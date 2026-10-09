Válka ve žhavých píscích. Tuaregové s Kyjevem v zádech v Sahelu zatápějí Rusům

Mali, Niger a Burkinu Faso vedou vojenské junty, které se obrátily zády k Francii a přiklonily se k Rusku – a také přerušily diplomatické styky s Ukrajinou. Tyto tři junty, jež dostávají vojenskou a logistickou podporu od ruského Afrického sboru, nyní obviňují Kyjev z dodávek zbraní Frontě za osvobození Azavádu (FLA).
To je ozbrojená separatistická skupina tvořená převážně Tuaregy, která je spojencem sahelské odnože teroristické sítě Al-Káida, známé jako Skupina podporující islám a muslimy (JNIM).
„Ukrajina poskytuje v Africe a v Sahelu jasnou a otevřenou podporu teroristickým skupinám a dalším zločineckým uskupením s cílem podkopat územní celistvost našich zemí,“ prohlásil v září na půdě OSN malijský ministr zahraničí Abdoulaye Diop.
Nigerský premiér Ali Lamine Zeine, který je spojencem Mali, o den dříve označil za viníky Francii a Ukrajinu. Tvrdil, že Paříž a Kyjev řídí „zástupné síly“ u severovýchodních hranic Nigeru, jejichž cílem je útočit na pozice armády a ropná zařízení.
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Tato obvinění navazují na příspěvky, jež na sociální síti zveřejnil bývalý šéf ukrajinské vojenské rozvědky Kyrylo Budanov, který se v lednu stal šéfem kanceláře ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Budanov ve svých příspěvcích naznačoval přítomnost ukrajinských agentů v Sahelu.
„Od Ruska po Afriku (...) Hlavní ředitelství rozvědky chrání ukrajinské zájmy po celém světě všemi prostředky, v žhnoucí poušti i v ledové Antarktidě,“ napsal Budanov 7. září (na svátek rozvědky - pozn. red.). Příspěvek provázelo několik fotografií, včetně snímku zachycujícího čtyři bělochy se zamaskovanými tvářemi, pózujícími v poušti vedle ozbrojenců v turbanech.
Dronový výcvik
O pět dní později americká stanice CNN zveřejnila výpovědi agentů ukrajinské vojenské rozvědky, které potvrzovaly přítomnost ukrajinských operátorů dronů v oblasti Sahelu po boku hnutí FLA. Tito operátoři „se přímo neúčastní bojů, ale poskytují podporu, výcvik a operační pomoc“, tvrdili agenti.
„Jsme v kontaktu s Ukrajinci, ale veškeré boje v posledních měsících (...) vedly hnutí FLA a skupina JNIM,“ řekl AFP zdroj z řad separatistů. Popřel jakoukoli „logistickou či materiální podporu zvenčí“ nebo „sdílení zpravodajských informací“ s ukrajinskými službami.
Tentýž zdroj však uvedl, že „tři nebo čtyři Ukrajinci přijeli v roce 2023 vycvičit část našich bojovníků na severu Mali“ a „ve stejném roce absolvovali někteří naši členové na Ukrajině zrychlený výcvik v ovládání dronů“.
Ozbrojené skupiny stále častěji využívají levné drony k průzkumu a útokům. Jde o taktiku přímo inspirovanou válkou na Ukrajině.
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Výcvik na severu Mali se ve zmíněném roce 2023 odehrával „poblíž mauritánských hranic“, řekl druhý zdroj z FLA. Dodal, že fotografie zveřejněné Budanovem pocházejí buď z té doby, anebo byly pořízeny v jiné zemi.
„Je to ukrajinská propaganda, nic víc,“ tvrdil o Budanovově příspěvku první zdroj ze separatistického hnutí.
Zpravodajské informace
Mluvčí ukrajinské vojenské rozvědky Andrij Jusov v červenci 2024 naznačoval, že Kyjev poskytl povstalcům informace, které jim umožnily úspěšně zaútočit – po boku džihádistů – u obce Tin Zaouatine na severovýchodě Mali, kde zahynuly desítky ruských žoldnéřů a malijských vojáků.
„Ukrajinci jsou na severu Mali skutečně přítomni. Pohybují se tam a spolupracují s povstalci z řad Tuaregů,“ uvedl nejmenovaný diplomat působící v regionu. Tvrdil, že hranice s Mauritánií slouží jako hlavní styčný bod pro vzájemné kontakty mezi Ukrajinci a separatisty a že drony používané hnutím FLA pocházejí od Ukrajinců. To potvrzuje i studie vlivného amerického analytického střediska Carnegie Endowment for International Peace.
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„Není náhoda, že Kyjev v roce 2024 otevřel velvyslanectví v (hlavním městě Mauritánie) Nuakšottu, vzhledem k tomu, že Mauritánie slouží jako zázemí pro vůdce FLA. Tato blízkost však představuje značně nepříjemnou záležitost pro mauritánské úřady, které již dříve zažily napětí ve vztazích s Bamakem a Moskvou. Právě proto FLA tyto zprávy oficiálně soustavně popírá,“ vysvětlil diplomat.
Kromě Sahelu byla přítomnost ukrajinských operativců zaznamenána také v Súdánu. Kyjev se v posledních letech snaží rozšířit svůj vliv v Africe, který byl ve srovnání s vlivem Ruska slabý, a to i otevíráním nových velvyslanectví.
V březnu ukrajinská prezidentská kancelář vůbec poprvé vypracovala strategii rozšíření působení Ukrajiny na tomto kontinentu a začátkem srpna Volodymyr Zelenskyj vyzval ukrajinské velvyslance, aby věnovali „zvláštní pozornost“ určitým africkým regionům, včetně Sahelu.