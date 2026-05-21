Válka na Ukrajině
Podle ukrajinské armády fungovala v objektu u města Snižne škola operátorů dronů napojená na ruskou Akademii raketových a dělostřeleckých věd. Ruští vojáci tam údajně cvičili posádky dronů a vyráběli součástky i munici pro bezpilotní systémy.
Akci provedly ukrajinské Síly bezpilotních systémů (SBS) ve spolupráci s tajnou službou SBU. Úder zasáhl výrobní a opravárenské prostory, kde stála čtyři ruská obrněná vozidla Tigr určená k opravě. Podle Ukrajinců útok všechna vozidla zničil.
Ukrajinská strana oznámila, že při útoku zahynul velitel školy, podplukovník vystupující pod bojovou přezdívkou Burij. Počet mrtvých ruských vojáků odhaduje na 65. Informace nelze nezávisle ověřit.
Velitel SBS Robert Brovdi podle stanice NV uvedl, že ukrajinské síly provedly útok v noci na 20. května pomocí střel se stokilogramovými hlavicemi. Hlavní dvoupatrový komplex podle něj sloužil k výrobě dronů a bojových náloží i jako ubytování personálu. Zásah navíc odpálil sklad výbušnin v suterénu, což škody v areálu ještě prohloubilo.