Řev v Oválné pracovně. Stačil jeden telefon a Putin má Trumpa zase v kapse

Když Volodymyr Zelenskyj v pátek dorazil do Bílého domu, přivezl si s sebou několik map. Nejen nákresy bojových linií v Donbasu, ale také mapu ruského vnitrozemí s vyznačenými citlivými body nepřítele. Spoléhal se, že na nich ukáže, jaké vojenské cíle by s americkými raketami Tomahawk mohl zasáhnout.
Jenže jednání v Oválné pracovně se nakonec odehrávalo podle úplně jiného scénáře, než předpokládal. Oba prezidenti na sebe podle zdrojů deníku Financial Times křičeli, Trump neustále nadával a svého hosta tlačil, aby přijal Putinovy podmínky míru: tedy aby se ukrajinská vojska stáhla ze zbytků Doněcké oblasti.
Účastníci páteční schůzky připouštějí, že Trump se zdál být telefonátem s Putinem výrazně ovlivněn. Zelenskému prý vysvětloval, že z Putinova hlediska vlastně vůbec nejde o válku, ale o „speciální vojenskou operaci“.