Video zaujalo mimo jiné bývalého náměstka ukrajinského ministra vnitra Antona Geraščenka. „Tato ukrajinská babička sebrala ruský dron, který čekal na svůj cíl, a sundala z něj svazek optického vlákna, čímž ho vyřadila z provozu. Jsem beze slov. Je úžasná. Bůh jí žehnej,“ reagoval na záběry.
Odvaha seniorky sklidila na sociálních sítích obdiv i pobavené reakce. Někteří uživatelé dokonce psali, že by se video mělo promítat během výcviku NATO jako ukázka rychlého způsobu vyřazení nepřátelské techniky.
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Manipulace s nalezenými drony je však mimořádně nebezpečná. Bezpilotní prostředek může stále nést výbušninu a pouhým pohledem nelze spolehlivě určit, zda je bezpečný. Ukrajinské úřady proto obyvatele opakovaně varují, aby se nalezených dronů ani jejich trosek nedotýkali.