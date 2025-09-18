Jedna zničená rafinerie za druhou. Ukrajinci udeřili až v dalekém Baškirsku

Ukrajina pokračuje v ničivých útocích proti ruské ropné infrastruktuře. Nově udeřila na rafinerii v ruské Volgogradské oblasti a také na chemický závod Gazprom Neftěchim Salavat v Baškortostánu na samém východě evropské části Ruska. To v noci naopak znovu útočilo na ukrajinskou železniční síť a zranilo pět lidí v centrální Poltavské oblasti

Stanice BBC s odvoláním na různé ruské zdroje napsala, že ukrajinské drony létaly například nad Volgogradskou oblastí a úřady opět dočasně uzavřely letiště ve Volgogradu a ve volgogradské ropné rafinérii zavedly „zvláštní režim“.

Tuto ropnou rafinerii a sousední ropný sklad na břehu řeky Volhy napadly ukrajinské drony už několikrát, podotkla BBC.

Ukrajinské Síly speciálních operací (SSO) později podle webu Ukrajinska pravda uvedly, že v noci podnikly dronový útok na volgogradskou rafinérii, která se podílí na zásobování invazních jednotek. Podle předběžných informací závod pozastavil práci.

Dva ukrajinské drony zaútočily na ropný zpracovatelský a petrochemický komplex Gazprom Neftěchim Salavat v Baškirsku, uvedl ve čtvrtek regionální šéf Radij Chabirov. „Posuzujeme rozsah škod. Momentálně hasíme požár,“ dodal s tím, že na místě nejsou oběti.

Rusko v posledních měsících bombarduje ukrajinskou železniční infrastrukturu, útočí například na dopravní uzly v Charkovské nebo Doněcké oblasti. Šéf společnosti Ukrzaliznycja Oleksandr Percovskyj řekl, že Rusko útočí na elektrické stanice, depa i nádraží s cílem zničit dopravní uzly.

Ve středu Ukrzaliznycja informovala o desítkách zpožděných vlaků po ruských nočních útocích na elektrické rozvodny.

Ve čtvrtek uvedla, že kvůli nočním útokům na Poltavskou oblast a výpadkům v dodávkách proudu musela nasadit na tratě záložní dieselové lokomotivy. „V současnosti má několik osobních vlaků zpoždění,“ dodala.

Rusko udeřilo na ukrajinskou železnici. Cílí na depa i nádraží, ochromilo desítky spojů

Rusové při útocích zranili jednoho člověka v Myrhorodském okrese Poltavské oblasti a další čtyři při dronovém útoku na čerpací stanici pohonných hmot na jiném místě.

Terčem ruského vzdušného úderu se stala také Kyjevská oblast, kde podle agentury Unian vzplály sklady v Boryspilském okrese. Oběti tam hlášeny nejsou.

Ukrajinské letectvo ráno uvedlo, že Rusko v noci na čtvrtek zaútočilo na Ukrajinu 75 drony různého typu. Protivzdušná obrana zlikvidovala 48 nepřátelských bezpilotních letounů, uvedly vzdušné síly a dodaly, že ale také evidují zásahy 26 dronů na šesti blíže neupřesněných místech. Jeden dron podle nich zůstával v době zveřejnění hlášení ve vzduchu.

Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že jeho protivzdušná obrana sestřelila v noci 43 ukrajinských dronů. Moskva obvykle neinformuje o celkovém rozsahu ukrajinského útoku, ale pouze o sestřelených strojích. Ruský resort obrany nehlásí ani případné škody.

Ukrajina se brání rozsáhlé ruské vojenské agresi od února 2022 a součástí bojů je ostřelování a vzdušné útoky obou stran na různé cíle na území nepřítele. Při středečních útocích Rusové zabili dva obyvatele Doněcké oblasti, napsala dnes agentura Ukrinform.

Při útoku na město Nižyn v Černihivské oblasti Rusko zabilo ve středu pětačtyřicetiletého záchranáře a další dva zranili, uvedl server Ukrajinska pravda.

Jednoho člověka zabil ukrajinský dron v Belgorodské oblasti, uvedl dnes v noci na telegramu tamní gubernátor Vjačeslav Gladkov. Bezpilotní letoun podle něj zasáhl automobil ve městě Šebekino, přičemž dalšího člověka zranil.

Jedna zničená rafinerie za druhou. Ukrajinci udeřili až v dalekém Baškirsku

