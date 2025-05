Rusko a Ukrajina si vyměnily další zajatce, domů se vrací po 307 vojácích

Autor: ČTK

13:40

Rusko a Ukrajina si v sobotu podle dohody vzájemně vyměnily 307 zajatých vojáků. S odvoláním na ruské ministerstvo obrany a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského to napsaly tiskové agentury. Na výměně celkem 1000 zajatců se minulý pátek v Turecku dohodla ukrajinská a ruská delegace. První zajatci zamíříli domů v pátek, zbývajíc by se do vlasti mohli vrátit v neděli.