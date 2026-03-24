Služba bezpečnosti Ukrajiny (SBU) podle svého tvrzení odhalila hlavu špionážní sítě, kterou rozkryla v květnu 2025. Je jí vojenský důstojník maďarské vojenské rozvědky Zoltán Andre.
„Osobně vedl tajné schůzky v Maďarsku s jedním ze svých informátorů ze Zakarpatí, který špehoval v západní části Ukrajiny a za to byl následně zadržen kontrarozvědkou SBU,“ píše kontrarozvědka v tiskové zprávě.
Jak vyšetřování ukrajinských úřadů ukázalo, mezi lety 2016 a 2020 pobýval Andre v Gruzii, kde prováděl zpravodajskou činnost pod maďarským diplomatickým krytím. Od roku 2021 pak totéž dělal na západě Ukrajiny. SBU píše o zpravodajských a sabotážních činnostech proti Ukrajině.
Szijjártó popírá, že donášel zprávy z EU do Moskvy. Dost to vysvětluje, reagují Poláci
„Ve stejném roce osobně naverboval bývalého vojáka z Berehovského rajónu na Ukrajině a uvedl ho do režimu pohotovosti. V září 2024 Andre agenta aktivoval a pověřil špionáží na Zakarpatsku,“ píše SBU. Hlavní město zmíněného rajónu Berehovo leží necelých pět kilometrů od maďarské hranice. Okres spadá do historické oblasti Podkarpatské Rusi.
Na Andreho pokyn pak agent mapoval rozložení ukrajinských ozbrojených sil. „Pokoušel se identifikovat bojové pozice ukrajinské protivzdušné obrany nad západní částí země,“ tvrdí SBU. Kromě toho měl za úkol vyhledávat potenciální kandidáty k náboru do maďarské zpravodajské sítě.
Z diplomatů špioni. Ukrajina a Maďarsko si navzájem vyhostily pracovníky ambasád
Špionážní síť odhalila ukrajinská SBU na začátku loňského května a zatkla dva z agentů. Následně Maďarsko vyhostilo dva ukrajinské diplomaty z ambasády v zemi, ukrajinská strana zareagovala recipročně. Maďarská strana tvrzení o špionáži odmítla se slovy o ukrajinské propagandě. K zadržení Zoltána Andreho se zatím nevyjádřila.
Maďarsko-ukrajinské vztahy se v posledních týdnech výrazně zhoršily. Nevraživá rétorika se stupňuje zejména z úst maďarského premiéra Viktora Orbána před blížící se volbami. Maďarské úřady nedávno zadržely sedm Ukrajinců, které podezíraly z praní špinavých peněz. Maďarsko, společně se Slovenskem, pravidelně blokuje půjčky pro Ukrajinu od EU.
9. května 2025