„S velkou radostí oznamuji, že jsme spolu s ministrem (obrany Denysem) Šmyhalem právě podepsali memorandum o 14. balíčku podpory, který počítá s tím, že Slovensko poskytne Ukrajině ženijní a protiminovou pomoc,“ uvedl Kaliňák v projevu na mezinárodním fóru obranného průmyslu.
|
Naším cílem není porážka Ruska, řekl Fico. Válku na Ukrajině má za regionální konflikt
Šéf slovenského ministerstva obrany dále podle ukrajinské tiskové agentury uvedl, že je dnes v Kyjevě, aby společně s ukrajinským protějškem definovali možné projekty rozšíření „už tak poměrně komplexní obranné spolupráce.“
„Ukrajina obdrží od Slovenska pět odminovávacích strojů Božena a další techniku,“ upřesnil Šmyhal. Slovensko podle něj Ukrajině poskytne bezplatně vedle zařízení k odminovávání také ženijní a stavební techniku, dopravní prostředky nebo vybavení pro lékařskou evakuaci.
„Během setkání jsem poděkoval svému slovenskému kolegovi za pomoc, která zachraňuje životy Ukrajinců,“ uvedl Šmyhal, podle něhož se už řeší další, tedy 15. balík slovenské pomoci.
|
Fico se na Ukrajině sešel se Zelenským, podpořil vstup Kyjeva do EU
Mluvčí slovenského ministerstva obrany Michal Bachratý v pondělí řekl, že úřad nebude informace o pomoci Ukrajině zatím komentovat. Učiní tak v úterý nebo ve středu, a to po návratu ministra do vlasti.
Kaliňák minulý týden novinářům řekl, že v neděli pojede na Ukrajinu, detaily ovšem neuvedl. Premiér Robert Fico v neděli prohlásil, že Kaliňákovu cestu do sousední země považuje za součást příprav společného jednání slovenské a ukrajinské vlády. To je naplánováno na 17. října v Michalovcích na východním Slovensku.
Kaliňák v pondělí uvedl, že během nedávného setkání premiéra Fica a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského byla za jedno z hlavních témat nadcházejícího mezivládního zasedání označena spolupráce v oblasti obrany, píše Interfax-Ukrajina. Zelenskyj se s Ficem setkal na začátku září v západoukrajinském Užhorodu.
Současná Ficova vláda po předloňském nástupu do úřadu zastavila vojenskou pomoc Kyjevu ze státních zásob, umožnila ale pokračování komerčních kontraktů zbrojařských firem.
|
Další balík sankcí proti Rusku neprošel, blokuje ho Slovensko
Slovensko poskytlo Ukrajině od začátku celoplošné ruské invaze v únoru 2022 celkem 13 balíků vojenské pomoci, píše Interfax-Ukrajina a dodává, že Bratislava po nástupu Ficovy vlády omezila přímou pomoc Ukrajině na humanitární a nesmrtící podporu, do které spadá pomoc s odminováváním.