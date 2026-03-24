Ukrajinci hlásí odhalení šéfa maďarské špionážní sítě. Zkoumal obranu Zakarpatí

  11:12
Odhalili jsme maďarského důstojníka vojenské rozvědky, který řídil špionážní síť v Zakarpatské oblasti, píše ukrajinská civilní kontrarozvědka SBU v tiskové zprávě. Síť agentů operujících pod diplomatickým krytím, kterou podle zjištění SBU vedl Zoltán Andre, se povedlo odhalit na jaře loňského roku, důsledkem čehož si Ukrajina a Maďarsko navzájem vyhostily pracovníky ambasád.

Služba bezpečnosti Ukrajiny (SBU) podle svého tvrzení odhalila hlavu špionážní sítě, kterou rozkryla v květnu 2025. Je jí vojenský důstojník maďarské vojenské rozvědky Zoltán Andre.

„Osobně vedl tajné schůzky v Maďarsku s jedním ze svých informátorů ze Zakarpatí, který špehoval v západní části Ukrajiny a za to byl následně zadržen kontrarozvědkou SBU,“ píše kontrarozvědka v tiskové zprávě.

Ukrajinci zadrželi důstojníka maďarské rozvědky
Maďarský premiér Orbán na summitu EU. (19. března 2026)
Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó (13. února 2025)
Maďarský premiér Viktor Orbán se sešel s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Budapešti. (30. října 2019)
Jak vyšetřování ukrajinských úřadů ukázalo, mezi lety 2016 a 2020 pobýval Andre v Gruzii, kde prováděl zpravodajskou činnost pod maďarským diplomatickým krytím. Od roku 2021 pak totéž dělal na západě Ukrajiny. SBU píše o zpravodajských a sabotážních činnostech proti Ukrajině.

Szijjártó popírá, že donášel zprávy z EU do Moskvy. Dost to vysvětluje, reagují Poláci

„Ve stejném roce osobně naverboval bývalého vojáka z Berehovského rajónu na Ukrajině a uvedl ho do režimu pohotovosti. V září 2024 Andre agenta aktivoval a pověřil špionáží na Zakarpatsku,“ píše SBU. Hlavní město zmíněného rajónu Berehovo leží necelých pět kilometrů od maďarské hranice. Okres spadá do historické oblasti Podkarpatské Rusi.

Na Andreho pokyn pak agent mapoval rozložení ukrajinských ozbrojených sil. „Pokoušel se identifikovat bojové pozice ukrajinské protivzdušné obrany nad západní částí země,“ tvrdí SBU. Kromě toho měl za úkol vyhledávat potenciální kandidáty k náboru do maďarské zpravodajské sítě.

Z diplomatů špioni. Ukrajina a Maďarsko si navzájem vyhostily pracovníky ambasád

Špionážní síť odhalila ukrajinská SBU na začátku loňského května a zatkla dva z agentů. Následně Maďarsko vyhostilo dva ukrajinské diplomaty z ambasády v zemi, ukrajinská strana zareagovala recipročně. Maďarská strana tvrzení o špionáži odmítla se slovy o ukrajinské propagandě. K zadržení Zoltána Andreho se zatím nevyjádřila.

Maďarsko-ukrajinské vztahy se v posledních týdnech výrazně zhoršily. Nevraživá rétorika se stupňuje zejména z úst maďarského premiéra Viktora Orbána před blížící se volbami. Maďarské úřady nedávno zadržely sedm Ukrajinců, které podezíraly z praní špinavých peněz. Maďarsko, společně se Slovenskem, pravidelně blokuje půjčky pro Ukrajinu od EU.

9. května 2025

Válka na Ukrajině

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

