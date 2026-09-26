„Nebyla žádná cesta dovnitř ani ven. Ležela jsem tam promrzlá, hladová, bez léků.“
Ukrajina se chystá na vůbec nejhorší zimu. Experti doporučují opustit velká města
Dny NATO nabídly davům impozantní představení letců i nové stroje armády
Na mošnovském letišti v sobotu začaly dvoudenní Dny NATO v Ostravě a Dny Vzdušných sil Armády ČR, které jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Největší zážitek pro návštěvníky nabídla...
Potupa Putina během volební frašky. Rekordní útok zasáhl moskevskou rafinerii
Závěrečný den ruských voleb do Státní dumy poznamenal nebývalý úder. Kyjev vyslal obří roj dronů, který zasáhl logistické uzly a dokonce zapálil klíčovou moskevskou rafinerii. Ruské hlavní město v...
Zrádci 3: Kdo jsou letos účastníci, kdo je zrádce a kdo ze hry vypadl
Třetí řada reality show Zrádci začala v ostrém tempu. Ještě předtím, než se dva z účastníků stali zrádci, propukl mezi nimi nelítostný boj o to, kdo pojeden na hrad. O statisíce korun letos na...
Rizikový Babiš, skvělý štempl Motoristů i zrádné barvy SPOLU. Experti o billboardech
Do komunálních a senátních voleb v Česku zbývá necelý měsíc a ulice a okolí hlavních silničních tahů lemují billboardy stran a hnutí. Kromě lokálních politiků se na nich často objevují i členové...
Hitlerovo alibi se bortí. Nové dokumenty mění pohled na smrt jeho neteře Geli
Nově nalezené dokumenty zpochybňují dosavadní verzi smrti Geli Raubalové, neteře německého diktátora Adolfa Hitlera, kterou v září 1931 našli mrtvou v jeho mnichovském bytě. Záznamy naznačují, že...
Senátoři tlačí na Trumpa, aby zrušil pozvání Putina na summit G20
Skupina čtrnácti amerických senátorů z Republikánské i Demokratické strany vyzvala prezidenta Donalda Trumpa, aby zrušil pozvání ruského prezidenta Vladimira Putina na prosincový summit skupiny G20 v...
Vězeň uprchl z nestřeženého pracoviště, dopadli ho v Brně
Policie v Brně vypátrala jednoho ze dvou vězňů, kteří v prvním zářijovém týdnu utekli z nestřeženého pracoviště. Po druhém muži stále pátrá.
Ukrajina se chystá na vůbec nejhorší zimu. Experti doporučují opustit velká města
Pětatřicetiletá Anna Storožová se letos na podzim rozhodla společně s mužem a dcerou vyměnit dvoupokojový byt ve výškové budově na levém břehu Dněpru za nezrekonstruovaný dům ve vesnici asi 30...
Exploze domu v Aténách: šest mrtvých, z toho čtyři američtí turisté
Počet obětí páteční exploze a následného zřícení budovy v aténské turistické čtvrti Plaka v sobotu vzrostl na šest poté, co záchranáři z trosek vyprostili další čtyři těla. Píší o tom...
Požár v domě na pražských Vinohradech. Hasiči evakuují lidi, ulice je zcela uzavřena
Pražští hasiči v sobotu odpoledne zasahují u požáru bytu ve Francouzské ulici na Vinohradech. Kvůli zásahu a záchraně osob je ulice zcela uzavřená. Hasiči vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu.
Trump odmítl nový íránský návrh na otevření Hormuzu a konec války
Americký prezident Donald Trump odmítl nejnovější íránský návrh na znovuotevření Hormuzského průlivu a ukončení bojů na Blízkém východě, který Teherán označuje jako sedmidenní cestovní mapu k míru....
Jako ozvěna před vpádem z roku 2022. Jak Putin opět mluví o míru a lidských právech
Byl počátek roku 2022. Ruská vojska tehdy obkličovala Ukrajinu. Vládce Kremlu Vladimir Putin a jeho diplomaté s kamennou tváří opakovali, že žádný útok neplánují a že zprávy západních tajných služeb...
V Děčíně vykolejil vagon nákladního vlaku, provoz na koridoru se zastavil
V Děčíně vykolejil v sobotu odpoledne jeden vagon nákladního vlaku. Provoz na železničním koridoru směrem na státní hranici se kvůli nehodě asi na tři a půl hodiny zastavil, oznámil mluvčí Správy...
Traktoriáda na Přerovsku: převrátili se i s vlečkou, skončili v nemocnici
Nedaleko areálu v přerovské části Dluhonice, kde lidé sledovali populární závody traktorů, se v sobotu odpoledne převrátila vlečka traktoru. Zranilo se jedenáct lidí. Skončili v nemocnici, všichni...
Medvědí hladomor ve Skalistých horách. Divočina vtrhla mezi lidi, střetů přibývá
Když Patrick Sullivan letos v létě jednou ve tři hodiny ráno krmil svého malého syna, byl si jistý, že venku troubí nějaký šílený soused. Soused to byl, ale ne člověk. Dveře do Toyoty SUV si v...
Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu
Chystáte se v příštích týdnech či měsících rodit, nebo už máte zkušenost z posledních let? Zapojte se do dalšího ročníku oblíbené Porodnice roku a...
Odbory odmítají navrhovaný růst platů bezpečnostních sborů, žádají víc
Odbory nesouhlasí s ohlášeným zvýšením platů policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby o 2600 až 2900 korun a rozdělením přidání do tarifu a odměn. Požadují zvýšení základu výdělku od...
Je Si zdráv? V USA se opatrně opíral o ženu, v Indii nešel na večeři, všimla si média
Záběry z uplynulé cesty čínského prezidenta Si Ťin-pchinga do Spojených států znovu rozvířily spekulace o jeho zdraví. Třiasedmdesátiletý vládce se hned v několika případech při chůzi těžce opíral o...