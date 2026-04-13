Rusové během příměří omylem zabili vlastní lidi, tvrdí Ukrajinci. Ukázali i video

Autor: ,
  15:49
Ruské síly omylem zabily během velikonočního příměří tři své vojáky. Tvrdí to ukrajinská 24. brigáda pojmenovaná po králi Danielovi, podle níž šlo o zajatce, které Rusové považovali za evakuované ukrajinské vojáky. Kyjev i Moskva se vzájemně obviňují z nedodržování příměří.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv

Ukrajinci uvedli, že ruské vojáky odváděli z frontových linií poblíž Časiv Jaru v Doněcké oblasti, protože byli zranění. „Pohybovali se od linie dotyku do týlu, beze zbraní, s viditelnými známkami poskytování lékařské pomoci a s holemi, v souladu s konvencemi a podmínkami příměří,“ popsala brigáda událost, k níž zveřejnila video.

„Aby bylo zajištěno bezpečné lékařské evakuování vlastního personálu, velení brigády se rozhodlo obléct zajaté vojáky do neutrálních uniforem a provést zkušební evakuaci, aby ověřilo, zda nepřítel dodržuje své sliby,“ uvedli Ukrajinci.

Oslavy pravoslavných Velikonoc v Doněcku (11. dubna 2026)
Následky ruského útoku dronem v Sumách (11. dubna 2026)
19 fotografií

Dronový útok i tak přišel. Všichni tři vojáci při něm zahynuli. Ukrajinci je posléze jmenovali s tím, že zemřeli rukou vlastních lidí. Šlo o seržanta Stanislava Žuravljova, vojína Alexandr Čoševa a seržanta Andreje Zagrebina.

Rusko a Ukrajina se u příležitosti pravoslavných Velikonoc dohodly na příměří vyhlášeném na 32 hodin, a to od sobotních 16:00 (15:00 SELČ) do nedělní půlnoci (23:00 SELČ). Ukrajinský generální štáb v pondělí ráno na sociální síti napsal, že během vyhlášeného příměří nezaznamenal letecké ani raketové útoky, ani údery bezpilotními letouny typu Šáhed.

Rusové ale podle něj ostřelovali pozice ukrajinské armády dělostřelecky, podnikali útočné operace a vyslali do boje jiné typy dronů jako stroje Lancet nebo FPV drony vybavené kamerami.

„Celkem bylo od vyhlášení příměří zaznamenáno 10 721 případů jeho narušení ze strany nepřítele,“ uvedl ukrajinský generální štáb. Ukrajinské úřady už o víkendu vinily Rusko z porušování klidu zbraní a informovaly například o třech zraněných zdravotnících po ruském útoku na Sumskou oblast, který zasáhl sanitku.

Ruské ministerstvo obrany o víkendu tvrdilo, že jeho armáda klid zbraní přísně dodržovala. V neděli ruské ministerstvo obrany obvinilo Ukrajinu ze tří nočních útoků na ruské pozice u Pokrovsku i z útoků na dalších úsecích fronty v Dněpropetrovské, Sumské a Doněcké oblasti. V neděli ráno ruský resort obrany uvedl, že od sobotního odpoledne do nedělního rána zaznamenal 1971 porušení klidu zbraní ukrajinskými vojsky.

Vstoupit do diskuse (9 příspěvků)

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.