Ukrajina vyvinula dronovou technologii, která se stala zásadní při odrážení útoků větší ruské armády a vzbudila zájem po celém světě. O zahrnutí stíhacích dronů do své protivzdušné obrany usilují například země Perského zálivu zasažené válkou USA a Izraele s Íránem.
Kyjev se snaží navýšit zásoby stíhacích dronů k odrážení ruských vzdušných útoků a armáda v letectvu zřídila nové velení s cílem tyto schopnosti země umocnit, uvedl v pondělí Fedorov.
Máme nejsilnější pozici za poslední rok, hlásí Ukrajina. Pomohly drony
V úterý ministerstvo obrany oznámilo, že dosah úderů v hloubi území Ruska, které je Ukrajina schopna podniknout, se od začátku ruské invaze v roce 2022 více než zdvojnásobil.
Ukrajinské síly byly v té době schopny zasáhnout cíle ve vzdálenosti asi 630 kilometrů. Podle ministerstva nyní podnikají údery ve vzdálenosti až 1750 kilometrů za nepřátelskou linií.