Následky ruského oslepnutí po ztrátě Starlinku? Ukrajina náhle dobyla 200 km²

Někteří vojenští analytici se domnívají, že za vojenskými úspěchy ukrajinské armády stojí problémy s internetovým systémem Starlink, které v únoru zaznamenala ruská armáda.
AFP pro svůj výpočet použila údaje amerického Institutu pro výzkum války (ISW). Podle agentury ukrajinská armáda minulý týden získala nazpět 201 kilometrů čtverečních. Minulý týden ruská armáda získala nové území jen v pondělí, po zbytek týdne postupovala ukrajinská armáda.
Od ledna do února 2026 získaly ruské síly zhruba 470 kilometrů čtverečních nového území.
Agentura AFP cituje analýzu ISW, podle které postupu ukrajinské armády pravděpodobně napomohly problémy, které má ruská armáda s používáním komunikačního systému Starlink.
Americká společnost SpaceX, která systém provozuje, uvedla, že zavedla opatření proti využívání tohoto systému ruskou armádou. Ta ho používala například pro navádění bezpilotních prostředků.
Agentura AFP uvádí, že před vypuknutím války před téměř čtyřmi roky Rusko kontrolovalo sedm procent ukrajinského území. V současnosti to je 19,5 procenta, před rokem to bylo 18,6 procenta. Rozloha Ukrajiny je přes 603 tisíc kilometrů čtverečních.