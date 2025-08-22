Bílý dům usiluje o summit ukrajinského a ruského prezidenta, se kterým Zelenskyj souhlasil, ale z Moskvy podle NBC News přicházejí signály, že Kreml se schůzkou nespěchá. „Putin je připraven se setkat se Zelenským, až bude připravena agenda summitu, ale tato agenda vůbec připravena není,“ řekl Lavrov.
Lavrov ve čtvrtek obvinil evropské spojence Ukrajiny ze snahy podkopat údajný pokrok dosažený na americko-ruském summitu na Aljašce, kde před týdnem prezidenti Donald Trump a Vladimir Putin hovořili o možnostech ukončení rusko-ukrajinské války. Podle agentury Reuters vyjádřil znepokojení nad tím, že evropští lídři diskutovali o bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu bez zapojení Ruska.
Lavrov varuje Evropu před „intervencí“ na Ukrajině, viní ji z podkopávání summitu
Případná přítomnost evropských vojáků na ukrajinském území je pro Rusko zcela nepřijatelná, řekl Lavrov a označil to za „zahraniční intervenci“. Bylo to přitom Rusko, které 24. února 2022 zahájilo invazi na Ukrajinu a její části ruští vojáci okupují, napadená země se od té doby se západní pomocí brání. Lavrov zároveň obvinil Ukrajinu, že nemá zájem o dohodu o trvalém míru.
Válka na Ukrajině
V rozhovoru pro NBC News šéf ruské diplomacie tvrdil, že ukrajinský prezident odmítl Trumpovy navrhované podmínky k dohodě. „Prezident Trump po Anchorage navrhl několik bodů, které sdílíme a s některými z nich jsme souhlasili... abychom projevili určitou flexibilitu,“ řekl Lavrov, který poté jmenoval například to, že Ukrajina nevstoupí do NATO nebo diskuzi o územních otázkách.
Putinova nechuť mluvit se Zelenským. Pro kapitulaci by přijel, summit bude odkládat
„Zelenskyj na vše řekl ne,“ prohlásil ruský vrcholný diplomat s odkazem na pondělní schůzku, kdy se ve Washingtonu setkali Zelenskyj s Trumpem a některými evropskými představiteli.
Zelenskyj na společné tiskové konferenci s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem v Kyjevě řekl, že diskutovali o bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu od některých států, které by podle něj měly být podobné článku 5 Severoatlantické aliance, jenž považuje útok na jednoho člena obranného uskupení za útok proti všem.
Rutte prohlásil, že spojenci NATO a Ukrajina pracují na tom, aby zajistili, že bezpečnostní záruky pro Ukrajinu budou na takové úrovni, aby se Rusko už nikdy nepokusilo zemi znovu napadnout. Podílet se na nich podle něj bude Evropa a Spojené státy. „Nezbytné budou robustní bezpečnostní záruky a na jejich definování nyní pracujeme,“ řekl šéf NATO.
Zelenskyj už dříve opakovaně vyjádřil ochotu sejít se s Putinem a tento týden podle agentury Reuters řekl, že by Kyjev uvítal silnou reakci Washingtonu, pokud by se s ním Putin nebyl ochoten setkat na bilaterální schůzce. Trump mezitím připustil, že ruský prezident nemusí být ochoten uzavřít dohodu, podotkl Reuters.