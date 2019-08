Ukrajina a Rusko si vyměnily vězně. Do Kyjeva se vracejí námořníci a Sencov

O možné výměně Sencova se spekulovalo poté, co ruská média ve čtvrtek informovala, že byl z vězení ve městě Labytnangi za polárním kruhem převezen do Moskvy.

Deník Vedomosti dal informaci o přemístění Sencova do moskevské věznice do souvislosti se středečním rozhodnutím kyjevského soudu podmínečně propustit z vazby novináře Kyryla Vyšynského. Šéfredaktor agentury RIA Novosti Ukrajina je obviněn z vlastizrady spáchané v zájmu Ruska a hrozí mu za to až 15 let vězení. Ze soudní síně ale mohl odejít domů.



Sencov a námořníci podle sdělení umístěném na sociální síti jsou na cestě do vlasti. Ruská strana se k výměně vězňů zatím nevyjádřila.

Kerčský incident

Ukrajinské námořníky Rusko uvěznilo po loňském incidentu v Kerčském průlivu. Kyjev označuje námořníky za válečné zajatce, Moskva za narušitele státní hranice.



U Kerčského průlivu mezi Černým a Azovským mořem 25. listopadu ruské pohraniční jednotky ostřelovaly a zadržely tři lodě ukrajinského vojenského námořnictva a zajaly jejich posádky. Při tomto ozbrojeném střetu Rusové zranili tři Ukrajince.

Jablkem sváru je průliv mezi Azovským a Černým mořem, přes který Rusové postavili most na poloostrov Krym, anektovaný Moskvou v březnu 2014. Anexi Ukrajina a většina zemí světa neuznává. Ukrajina v průlivu trvá na svobodné plavbě, zatímco Rusko tvrdí, že jde o jeho výsostné vody, kterými se smí plout jen s ruským povolením.