucha a že by bylo zvláštní, aby se utopil v bazénu ne hlubším než 1,5 metru.

Další ale spekulovali, zda do celé věci nebyly zapojené ruské tajné služby. Minulý rok správce domu nalezl u garáží zastřeleného ruského zběhlého pilota Maxima Kuzminova. El Espanol podotkl, že k nynějšímu incidentu došlo přesně na místě, kde byl zavražděn uprchlý pilot.

Hruševskij si udržoval odstup a sousedé o něm příliš nevěděli. Někteří se domnívají, že zřejmě odešel do důchodu.

„Podle ukrajinského generálního konzulátu v Barceloně bylo příčinou smrti utonutí. Konzulární úředníci pomáhají s vyřízením potřebné dokumentace pro repatriaci těla na Ukrajinu,“ uvedloukrajinské ministerstvo zahraničí.