Následky ruského oslepnutí po ztrátě Starlinku? Ukrajina náhle dobyla 200 km²

  18:53
Ukrajinské armádě se minulý týden podařilo získat zpět na 200 kilometrů čtverečních území. S odkazem na svůj výpočet to dnes uvedla agentura AFP. Jde podle ní o nejrychlejší postup ukrajinské armády od léta roku 2023.
Ukrajinský voják pálí z raketového systému BM-21 Grad na ruské pozice u Časiv...

Ukrajinský voják pálí z raketového systému BM-21 Grad na ruské pozice u Časiv Jaru v Doněcké oblasti (24. ledna 2026) | foto: Reuters

Vojenské auto oplocené elektrickou sítí na silnici s protidronovou sítí v...
Vojenské auto oplocené elektrickou sítí na silnici s protidronovou sítí v...
Donbaské silnice chráněné sítí proti ruským FPV dronům (3. února 2026)
Instalace ochranné sítě na silnici v Záporožské oblasti (2. února 2026)
Někteří vojenští analytici se domnívají, že za vojenskými úspěchy ukrajinské armády stojí problémy s internetovým systémem Starlink, které v únoru zaznamenala ruská armáda.

AFP pro svůj výpočet použila údaje amerického Institutu pro výzkum války (ISW). Podle agentury ukrajinská armáda minulý týden získala nazpět 201 kilometrů čtverečních. Minulý týden ruská armáda získala nové území jen v pondělí, po zbytek týdne postupovala ukrajinská armáda.

Od ledna do února 2026 získaly ruské síly zhruba 470 kilometrů čtverečních nového území.

Agentura AFP cituje analýzu ISW, podle které postupu ukrajinské armády pravděpodobně napomohly problémy, které má ruská armáda s používáním komunikačního systému Starlink.

Americká společnost SpaceX, která systém provozuje, uvedla, že zavedla opatření proti využívání tohoto systému ruskou armádou. Ta ho používala například pro navádění bezpilotních prostředků.

Největší útok, jaký ruská oblast zažila. Ukrajinci ponořili Brjansk do tmy

Agentura AFP uvádí, že před vypuknutím války před téměř čtyřmi roky Rusko kontrolovalo sedm procent ukrajinského území. V současnosti to je 19,5 procenta, před rokem to bylo 18,6 procenta. Rozloha Ukrajiny je přes 603 tisíc kilometrů čtverečních.

Nahý imperialismus USA i budíček Evropy. Politolog rozebírá změnu světového řádu

EXKLUZIVNĚ: Fotoalbum z motocyklové dovolené prezidenta Pavla ve Španělsku

Český prezident Petr Pavel na motocyklové dovolené v Andalusii (leden 2026)

Ještě snad nikdy nebyla dovolená českého prezidenta Petra Pavla pod takovým drobnohledem veřejnosti. Jeho boj na politické scéně patří k hlavním tématům posledních týdnů. Když spor se stranou...

Další celebrity v kauze Epstein. Venku jsou nové fotografie a až příliš úplný seznam

Koláž snímků zachycující známé osobnosti po boku Jeffreyho Epsteina.

Ministerstvo spravedlnosti USA zveřejnilo nové fotografie a jména z Epsteinových spisů. Seznam zahrnuje členy elity od Billa Gatese přes Hillary Clintonovou až po Micka Jaggera či Donalda Trumpa....

Epstein odkázal stamiliony běloruské milence, volal jí těsně před svou smrtí

Epsteinova přítelkyně Karyna Shuliaková v New Yorku (30. května 2024)

Jeffrey Epstein si před smrtí přál, aby podstatná část jeho peněz připadla jeho přítelkyni pocházející z Běloruska. Mezi dědici jsou uvedeni také jeho bratr či harvardský profesor matematiky Martin...

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

Konaly se další demonstrace za Pavla. V Brně, Ostravě či Olomouci vyšly tisíce lidí

Demonstrace Milionu chvilek za prezidenta v Brně (15. února 2026)

Ve stovkách měst a obcí v Česku se sešly tisíce lidí na shromážděních na podporu prezidenta Petra Pavla ve sporu s ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Akce inicioval spolek Milion chvilek a měli...

Kratom málem zabil 16letou dívku. Zachránila ji až transplantace na IKEMu

Nejčastěji se kratom prodává jako velmi jemný zelený prášek.

Lékaři dlouhodobě varují před užíváním kratomu. Server SinMed.cz upozornil na případy, kdy několik lidí po požití sáčků s marihuanou zakoupených v pražské večerce čelili nepříjemným zdravotním...

16. února 2026  19:39

Zemřel americký herec a režisér Robert Duvall, známý z Kmotra nebo Apokalypsy

Festival Sundance 2010 - Robert Duvall

Ve věku 95 let zemřel americký herec a režisér Robert Duvall. Proslavil se rolemi ve snímcích Kmotr či Apokalypsa. O úmrtí informovala jeho rodina.

16. února 2026  19:28

Na Masarykově nádraží v Praze srazil vlak člověka, provoz obnoven po jedné koleji

Na výjezdu z hlavního nádraží v Praze byl v kolejišti nalezen mrtvý cizinec....

Na Masarykově nádraží v Praze srazil v pondělí v podvečer vlak člověka. Provoz na železnici je částečně obnoven po jedné koleji, sdělil mluvčí Správy železnice pro mimořádnosti Martin Kavka....

16. února 2026  18:03,  aktualizováno  19:08

Sněhová kalamita zavinila desítky nehod. Intenzivní sněžení má místy pokračovat

Dopravní situace za hustého sněžení na dálnici D1 u Brna (16. února 2026)

Sněžení, které v pondělí zasáhlo převážně východní část Česka, nadále výrazně komplikuje dopravu. Na Vysočině kvůli nepřízni počasí došlo k 43 dopravním nehodám a potíže měli řidiči i v Ústeckém...

16. února 2026  18:11,  aktualizováno  18:55

Pozorovatel Macinka. Místo Babiše letí do USA na premiéru Trumpovy Rady míru

Tisková konference po skončení zasedání vlády. Na snímku ministr zahraničí Petr...

Ministr zahraničí Petr Macinka odletí ve středu do USA a ve čtvrtek se v roli pozorovatele zúčastní prvního zasedání Rady míru, napsal v pondělí portál Seznam Zprávy. Informaci následně potvrdil...

16. února 2026  18:54

Švéd prodal manželku na sex nejméně 120 mužům. Hrozí mu deset let vězení

Ilustrační foto.

Švédský šedesátník je podezřelý z toho, že vykořisťoval svou manželku a prodával ji na sex, a to nejméně 120 mužům. Pokud by byl shledán vinným, hrozí mu vězení v délce od dvou do deseti let. Muž vše...

16. února 2026  18:23

Zásah v budově Univerzity Karlovy kvůli radioaktivitě. Úřad uklidňuje veřejnost

Zásah složek IZS a Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na...

Pro podezření na možný výskyt zvýšené radioaktivity zasahovaly v sobotu složky Integrovaného záchranného systému (IZS) v prostorách Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy (MFF UK) v pražské...

16. února 2026  18:15

Do věznic posílal dopisy napuštěné drogami. Teď tam dealer může sám skončit

Jan Šnajdauf obžalovaný mimo jiné kvůli rozesílání dopisů napuštěných drogami...

Nejméně čtyři roky vězení žádá státní zástupce pro dealera, který za úplatu posílal do českých věznic dopisy s papíry napuštěnými syntetickými drogami. Případ v pondělí otevřel Obvodní soud pro Prahu...

16. února 2026  17:12

Monitory v pražských autobusech se promění, přibudou na nich informace

Pražský dopravní podnik spustí zkušebně nové grafické rozhraní na obrazovkách...

Pražský dopravní podnik (DPP) spustí od úterý zkušebně nové grafické rozhraní na obrazovkách ve vybraných autobusech MHD. Kromě nové grafiky na nich cestující najdou více informací. Uvedli to mluvčí...

16. února 2026  17:01

Ruský „mistr ve svádění“ natáčel v Ghaně ženy při sexu. Kameru měl v brýlích

Rus s přezdívkou Yyatseslav se v afrických zemích tajně nahrával při sexu s...

Ghana žádá Moskvu o vydání ruského občana, kterého v této africké zemi viní, že se tajně nahrával při sexu s různými ženami. Nahrávky pak bez jejich vědomí a souhlasu sdílel na internetu. Africká a...

16. února 2026

Ukradl čokolády za deset tisíc. Prodal bych je a synovi koupil dárek, tvrdil zloděj

Lup v kufru: 72 čokolád Lindt. (16. února 2026)

Více než sedmdesát ukradených čokolád chtěl prodat a za utržené peníze údajně nakoupit dárky pro syna. Jenže když se v Krnově zloděj s lupem tahal v kufru, neunikl pozornosti ochranky, která ho pak...

16. února 2026  16:50

