Byly chvíle, kdy jsme neměli co jíst. Desítky Rusů zbily velitele a vzdaly se

„Před týdnem jsme utrpěli zásadní ztráty, mnoho chlapců zemřelo. Ve stejné době nám přestali dodávat jídlo, tak jsme si ho museli hledat sami. Často se stalo, že jsme prostě neměli co jíst,“ popsal podle ukrajinské agentury Unian jeden z ruských vojáků.

Ti údajně nejdříve požádali svého velitele o povolení k ústupu, dostalo se jim však záporné odpovědi. Dvaapadesát Rusů se proto rozhodlo vzdát. A ještě předtím velitele zbili, „zkroutili ho“ a spolu s ním se vydali Ukrajincům.

Šéf ukrajinské vojenské rozvědky Kyrylo Budanov podle Unianu řekl, že zhruba pětina ruských vojáků, kteří se vzdali, to udělala dobrovolně. Do programu „Chci žít“ se dosud přihlásilo na 24 tisíc členů ruské armády.

Agentura také tvrdí, že jsou Rusové ochotní si třeba uříznout prsty na pravé ruce, jen aby nemuseli do války. Cituje přitom zajatce Romana Chvostova, který si prý až na frontě uvědomil, jakou dělá Rusko chybu.

„Jsem tu pět dní a už chápu, že nemáme pravdu. Říkám vám, já jsem válku nechtěl. Miluji svou vlast, ale ta se o nás teď nezajímá. Nechápu, kdo tu potřebuje válku. Lidé umírají a umírají – je to skutečná genocida. Jen se tím ničí jeden národ a nic víc. Když se sem dostanete, hned zjistíte, co se děje, kdo s kým bojuje. Ale když sedíte doma a díváte se na televizi, nic se nedozvíte. Doma si o Ukrajině nic dobrého nemyslíme,“ řekl na videu z výslechu, které do textové podoby přepsal portál Espreso.

Sám Chvostov prý plánoval, že si po svém návratu do Ruska uřízne prsty, aby se vyhnul dalšímu válečnému turnusu. „Je to buď to, nebo jdete zpět na smrt. Nikdo vás totiž nenechá být,“ řekl. „Mám slušnou profesi a dobrou pověst,“ vysvětlil devětatřicetiletý Rus s tím, že i bez pár prstů by si tak zřejmě našel dobrou práci.

Tvrdí také, že kromě zohavování vlastních končetin se někteří vojáci vyhýbají cestě zpět na frontu i tak, že se skrývají v těch částech Ruska, kde je nikdo nezná.

Ukrajinská vojska po osvobození obce Robotyne v Záporožské oblasti na jihu země pokračují v postupu na jihovýchod, uvedla v pondělí ráno náměstkyně ukrajinského ministra obrany Hanna Maljarová. „Robotyne je osvobozené a naše vojska postupují na jihovýchod,“ řekla Maljarová. Ukrajinské jednotky podle ní směřují k obcím Novoprokopivka a Očeretuvate „bez ohledu na zuřivý odpor nepřítele“.

Ukrajinský postup na pomezí Doněcké a Záporožské oblasti podle BBC hlásí také americký Institut pro studium války (ISW). Jeho analytici upozorňují, že nejasnosti ohledně doplnění ztrát a vybavení ruských jednotek na jihu Ukrajiny ztěžuje předpovědi ohledně průběhu další etapy bojů.

V oblasti podle nedávného hodnocení situace v podání ISW chybějí ruské síly, které dosud nebyly nasazeny do bojů. To může svědčit o tom, že další linie ruské obrany může být méně pevná než pozice, které už ukrajinské síly překonaly. Podle amerických expertů není jasné, zda si Rusové dokážou udržet převahu, pokud nebudou s to nasadit stejné množství vojáků i na další obranné linii. Válka Ruska proti Ukrajině dnes pokračuje 551. dnem.