Kvůli Ficovým výhrůžkám jsme se obrátili na úřady EU, řekl ukrajinský ministr

„Opravdu bychom chtěli, aby každý v EU dodržoval normy a předpisy, které dnes existují. Napsal jsem dopis eurokomisaři pro energetiku, (evropské síti provozovatelů elektroenergetických přenosových soustav) ENTSO-E a Energetickému společenství, abychom zajistili, že tyto otázky budou řešeny náležitě z hlediska souladu se zákonem,“ řekl v ukrajinském televizním vysílání Haluščenko.

O dodržování evropských pravidel týkajících se energetiky hovořil ve svém poselství k národu v sobotu také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. „Pověřil jsem naše vládní činitele, aby společně s Evropskou komisí a s našimi dalšími partnery v Evropě udělali vše pro zachování stability jednotného evropského energetického systému a pro dodržování evropských energetických pravidel,“ uvedl Zelenskyj.

Ukrajinský prezident v sobotu obvinil Fica z otevření druhé energetické fronty proti Ukrajině na pokyn ruského prezidenta Vladimira Putina. Reagoval tak na páteční vyjádření šéfa slovenské vlády, jenž pohrozil Ukrajině odvetnými opatřeními, včetně přerušení dodávek elektřiny, pokud Kyjev po Novém roce zastaví tranzit ruského zemního plynu na Slovensko.

Ukrajina, která se od února 2022 brání rozsáhlé ruské vojenské agresi, už dříve oznámila, že neplánuje od začátku nového roku prodloužit smlouvu o přepravě ruského plynu do Evropy prostřednictvím své sítě plynovodů. Podle Kyjeva platby za plyn pomáhají Rusku financovat jeho válečné tažení na Ukrajině. Zelenskyj v létě řekl, že Kyjev jedná o alternativních možnostech, například o tranzitu ázerbájdžánského plynu do Evropy.

Fico mimo jiné tvrdí, že alternativní trasy by prudce zvýšily náklady a také by postihly slovenské zisky z tranzitu. Minulou neděli jednal slovenský premiér v Moskvě s Putinem, na jehož rozkaz ruská vojska vpadla do sousední země a rozpoutala tak nejkrvavější konflikt v Evropě od druhé světové války.

Šéf slovenské vlády po setkání s šéfem Kremlu řekl, že pokračování dodávek ruského plynu na Slovensko bude po 1. lednu prakticky nemožné kvůli přístupu Kyjeva.