Expert: Ukrajinci se v Bachmutu dostali do pasti, Rusové hrají o čas

Rusové ve středu ráno oznámili, že dostali pod kontrolu město Soledar. Zprávy z bojiště se zatím různí, ale pokud by se to potvrdilo, co by to znamenalo pro obránce Bachmutu?

Těžko říci. Hodně se mluvilo o tom, že Bachmut prakticky nelze dobýt frontálním útokem. Pokud jsou města bráněná, je velmi těžké je dobýt z jedné strany. Ve vojenské hantýrce se tomu říká „komplexní terén“. Vojáci se mohou schovávat v patrech domů nebo v kolektorech pod zemí. Je velmi těžké je vytlačit, zvlášť pokud jim z jedné strany pořád chodí zásoby. V Rusku se proto psalo, že Bachmut je třeba odříznout, že teprve pak ho půjde dobýt. Pokud Rusové skutečně získali kontrolu nad Soledarem, tak je to potenciální krok tímto směrem.

Soledar je malinký, je to prakticky vesnice. Pro Ukrajince však nevypadá příliš dobře, že byl tak dlouho bráněný a teď padl. Ukrajina na jednu stranu říká, že to není strategicky významné město, ale zároveň ho urputně bránila. Obojí není dost dobře možné. Ukrajina se tak trochu dostala do pasti. I kvůli zvěrstvům, které Rusové podnikali ve směru na Bachmut, je na Ukrajině politicky velmi obtížné dělat jakékoli taktické ústupy.