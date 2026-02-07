Pomoc s odérem rybiny. Sítě z Evropy chrání Ukrajince před ruskými drony

To, co dříve sloužilo k lovu ryb v Severním moři nebo k ochraně cibulovin či tulipánů v Nizozemsku, nyní zachraňuje životy na ukrajinské frontě. Evropští dobrovolníci spojili síly v unikátní iniciativě, která dodává ukrajinské armádě vyřazené sítě. Ty se staly levnou, ale vysoce efektivní ochranou proti ruským útočným dronům.

Dobrovolníků posílajících sítě je po Evropě mnoho. Jeden z prvních byl Dán Carl Futtrup, který začal plastový materiál ze západního pobřeží své země posílat na Ukrajinu již v prosinci 2024. Deníku Kyiv Post řekl, že během několika měsíců nechal dopravit na frontu přibližně 500 tun rybářských sítí, které tamní vojáci využívají jako štíty pro své pozice a techniku.

Přidali se například i rybáři z francouzské Bretaně. Ti v rámci organizace Kernic Solidarités posílají na Ukrajinu sítě původně určené k lovu mořských ďasů. „Mořský ďas je silná ryba. Ruské drony narazí stejně tvrdě a sítě se neprotrhnou,“ vysvětlil Christian Abazou z bretaňské vesnice Tréflez pro stanici France 24.

Vojenské auto oplocené elektrickou sítí na silnici s protidronovou sítí v Doněcká oblasti (23. ledna 2026)
Donbaské silnice chráněné sítí proti ruským FPV dronům (3. února 2026)
Vojenské auto oplocené elektrickou sítí na silnici s protidronovou sítí v Doněcká oblasti (23. ledna 2026)
Instalace ochranné sítě na silnici v Záporožské oblasti (2. února 2026)
Silnice v Charkovské oblasti chráněná sítí proti ruským FPV dronům (2. února 2026)
První kamion se 160 kilometry sítí vyrazil z Bretaně loni v říjnu. Ačkoliv po vyložení silně zapáchají po zkažených rybách, pro bránící se území mají cenu zlata. Ukrajinci si jejich odolnost ověřili testy a potvrdili, že drony spolehlivě zastaví. Význam této pomoci ocenil při své listopadové návštěvě Francie i prezident Volodymyr Zelenskyj.

Drony ale nezachytávají pouze rybím odérem nasáklé sítě, osvědčily se totiž i ty, které byly původně určené k pěstování tulipánů v Nizozemsku. Skupina Life Guardians vedená Klaasem Potem dodala do východní Evropy již přes osm tisíc tun materiálu, uvádí stanice CNN.

V jihoukrajinském Chersonu, který je pod neustálou palbou, je systém využití sítí doveden k dokonalosti. Dovezený materiál se pečlivě třídí podle velikosti ok. Sítě s oky o velikosti 50 mm se používají na boky ochranných konstrukcí, zatímco ty s o polovinu menšími oky se instalují nahoru, aby zachytily i drobnější munici, kterou drony shazují.

Ukrajina zárukám Západu nevěří. Na Rusy si už troufá sama, jako dikobraz

Sítě chrání ulice, dvory nemocnic, kritickou infrastrukturu a zejména části cest, kudy do obléhaného města proudí zásoby. Místní týmy sítě po ostřelování rychle opravují, aby ochrana zůstala funkční. Zástupce chersonské správy pro CNN uvedl, že se díky kombinaci opatření, včetně těchto sítí, daří zneškodnit 80 až 95 procent ruských dronů útočících na tamní komunity.

Princip fungování na frontě je prostý. Průmyslové sítě se zamotají do vrtulí FPV dronů nebo například zastaví i nebezpečné drony Lancet. „Dron je nemůže jen tak prorazit a letět dál,“ potvrdil Mychajlo Ardašyn z ukrajinské Národní gardy s tím, že na rozdíl od lesklých rybářských vlasců tyto sítě neprozrazují pozice odlesky na slunci.

Poptávka na frontě však stále převyšuje nabídku, a dobrovolníci proto pokračují ve sběru materiálu napříč celou Evropou. „Máme k dispozici desítky kilometrů sítí, které jen čekají na odvoz,“ potvrdili pro francouzskou stanici rybáři z Bretaně.

