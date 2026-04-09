Putin vyhlásil na pravoslavné Velikonoce příměří. Reagovat bude jen na provokaci

  22:16
Ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil na pravoslavné Velikonoce příměří na Ukrajině. Klid zbraní bude platit v sobotu 11. dubna od 16. hodiny moskevského času (15:00 SELČ) a v neděli 12. dubna po celý den, uvedla agentura TASS. Rusko a Ukrajina si navíc ve čtvrtek vyměnily těla zabitých vojáků, uvedl ruský server RBC. Ukrajinská strana získala pozůstatky 1000 vojáků, ruská strana 41 vojáků.
Hasiči zasahují po pádu ruského dronu v ukrajinském Lutsku na fotografii od...

Hasiči zasahují po pádu ruského dronu v ukrajinském Lutsku na fotografii od Státní záchranné služby Ukrajiny ve Volyňské oblasti. (1. dubna 2026) | foto: ČTK

Hasiči zasahují po pádu ruského dronu v ukrajinském Lutsku na fotografii od...
Hasiči zasahují po pádu ruského dronu v ukrajinském Lutsku na fotografii od...
Hasiči zasahují po pádu ruského dronu v ukrajinském Lutsku na fotografii od...
Policie zasahuje po pádu ruského dronu v ukrajinském Lutsku na fotografii od...
Ruská armáda podle Kremlu po tuto dobu zastaví bojové akce, bude ale připravena čelit případným ukrajinským úderům a „provokacím“. Ukrajina od února 2022 vzdoruje ruské invazi.

Orbán nabízel Putinovi jakoukoli pomoc. Pobavil ho bajkou a chválil s ním Trumpa

Prohlášení Kremlu, ze kterého TASS citoval, uvádí, že ruský ministr obrany Andrej Belousov a náčelník ruského generálního štábu Valerij Gerasimov dostali pokyn, aby v uvedeném období ve všech směrech zastavili bojové akce.

Agentura Reuters uvedla, že krok Moskvy přichází krátce poté, co ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj navrhl Rusku prostřednictvím Spojených států během pravoslavných velikonočních svátků příměří, případně pozastavení vzájemných útoků na energetický sektor. USA se snaží mezi Ruskem a Ukrajinou zprostředkovat mírovou dohodu, prozatím ale průlom nenastal.

Pravoslavné Velikonoce bez útoků na energetiku? Kyjev Moskvě navrhl příměří

Zelenskyj velikonoční příměří navrhnul Moskvě už na konci března. Rusko to tehdy odmítlo s tím, že Kyjev nabídku neformuloval jasně a že Kreml upřednostňuje komplexní mírovou dohodu.

Naposledy Putin vyhlásil příměří během loňských pravoslavných Velikonoc. Obě strany se ale tehdy vzájemně obviňovaly z porušování klidu zbraní.

Katolíci a většina protestantů letos slavili Kristovo vzkříšení 5. dubna, zatímco pravoslavní věřící tak učiní v neděli 12. dubna.

Tisíc vojáků Ukrajině a 41 Rusku

Rusko a Ukrajina si ve čtvrtek navíc vyměnily těla zabitých vojáků, informoval dnes server RBC s odvoláním na ruského poslance Šamsaila Saralijeva. Ukrajinská strana podle RBC získala pozůstatky 1000 vojáků, ruská strana těla 41 mrtvých vojáků. Informaci později potvrdil ukrajinský koordinační štáb.

Agentura AFP napsala, že ruská státní agentura Ruptly zveřejnila video, jak muži v bílých kombinézách a s modrými rukavicemi z jednoho nákladního auta do druhého překládali bílé pytle používané na lidské pozůstatky. Přihlíželi tomu lidé se symboly Červeného kříže na kombinézách.

„Podle tvrzení ruské strany patří navrácená těla ukrajinským vojákům,“ uvedl na telegramu ukrajinský koordinační štáb pro otázky válečných zajatců. Odborníci se budou snažit pozůstatky identifikovat, aby je mohli předat příbuzným padlých vojáků kvůli pohřbu.

Na Ukrajině vzplál odpor proti drsné mobilizaci, množí se útoky na verbíře

Znepřátelené země si během déle než čtyři roky trvající ruskou invaze na Ukrajinu vyměnily těla mrtvých už vícekrát, vyměňují si také válečné zajatce. Jde o jednu z mála oblastí, v níž Moskva a Kyjev nějakou formou spolupracují.

RBC připomíná, že poslední výměna mrtvých se uskutečnila 26. února. Rusko Ukrajině předalo 1000 těl, Ukrajina Rusku 35. Podobné počty zahrnovala i výměna, která se uskutečnila koncem ledna.

Drony nenahradí rakety, ale vytvoří s lidmi smrtící smečku, říká Visingr

Začala mise lidí k Měsíci. Nečekaný zážitek měli i cestující v letadle

Pohled do motorové sekce během prvních sekund startu na misi Artemis II.

Náročné přípravy, spousta odkladů a posunutých termínů. Cesta lidí k Měsíci ale nakonec opravdu začala. V noci na čtvrtek krátce po půl jedné se tak mohutná raketa SLS vydala na cestu do kosmického...

Skončí celá civilizace, napsal Trump. Avizuje významný moment světových dějin

Sledujeme online
Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese...

Americký prezident Donald Trump na své sociální síti pohrozil zničením celé jedné civilizace, pokud Írán nepřistoupí na dohodu. S odkazem na své dřívější ultimátum napsal, že se dnes večer (v noci na...

Řidič v Ostravě nadýchal čtyři promile. Policistům tvrdil, že nic nepil, a měl pravdu

V Ostravě řidič nadýchal přes čtyři promile, alkohol ale na vině nebyl. (4....

Neuvěřitelné čtyři promile nadýchal řidič, kterého v pátek během posílených velikonočních kontrol zastavili policisté v Ostravě. Šofér však policistům tvrdil, že nic nepil a opakovaná měření jeho...

Lidské oko ji dosud nespatřilo. Astronauti vyfotili méně známou část Měsíce

Posádka vesmírné lodi Orion pořídila nové snímky Měsíce včetně oblasti nazvané...

Posádka vesmírné lodi Orion pořídila nové snímky Měsíce včetně oblasti nazvané pánev Orientale, která se nachází na rozhraní přivrácené a odvrácené strany vesmírného tělesa. Je to poprvé, co lidské...

Ukradené peníze jsou nepoužitelné. Mluvčí banky vysvětluje zabezpečení bankomatů

Premium
V Opatovské ulici v Praze někdo v noci na sobotu poškodil dva bankomaty. (4....

Neznámý pachatel zničil v sobotu nad ránem dva bankomaty u obchodního domu na Praze 4. Použil k tomu zřejmě výbušninu. V Česku jsou takové útoky spíše ojedinělé. A to především kvůli bezpečnostním...

Naštvaný kvůli Íránu a bez Grónska. Trump zvažuje potrestat NATO stažením vojáků

Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese...

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa zvažuje stažení části sil USA z Evropy, píše Reuters s odkazem na zdroj z Bílého domu. Trump tak chce potrestat některé členy Severoatlantické...

9. dubna 2026  6:32,  aktualizováno  22:02

Trump vnímá uzavření míru s Íránem optimisticky, armáda tam však zůstane

Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese...

Americký prezident Donald Trump vnímá uzavření mírové dohody s Íránem velmi optimisticky, je podle něj na dosah, řekl ve čtvrtek v rozhovoru se stanicí NBC News. Také potvrdil, že ve středu požádal...

9. dubna 2026  7:23,  aktualizováno  21:22

Na Špicberkách se ztratil Čech, zřejmě polárník Jakeš. Dle úřadů je po smrti

Souostroví Špicberky (17. února 2026)

Po několika dnech a bez výsledku skončilo pátrání po českém lyžaři ve věku zhruba 70 let, který zmizel na norském souostroví Špicberky. Dostupné informace naznačují, že jde o známého českého...

9. dubna 2026  20:24,  aktualizováno  20:57

Na Semilsku hořela průmyslová hala. Požár napáchal škody za 300 milionů korun

Požár průmyslového objektu v Horce u Staré Paky. (9. dubna 2026)

V obci Horka u Staré Paky na Semilsku vzplála průmyslová budova poblíž železniční trati. Hasiči vyhlásili třetí stupeň požárního poplachu. Střecha haly se propadla a požár zasáhl i budovu kanceláří....

9. dubna 2026  17:53,  aktualizováno  20:41

Další podezřelé obchody. Sázky na pokles ropy přišly před oznámením příměří

Donald Trump (17. března 2026)

Jen pár hodin před oznámeným příměřím mezi Íránem a Spojenými státy vsadili obchodníci téměř miliardu dolarů na pokles ropy. Takové transakce jsou ale na trzích spíše výjimečné. Prezident USA Donald...

9. dubna 2026

Blábolí, musíme ho svrhnout. Už i hnutí MAGA pochybuje o duševním stavu Trumpa

Premium
Americký prezident Donald Trump na tiskové konferenci v B9lém domě (6. dubna...

Vulgární výlevy, temné hrozby o konci jedné civilizace, ale i celé tažení proti Íránu povzbudily spekulace o psychické kondici Donalda Trumpa. Ovšem pozor, je tu jedna podstatná změna: nepochybují o...

9. dubna 2026

Britové a Norové odehnali v Atlantiku ruské ponorky, ohrožovaly kabely

Britské komando spolupracuje s německou ponorkovou službou během cvičení Cold...

Británie, Norsko a další spojenci podnikli v severním Atlantiku vojenskou operaci zaměřenou na odstrašení ruských ponorek ohrožujících podvodní kabely a produktovody. Oznámil to ve čtvrtek britský...

9. dubna 2026  14:02,  aktualizováno  19:42

Neočekávám, že by USA opustily NATO, řekl Pavel po jednání prezidentů

Na oficiální státní návštěvu Česka přijel italský prezident Sergio Mattarella....

Na Pražský hrad za prezidentem Petrem Pavlem přijel italský prezident Sergio Mattarella, doprovázela ho dcera Laura. Obě hlavy státu čelily po jednání otázkám na možný rozkol uvnitř NATO kvůli...

9. dubna 2026  6:10,  aktualizováno  19:25

Dvorecký most, to bude i botanická zahrada z pouličních lamp a betonový vodník

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

Koleje na novém Dvoreckém mostě ještě testuje tramvajová souprava a dělníci dokončují detaily tramvajové zastávky na konci mostu. Ale už příští týden na něj vjedou první tramvaje a autobus. Nový most...

9. dubna 2026  19:10

Spojenci plní většinu požadavků USA, míní Rutte. Grónsko zuří kvůli Trumpovu výpadu

Šéf NATO Mark Rutte a americký prezident Donald Trump při jednání v Bílém domě....

Podle generálního tajemníka NATO Marka Rutteho dělají spojenci téměř vše, co Američané žádají v souvislosti s podporou americko-izraelských útoků proti Íránu. Ohradil se tak proti kritice od...

9. dubna 2026  19:04

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Prezident se setkal s novým pražským arcibiskupem. Vytyčili si společný úkol

Prezident Petr Pavel se setkal s novým pražským arcibiskupem Stanislavem...

Prezident Petr Pavel se ve čtvrtek odpoledne na Pražském hradě setkal s nově jmenovaným pražským arcibiskupem Stanislavem Přibylem. Schůzka měla seznamovací charakter a byla příležitostí k vzájemné...

9. dubna 2026  18:34

Uprchlou německou extremistku, která změnila pohlaví, zadrželi policisté v Česku

Marla-Svenja Liebichová (11. července 2025)

Policisté zadrželi v Česku uprchlou německou pravicovou extremistku Marlu Svenju Liebichovou, která loni nenastoupila do vězení. Agentuře DPA to sdělilo státní zastupitelství v Halle. Dopadli ji...

9. dubna 2026  17:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.