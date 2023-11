Přidejme královny na šachovnici. Snyder radí, jak odvrátit pat na Ukrajině

Podle Snydera není správné používat pro popis postupu na bojišti šachovou terminologii a hovořit nyní o patu, protože západní země mohou jednoduše „přidat na šachovnici třeba pět královen“, a tím změnit poměr sil.

„Tu analogii nemám rád, protože válka není partie šachu. V šachu máte na šachovnici určitý počet figurek a důvodem, proč se dopracujete k patu, je to, že se vaše figurky dostanou do konkrétní konstelace,“ řekl Snyder. Válečná realita je podle něj výrazně odlišná, protože zdroje dostupné stranám konfliktu nejsou omezené a Západ může svou pomoc výrazně navýšit, což by postavení Ukrajinců zlepšilo.

Vyjádření o patu také podle Snydera nahrávají politikům, kteří hledají argumenty proti poskytování vojenské pomoci Ukrajině. „Dalším argumentem, který lidé používají, je, že už jsme (válkou na Ukrajině) unavení, což je směšné. Nejsme unavení, jen se necháme snadno rozptýlit,“ řekl historik.

O možnosti „zamrznutí“ konfliktu na Ukrajině v poslední době hovořili otevřeně i někteří ukrajinští představitelé. Začátkem listopadu náčelník ukrajinského generálního štábu Valerij Zalužnyj v článku pro časopis The Economist uvedl, že válka se ocitla ve slepé uličce a hrozí, že ukrajinskou protiofenzivu vystřídají poziční boje, které mohou trvat roky a které jsou výhodné pro Rusko. Jeho text se ale v první řadě zabýval právě otázkou, jak je možné takovou situaci zvrátit.

Na Západě se v posledních týdnech čím dál častěji mluví o únavě z Ukrajiny, ruskou agresi navíc v posledních týdnech přebíjí válka mezi Izraelem a Hamásem a v americkém Kongresu stále čeká na schválení nový balík pomoci Ukrajině v hodnotě 61 miliard dolarů. Kyjev se zamrznutí fronty bojí, protože předpokládá, že by ho západní spojenci pak začali tlačit k jednání s Ruskem a územním ústupkům.

Podle Snydera jsou řeči o patu poraženeckým, sebenaplňujícím se proroctvím. Pokud přísun pomoci vyschne, bude to pro USA znamenat větší zahraničněpolitickou katastrofu než invaze do Iráku. „Pro Američany by to byla neuvěřitelná ztráta na poli kredibility, demokracie, odstrašování Číny a Ruska a v podstatě všeho,“ varuje historik.

Letní protiofenziva k Azovskému moři sice ztratila páru a ztroskotala v ruských minových polích, Ukrajinci však podle něj především ukázali neuvěřitelnou vynalézavost při odražení ruského blitzkriegu, i když všichni čekali, že Kyjev během pár týdnů padne. „Pokud Ukrajinci předvedli víc, než jsme od nich čekali, tak bychom my měli hledat způsoby, jak jim teď pomoci,“ apeluje Snyder.

Autor oceňované knihy Krvavé země se od začátku ruské invaze výrazně angažuje v pomoci Ukrajině a v současnosti organizuje sbírku na systém pro detekci ruských dronů. Očekává se, že Rusko se během letošní zimy opět pokusí vyřadit z provozu ukrajinskou energetickou infrastrukturu.

„Mám za to, že v ruském vedení a v ruských elitách je hodně lidí, kteří si prostě užívají krutost. Baví je představa, že Ukrajince během zimy připraví o vodu, jídlo, energii a teplo,“ vysvětlil pro britský list svou motivaci pro pořádání sbírky. „Historici by také měli zaujímat morální stanoviska. Jistě, humanitární pomoc je potřebná, ale střelu s plochou dráhou letu svetrem nezastavíte.“