Co s veterány po válce? Kyjev chce legalizovat soukromé vojenské společnosti

Prezident Volodymyr Zelenskyj na začátku května uvedl, že Ukrajina připravuje právní rámec, který by umožnil soukromým vojenským společnostem působit v zemi. Iniciativa má přinést obchodní možnosti pro veterány a umožnit jim působit v mezinárodním bezpečnostním sektoru.
„Přední světové státy zapojují své občany do takzvaných soukromých vojenských společností a dalších formátů,“ řekl Zelenskyj. „Pro Ukrajinu je důležité poskytnout vlastní státní odpověď na tuto mezeru na trhu, tuto příležitost a tuto poptávku v oblasti bezpečnostního exportu.“
Nyní mohou takové skupiny fungovat pouze pod dohledem státních institucí, primárně ukrajinské armády. Ta se nicméně snaží najít cesty, jak využít jejich služeb i mimo její rámec.
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Ukrajinské ministerstvo obrany například spustilo program, který umožňuje integrovat soukromé společnosti do protivzdušného systému. Ukrajinský ministr obrany Mychajlo Fedorov oznámil, že některým se už podařilo sestřelit ruské drony.
Pokusy využít možností soukromých vojenských společností nejsou na Ukrajině ničím novým. Ukrajinský parlament probíral nejméně čtyři návrhy zákonů týkajících se této problematiky. Ten nejnovější pochází z roku 2024. Ukrajinské ministerstvo obrany jej podpořilo s výhradami s tím, že text v současném znění je v rozporu s ukrajinskou ústavou a jejími zákony.
Obavy ze soukromých vojenských společností
Podle Fedira Serďuka, zakladatele ukrajinské bezpečnostní společnosti FAST a poradce ukrajinského ministra financí, lze toto právní limbo přičíst obavám Ukrajinců z polovojenských a ozbrojených skupin. „Všechno, co je spojené se soukromou iniciativou a armádou, lidi děsí. Nepředstaví si kancelář s lidmi v kravatách, ale wagnerovce.“
Serďuk upozorňuje, že na Ukrajině přitom existuje velmi rozmanitá a široká síť subjektů, které se angažují v oblastech blízkých soukromým vojenským společnostem, ať jde o vojenské instruktory, dronové či kyberbezpečnostní firmy nebo odminovací společnosti, z nichž mnohé již spolupracují s ukrajinskými ozbrojenými silami. „Každá soukromá škola pro operátory dronů je v podstatě poskytovatelem obranných služeb,“ dodává.
Podle Serďuka nyní před zákonodárci leží dilema stanovení hranice mezi poskytovateli bezpečnostních služeb a těmi společnostmi, které přímo participují na bojových operacích v zahraničí. „Existuje zásadní rozdíl mezi pomocí jinému státu získat nějakou schopnost a přímo participací v boji.“
Atraktivní export
Pro Ukrajinu mohou být veteráni ochotní nechat se najmout cizími státy zdrojem příjmů. Ukrajinští vojáci mají cenné bojové zkušenosti a zvláště jejich expertiza v dronové technologii je považována za jednu z nejlepších, ne-li vůbec nejlepší na světě.
„Až dostanou rozum, budou se armády NATO moci přetrhnout o lidi se zdejšími zkušenostmi,“ myslí si bývalý instruktor kanadské armády Kevin Leach. „Zejména o ty Ukrajince, kteří už mluví anglicky a prošli západním vojenským výcvikem nebo důstojnickými školami. Tito lidé si budou moci diktovat vlastní podmínky pro práci po celém světě.“
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Že v zahraničí skutečně bude poptávka po ukrajinských nájemných silách, naznačuje vyslání 200 ukrajinských dronových expertů na Blízký východ. A ukrajinští výrobci dronů připouštějí, že cizí země mají zájem o jejich produkty, vyvážet je však nemohou kvůli potřebám ukrajinského vojenského průmyslu.
Prezident Zelenskyj sklidil kritiku za vyslání vojáků do Perského zálivu v době, kdy je země potřebuje proti ruským útokům bezpilotními letouny. Podle Serďuka by právě specialisté ze soukromých vojenských společností mohli plnit také tyto role. „Pravděpodobně jsme svědky zrodu zcela nového velkého průmyslového odvětví ukrajinských soukromých poskytovatelů obranných služeb,“ myslí si Serďuk.