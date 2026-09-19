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Rusko našlo zbraň proti železnici. Ukrajině docházejí lokomotivy, prosí Evropu o pomoc

Jan Hron
  19:00

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Hasiči hasí požár příměstského vlaku zasaženého ruským dronem v Charkovské oblasti. (18. září 2926) | foto: Reuters

Rusové ve stále větší míře a účinněji zasahují ukrajinské lokomotivy. Ukrajinci hovoří o stále se stupňujícím trendu a musejí se uchylovat k náhradní dopravě. Varují, že Rusové využívají své rozšiřující se technologické schopnosti. Četné ztráty Ukrajince nutí žádat Západ o náhradu lokomotiv.

Ruský dron v pátek zasáhl příměstský osobní vlak v Charkovské oblasti, přičemž zabil jednoho muže a zranil sedm dalších cestujících. Ve středu bezpilotní letouny trefily vlak v Mykolajivu. Nikdo ze 168 pasažérů a obsluhující posádky nebyl zraněn. Menší štěstí měli lidé přepravující se v autobuse v Nikopolu. Ruský dron jich pět zabil.

Ukrajinci nyní musejí ve větší míře využívat právě autobusy. Železnice, jeden z hlavních způsobů dopravy v zemi, je totiž stále častěji terčem ruských útoků. Vlaky mají rozsáhlá zpoždění a někdy kvůli bezpečnostním opatřením či zásahům vůbec nejedou. To vše kvůli novým ruským zbraňovým systémům.

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