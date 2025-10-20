Řev v Oválné pracovně. Stačil jeden telefon a Putin má Trumpa zase v kapse

Premium

Fotogalerie 25

Americký prezident Donald Trump a jeho ukrajinský protějšek Volodymyr Zelenskyj při setkání v Bílém domě (17. října 2025) | foto: Ukraine Presidency via Bestimage / Bestimage / ProfimediaProfimedia.cz

Adam Hájek
  11:50
Statistici názorových otoček Donalda Trumpa si mohou udělat další čárku. Páteční setkání s Volodymyrem Zelenským se údajně opět zvrhlo v hádku, americký prezident prý toho ukrajinského tlačil k odevzdání zbytků Donbasu. Později zase otočil, Vladimir Putin však má všechny důvody předpokládat, že plánované setkání v Budapešti pro něj dopadne lépe než to na Aljašce.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Když Volodymyr Zelenskyj v pátek dorazil do Bílého domu, přivezl si s sebou několik map. Nejen nákresy bojových linií v Donbasu, ale také mapu ruského vnitrozemí s vyznačenými citlivými body nepřítele. Spoléhal se, že na nich ukáže, jaké vojenské cíle by s americkými raketami Tomahawk mohl zasáhnout.

Jenže jednání v Oválné pracovně se nakonec odehrávalo podle úplně jiného scénáře, než předpokládal. Oba prezidenti na sebe podle zdrojů deníku Financial Times křičeli, Trump neustále nadával a svého hosta tlačil, aby přijal Putinovy podmínky míru: tedy aby se ukrajinská vojska stáhla ze zbytků Doněcké oblasti.

Účastníci páteční schůzky připouštějí, že Trump se zdál být telefonátem s Putinem výrazně ovlivněn. Zelenskému prý vysvětloval, že z Putinova hlediska vlastně vůbec nejde o válku, ale o „speciální vojenskou operaci“.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Spanilá jízda veteránů, Motoristé i Chlad. Turek ve Varech velkolepě oslavil jubileum

Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek ve středu oslavil čtyřicáté narozeniny. Životní jubileum se rozhodl opět prožít o víkendu v luxusním Grandhotelu Pupp v Karlových Varech. Na akci...

„Měla jsem smazat všechno.“ Sedláčková hájí Turkovy facebookové příspěvky

Poslankyně za Motoristy Gabriela Sedláčková v minulosti dostala od Filipa Turka heslo k jeho Facebooku, aby smazala nevhodné příspěvky. V rozhovoru pro iDNES.cz řekla, že měla být v mazání...

Nejtvrdší zima za posledních deset let. Meteorologové věští mrazivou anomálii

Premium

Připravte se. Zima se blíží. A bude to festovní zima, jako za starých časů. Aspoň to tvrdí meteorologové, podle kterých můžeme na přelomu prosince a ledna zažít největší mrazy za posledních deset...

Štěně na pět hodin ochromilo provoz metra A, fenky se ujme trojský útulek

Zaběhnuté štěně vlčáka asi na pět hodin zastavilo provoz pražského metra na lince A. Psa, který si vysloužil přezdívku Metrouš, asi od 9. hodiny naháněli hasiči, policisté i odchytová služba. Všechno...

Bývalý premiér Topolánek má rakovinu slinivky, začíná s chemoterapií

Bývalý premiér Mirek Topolánek má rakovinu slinivky. S vážnou nemocí se svěřil v pondělí v podcastu Zlámaný Topol s Lenkou Zlámalovou na serveru Info.cz. Devětašedesátiletý aktivní glosátor na...

Řev v Oválné pracovně. Stačil jeden telefon a Putin má Trumpa zase v kapse

Premium

Statistici názorových otoček Donalda Trumpa si mohou udělat další čárku. Páteční setkání s Volodymyrem Zelenským se údajně opět zvrhlo v hádku, americký prezident prý toho ukrajinského tlačil k...

20. října 2025  11:50

Na Vyškovsku hořel vagon osobního vlaku, záchranáři ošetřili tři lidi

Požár vagonu osobního vlaku zastavil v pondělí ráno na tři hodiny provoz na trati v úseku mezi Nesovicemi a Nemoticemi na Vyškovsku. Kolem osmé hodiny ranní se začalo jezdit po jedné z traťových...

20. října 2025  8:53,  aktualizováno  11:49

Třetina startupů zvažuje odchod z Česka. Vadí jim daně i papírování, říká průzkum

Našemu růstu brání hlavně daňové zatížení, administrativa a regulace pracovněprávních vztahů, shrnuli zástupci tuzemské startupové scény. Třetina startupů kvůli tomu dokonce zvažuje odchod z Česka....

20. října 2025  11:40

Žena v Úvalech bodla manžela nožem do hrudi, policisté ji zadrželi

Manželská hádka v Úvalech nedaleko Prahy skončila krvavým zraněním. V neděli večer tam žena napadla svého partnera nožem. Dvaašedesáti letý muž skončil v nemocnici v Praze na Vinohradech. Případ...

20. října 2025  10:26,  aktualizováno  11:24

Babiš si vzal čtyři dny dovolené. Dává tím čas Motoristům, shodují se politologové

Vyjednávání o možné budoucí vládě pokračuje. Hlavní aktér a pravděpodobný příští premiér, šéf hnutí ANO Andrej Babiš, si však vzal na několik dní dovolenou. V novém videu na sociální síti ujistil, že...

20. října 2025  11:17

Rozsudek po osmi letech. Za obří požár haly u Mostu soud všechny osvobodil

Před více než osmi lety zachvátil jednu z hal v průmyslové zóně Joseph na Mostecku rozsáhlý požár. Podle vyšetřovatelů se tak stalo kvůli nevhodnému zacházení s lihem. Státní zastupitelství za to...

20. října 2025  11:16

Psí cestovatel. Roční retrívr se při výletu zaběhl, sám se vrátil vlakem

Obdivuhodný orientační smysl prokázal roční retrívr, který se o víkendu na procházce poblíž Brna ztratil svému majiteli a jeho dětem. Zatímco jej lidé marně hledali, pes se vrátil na železniční...

20. října 2025  11:12

Metro D: trasa, stanice, termín dokončení

Čtvrtá linka pražského metra zamíří z centra na jih města. V první části, jež by se cestujícím měla otevřít nejdříve v roce 2031, propojí Pankrác s Písnicí. Druhým budovaným úsekem bude prodloužení...

20. října 2025  11:10

Nehoda autobusu na Jindřichohradecku. Tři lidé se zranili, silnice je zavřená

V pondělí krátce po půl desáté jel linkový autobus z Jindřichova Hradce na Jindřiš a havaroval. Podle informací záchranářů se při nehodě lehce zranili tři cestující. Na místě zasahují složky...

20. října 2025  10:24,  aktualizováno  11:07

Stopka pro sdílené elektrokoloběžky v Praze. Radní odsouhlasili regulaci

Praha od ledna zavede nový systém regulace sdílených dopravních prostředků, který počítá se zákazem poskytování elektrokoloběžek. Dnes to schválili radní města. Důvodem zákazu je dlouholetá kritika...

20. října 2025  11:06

Rvačka na plese. Jedna rozbitá hlava a čtyři pořezaní od rozbitých půllitrů

Hned několik větších bitek a rvaček museli o víkendu řešit policisté na jihu Čech. Pořádně rušno bylo například u hotelu Palcát v Táboře, kde se porvala velká skupina lidí a výsledkem bylo hned pět...

20. října 2025  9:04,  aktualizováno  10:56

ČEZ spustil nový tarif, klientům s chytrým elektroměrem umožní řídit spotřebu

Energetická společnost ČEZ umožní zákazníkům s průběhovými elektroměry přesouvat jejich spotřebu během dne a využívat tak hodin, kdy je elektřina levnější. Spustila k tomu nový takzvaný dynamický...

20. října 2025  10:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.