Ruská armáda podle Kremlu po tuto dobu zastaví bojové akce, bude ale připravena čelit případným ukrajinským úderům a „provokacím“. Ukrajina od února 2022 vzdoruje ruské invazi.
Prohlášení Kremlu, ze kterého TASS citoval, uvádí, že ruský ministr obrany Andrej Belousov a náčelník ruského generálního štábu Valerij Gerasimov dostali pokyn, aby v uvedeném období ve všech směrech zastavili bojové akce.
Agentura Reuters uvedla, že krok Moskvy přichází krátce poté, co ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj navrhl Rusku prostřednictvím Spojených států během pravoslavných velikonočních svátků příměří, případně pozastavení vzájemných útoků na energetický sektor. USA se snaží mezi Ruskem a Ukrajinou zprostředkovat mírovou dohodu, prozatím ale průlom nenastal.
Zelenskyj velikonoční příměří navrhnul Moskvě už na konci března. Rusko to tehdy odmítlo s tím, že Kyjev nabídku neformuloval jasně a že Kreml upřednostňuje komplexní mírovou dohodu.
Naposledy Putin vyhlásil příměří během loňských pravoslavných Velikonoc. Obě strany se ale tehdy vzájemně obviňovaly z porušování klidu zbraní.
Katolíci a většina protestantů letos slavili Kristovo vzkříšení 5. dubna, zatímco pravoslavní věřící tak učiní v neděli 12. dubna.
Tisíc vojáků Ukrajině a 41 Rusku
Rusko a Ukrajina si ve čtvrtek navíc vyměnily těla zabitých vojáků, informoval dnes server RBC s odvoláním na ruského poslance Šamsaila Saralijeva. Ukrajinská strana podle RBC získala pozůstatky 1000 vojáků, ruská strana těla 41 mrtvých vojáků. Informaci později potvrdil ukrajinský koordinační štáb.
Agentura AFP napsala, že ruská státní agentura Ruptly zveřejnila video, jak muži v bílých kombinézách a s modrými rukavicemi z jednoho nákladního auta do druhého překládali bílé pytle používané na lidské pozůstatky. Přihlíželi tomu lidé se symboly Červeného kříže na kombinézách.
„Podle tvrzení ruské strany patří navrácená těla ukrajinským vojákům,“ uvedl na telegramu ukrajinský koordinační štáb pro otázky válečných zajatců. Odborníci se budou snažit pozůstatky identifikovat, aby je mohli předat příbuzným padlých vojáků kvůli pohřbu.
Znepřátelené země si během déle než čtyři roky trvající ruskou invaze na Ukrajinu vyměnily těla mrtvých už vícekrát, vyměňují si také válečné zajatce. Jde o jednu z mála oblastí, v níž Moskva a Kyjev nějakou formou spolupracují.
RBC připomíná, že poslední výměna mrtvých se uskutečnila 26. února. Rusko Ukrajině předalo 1000 těl, Ukrajina Rusku 35. Podobné počty zahrnovala i výměna, která se uskutečnila koncem ledna.