Fico jede poprvé na Ukrajinu. Se Zelenským chce probrat energetiku

Autor: ,
  6:13
Slovenský premiér Robert Fico se dnes v ukrajinském Užhorodu sejde s prezidentem Ukrajiny Volodymyrem Zelenským. Jedním z hlavních témat jednání bude podle úřadu slovenské vlády energetická infrastruktura.

Slovenský premiér Robert Fico (2. září 2025) | foto: Profimedia.cz

Schůzka obou politiků, první od předloňského jmenování Fica do čela jeho již čtvrté vlády, se uskuteční po dřívější Ficově kritice Zelenského či přístupu Evropské unie k válce na Ukrajině. Na tu Rusko vojensky zaútočilo v únoru 2022. Nynější Ficův kabinet po nástupu do úřadu zastavil vojenskou pomoc Kyjevu ze státních zásob.

Fica v Užhorodu, jež leží u ukrajinsko-slovenské hranice, čeká také jednání s ukrajinskou premiérkou Julijí Svyrydenkovou. Součástí slovenské delegace budou ministři zahraničí a hospodářství.

Slovenský premiér během úterního setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Číně dal najevo, že při schůzce se Zelenským chce protestovat proti ukrajinským útokům na ropnou infrastrukturu.Tyto útoky na ruském území v srpnu opakovaně vedly k přerušení dodávek ruské ropy na Slovensko a do Maďarska.

Putin v Číně žertoval s Ficem. Ten má „vážné poselství“ pro Zelenského

Fico se vymezoval vůči Zelenskému už například letos v lednu, a to poté, co Ukrajina neprodloužila smlouvu s ruskou stranou o tranzitu zemního plynu přes své území. Slovensko tak přišlo o dodávky plynu z tohoto směru, na kterých bylo v minulosti závislé. Rusko pak začalo dodávat plyn na Slovensko přes Turecko a další země, kapacita této přepravní trasy je ovšem omezená.

Předseda slovenské vlády ve vlasti dlouhodobě čelí kritice opozice i části médií za to, že v souvislosti s válkou na Ukrajině opakuje ruskou propagandu a narušuje jednotu Evropské unie.

Napjaté vztahy až s návratem Fica k moci

Od začátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 Slovensko za předchozích dvou vlád poskytovalo Ukrajině vojenskou i humanitární pomoc. Kyjevu předalo různou vojenskou techniku včetně vyřazených stíhaček MiG-29 sovětské konstrukce, dále systém protivzdušné obrany S-300, bojová vozidla pěchoty, zařízení na zneškodňování min či vojenské vrtulníky, v rámci komerčního kontraktu i samohybné houfnice Zuzana 2. Přijalo také desítky tisíc ukrajinských uprchlíků.

Čtvrtá vláda Roberta Fica, která se k moci dostala po předčasných parlamentních volbách ze září 2023, však postoj vůči Ukrajině radikálně změnila. Kritizuje protiruské sankce a vojenskou podporu napadené země. Ficova vláda po nástupu do úřadu zastavila vojenskou pomoc Ukrajině ze státních zásob. Umožnila ale pokračování komerčních kontraktů a humanitární pomoc.

Když ne Fico, tak Šimečka. Lídr slovenské opozice přijel za Zelenským

Nynější vládní představitelé Slovenska, podobně jako jejich maďarští kolegové, v době pokračující ruské agrese na Ukrajině nepřerušili na rozdíl od jiných zemí EU schůzky s ruskými politiky. Fico se několikrát sešel s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, naposledy tento týden v Pekingu.

Loni v lednu Fico uvedl, že Ukrajina není suverénním státem. Ve videu zveřejněném na sociálních sítích řekl, že ruský prezident Vladimir Putin je falešně démonizován. „Co (Ukrajinci) čekají? Že Rusové odejdou z Donbasu a Luhanska, anebo že odejdou z Krymu? Vždyť je to nereálné,“ prohlásil Fico, jehož slova vyvolala ostrou reakci nejen Kyjeva, ale i slovenské opozice.

Při jednáních s Ukrajinci ale Fico, často obviňovaný z opakování ruské propagandy, volil někdy i jinou rétoriku. Například po schůzce s tehdejším ukrajinským premiérem Denysem Šmyhalem loni v dubnu řekl, že pokračující ruská agrese proti Ukrajině nebyla vyprovokovaná, a dodal, že podporuje územní celistvost země včetně Krymského poloostrova a Donbasu. Válka představuje podle Ficových slov porušení mezinárodního práva. V únoru ale slovenský premiér poznamenal, že válka začala už v roce 2014 "řáděním ukrajinských neonacistů“.

Fico několikrát zopakoval, že je zásadně proti členství Ukrajiny v NATO. „Vláda, kterou vedu, nikdy nepodpoří členství Ukrajiny v NATO, protože by to vedlo jen a jen ke třetí světové válce,“ prohlásil například. Letos na konferenci konzervativců CPAC ve Washingtonu řekl, že Rusko mělo k invazi vážné bezpečnostní důvody, protože Západ Moskvu dlouho klamal v otázce rozšiřování NATO. „Dokud válka trvá, nemohou se konat demokratické volby. Těch se Zelenskyj zvlášť obává...V době války se těžko zjišťuje, kde skončila velká část peněz a zbraní,“ řekl také na konferenci.

Letos také Fico Ukrajinu kritizoval za to, že neprodloužila dohodu s Ruskem o tranzitu ruského plynu přes své území na Slovensko a dále do západní Evropy. Plyn přes Ukrajinu na Slovensko přestal proudit na začátku letošního roku po vypršení platnosti příslušné smlouvy o jeho přepravě mezi ruským Gazpromem a ukrajinským Naftohazem. Fico pak kritizoval zejména Zelenského a pohrozil Kyjevu odvetnými opatřeními, a to zastavením dodávek elektřiny na Ukrajinu, omezením pomoci pro ukrajinské uprchlíky a vetováním finanční pomoc EU Ukrajině. „Náš nepřítel je Zelenskyj. Zelenskyj způsobil problémy, které máme. Já ho nemám rád, neboť škodí Slovensku,“ řekl Fico. „Zdá se, že Putin dal Ficovi příkaz otevřít druhou energetickou frontu proti Ukrajině na úkor zájmů slovenského lidu. Ficovy hrozby, že v zimě odřízne Ukrajinu od nouzových dodávek elektřiny, zatímco Rusko zaútočí na naše elektrárny a energetickou síť, lze vysvětlit jedině takto,“ reagoval na to Zelenskyj. „Bylo očividnou chybou Fica, když věřil, že jeho temné plány s Moskvou budou fungovat donekonečna,“ uvedl také Zelenskyj, podle něhož Ukrajina nabízela Slovensku pomoc pro období adaptace na zastavení tranzitu plynu z Ruska, ale „Fico ji arogantně odmítl“.

Letos v květnu také Fico kritizoval Zelenského za výrok, že Ukrajina nemůže zajistit bezpečnost politiků na oslavách 80. výročí porážky nacistického Německa a konce druhé světové války v Moskvě. Fico v té době navštívil Rusko a vojenské přehlídky na moskevském Rudém náměstí se ale podle svých slov nezúčastnil.

Další vážné spory mezi Slovenskem a Maďarskem na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé se objevily minulý měsíc po dronových útocích Ukrajiny na ropovod Družba, po kterých byly na čas zastaveny dodávky ropy na Slovensko a do Maďarsko. Kritiku obou zemí vyvolaly i výroky Zelenského, který připustil, že útoky souvisejí s odporem maďarského premiéra Viktora Orbána proti vstupu Ukrajiny do Evropské unie. Slovensko a Maďarsko se kvůli tomu obrátily na Evropskou komisi a šéfku unijní diplomacie Kaju Kallasovou.

K možnému budoucímu členství Ukrajiny v EU se staví Fico smířlivěji. Na schůzce s tehdejším ukrajinským premiérem Denysem Šmyhalem loni v říjnu Fico podle ukrajinských i slovenských médií vyjádřil stoprocentní podporu členství Ukrajiny v EU.

Letos v srpnu Fico také vyvolal slovní přestřelku s ukrajinským ministerstvem zahraničí po svých vyjádřeních, že Ukrajina je částečně zodpovědná a bude muset zaplatit za to, že v souvislosti s ruskou vojenskou agresí byla použita Západem na pokus oslabit Rusko. Ukrajinské ministerstvo zahraničí v reakci kromě jiného napsalo, že Fico si neuvědomuje skutečné důvody ruské invaze na Ukrajině a že slovenský premiér se uchyluje k otevřeně útočné rétorice vůči Ukrajině a ukrajinskému lidu.

Vstoupit do diskuse (85 příspěvků)

Stereotypy o Rusku nám dělají dobře. Rusko ale nekrachuje, říká z Moskvy Just

Nejčtenější

Deset tisíc vojáků na přehlídce v Číně. Si, Putin a Kim se prošli po červeném koberci

V čínském Pekingu se v noci z úterý na středu uskutečnila vojenská přehlídka u příležitosti 80. výročí kapitulace císařského Japonska na konci druhé světové války. Přehlídky se dle odhadů účastnilo...

V Lisabonu vykolejila slavná lanovka. Vůz se roztříštil o dům u trati, zahynulo 16 lidí

V Lisabonu vykolejila a havarovala lanovka Glória, která patří mezi oblíbené turistické atrakce. Počet úmrtí vzrostl na šestnáct, v nemocnici jsou dvě desítky lidí. Příčina nehody je zatím...

Erotický portál zveřejňuje fotky italských političek. V galeriích je i Meloniová

Italské političky kritizují erotický portál, který bez svolení zveřejňuje jejich fotografie. Pod snímky jsou pak často komentáře uživatelů s jasným sexuálním podtextem. Nejméně dvě političky již...

Lékaři mi radí klid, ruším program, vzkázal Babiš po napadení na mítinku

Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše napadl muž berlí. K incidentu došlo na setkání s voliči v Dobré na Frýdecko-Místecku. Podle různých svědectví ho zasáhl do hlavy či krku. Policie na místě pachatele...

Tragédie na Klatovsku. Smrt hocha na brigádě řeší policie jako ublížení na zdraví

Kriminalisté z Klatov se zabývají tragickou událostí, která se ve středu ráno stala ve firmě ve Velkých Hydčicích. Teprve patnáctiletý chlapec tam zemřel po vážném pracovním úrazu. Podle Deníku ho...

Trumpova administrativa zažalovala Boston kvůli bránění v razii

Americké ministerstvo spravedlnosti ve čtvrtek zažalovalo město Boston a jeho demokratickou starostku Michelle Wuovou kvůli tomu, že omezují místní policii ve spolupráci s federálními imigračními...

5. září 2025  6:43

Bělorusko zadrželo polského občana kvůli špionáži, měl u sebe dokumenty o Rusech

Agenti běloruské kontrarozvědky zatkli polského občana kvůli podezření ze špionáže. Měl u sebe dokumenty týkající se nadcházejících bělorusko-ruských vojenských cvičení, uvedla ve čtvrtek běloruská...

5. září 2025  6:37

ČEZ koupil firmu Gas Distribution, plyn bude rozvádět po celém Česku kromě Prahy

Polostátní energetická společnost ČEZ koupila stoprocentní podíl ve firmě Gas Distribution, která provozuje plynárenskou síť v jižních Čechách a části Vysočiny. Nově tak bude ČEZ rozvádět plyn v...

5. září 2025  6:30

Bezpečnostní záruky Ukrajině od Evropy a USA? Rozhodně ne, odmítl Peskov

Kreml rozhodně odmítl, že by bezpečnostní garance Ukrajině mohly poskytovat zahraniční vojenské kontingenty z Ameriky nebo Evropy. Řekl to mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov agentuře RIA Novosti, která...

5. září 2025  6:21

Fico jede poprvé na Ukrajinu. Se Zelenským chce probrat energetiku

Slovenský premiér Robert Fico se dnes v ukrajinském Užhorodu sejde s prezidentem Ukrajiny Volodymyrem Zelenským. Jedním z hlavních témat jednání bude podle úřadu slovenské vlády energetická...

5. září 2025  6:13

Test mléčných svačinek: Některé jogurty skrývají kostky cukru, jinde chybí bílkoviny

Premium

V kelímku, kapsičce, krabičce i sklenici, z mléka kravského, ovčího a kozího, s přídavkem vitaminů, bílkovin nebo naopak bez cukru či laktózy. Vždyť je toho tolik! Po kterém mléčném výrobku sáhnout,...

5. září 2025

Ukrajinci berou Čechům práci, plyn berme i z Ruska, řekl Okamura v Rozstřelu

Šéf SPD Tomio Okamura v Rozstřelu zopakoval, že po volbách míří do vlády ideálně s hnutím ANO a jako prioritu označil ministerstvo vnitra. Ostře se vymezil vůči ukrajinské migraci: „Chceme provést...

5. září 2025

Odhalí nádor, vybere vhodné vajíčko. AI už využívá víc než polovina českých nemocnic

Premium

Vyhodnotit rentgen nebo magnetickou rezonanci, rozpoznat nádor na fotografii nebo vybrat vhodné vajíčko k oplodnění. To vše už dnes zvládne umělá inteligence (AI), která stále více proniká i do...

5. září 2025

Volby 2025: iDNES.cz nabízí debaty, profily lídrů i rychlé výsledky

Za měsíc čekají Česko parlamentní volby a portál iDNES.cz připravil rozsáhlý předvolební servis. Už se rozběhla série předvolebních duelů se zástupci kandidujících stran na konkrétní témata. Na...

5. září 2025

Na třetině rozpadlých vztahů se podílely finanční problémy, ukázal průzkum

Přes třicet procent Čechů tvrdí, že rozdílný pohled na finance byl v jejich ukončenému vztahu velké téma a zároveň jeden z hlavních důvodů, proč partnerství nedopadlo. Ukázal to průzkum finanční...

5. září 2025

Tomáš Fanta
Specialista/ka na životní pojištění

Tomáš Fanta
Praha, Středočeský kraj
nabízený plat: 40 000 - 60 000 Kč

Dalších 32 698 volných pozic

Záruky? Nejlepší by byla vlastní atomovka. Ukrajinci glosují přešlapování Evropy

Premium

Od našich zpravodajů na Ukrajině Další summit, další slova o neutuchající podpoře evropských spojenců. Jenže zatímco v Paříži se vůdci takzvané koalice ochotných snažili narýsovat obrysy budoucích bezpečnostních garancí pro...

5. září 2025

Zloději ve Francii ukradli z muzea čínský porcelán za čtvrt miliardy korun

Zloději odnesli z francouzského muzea tři umělecká díla v hodnotě 9,5 milionu eur (v přepočtu asi 232 milionů korun). Zaměřili se na vzácný čínský porcelán.

4. září 2025  22:39

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.