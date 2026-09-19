Rusko našlo zbraň proti železnici. Ukrajině docházejí lokomotivy, prosí Evropu o pomoc

Ruský dron v pátek zasáhl příměstský osobní vlak v Charkovské oblasti, přičemž zabil jednoho muže a zranil sedm dalších cestujících. Ve středu bezpilotní letouny trefily vlak v Mykolajivu. Nikdo ze 168 pasažérů a obsluhující posádky nebyl zraněn. Menší štěstí měli lidé přepravující se v autobuse v Nikopolu. Ruský dron jich pět zabil.
Ukrajinci nyní musejí ve větší míře využívat právě autobusy. Železnice, jeden z hlavních způsobů dopravy v zemi, je totiž stále častěji terčem ruských útoků. Vlaky mají rozsáhlá zpoždění a někdy kvůli bezpečnostním opatřením či zásahům vůbec nejedou. To vše kvůli novým ruským zbraňovým systémům.