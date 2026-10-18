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Rusko podniklo 76 útoků od oznámení Trumpova příměří, napsal Zelenskyj

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  13:26
Rusové zasáhli město Slavjansk. (18. října 2026)

Rusové zasáhli město Slavjansk. (18. října 2026) | foto: Reuters

Rusové zasáhli město Slavjansk. (18. října 2026)
Ruský útok na Záporoží. (17. října 2026)
Rusové zasáhli město Slavjansk. (18. října 2026)
Rusové zasáhli město Slavjansk. (18. října 2026)
32 fotografií
Rusko vyslalo v noci na neděli na Ukrajinu 180 dronů a balistickou střelu, přičemž protivzdušná obrana zneškodnila 152 bezpilotních letounů, oznámilo ráno ukrajinské letectvo. Prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že údery zabily dva lidi, dalších 12 včetně dětí utrpěli zranění. Podle něj Rusko podniká desítky útoky od začátku energetického příměří oznámeného americkým prezidentem Donaldem Trumpem.

„Od doby, co americký prezident před týdnem oznámil příměří v energetice, Rusko 76krát úmyslně zaútočilo na ukrajinský energetický, ropný a plynárenský sektor,“ napsal na síti X Zelenskyj. Po nočních úderech se podle něj ocitly bez proudu desítky tisíc rodin.

Rusové zasáhli město Slavjansk. (18. října 2026)
Rusové zasáhli město Slavjansk. (18. října 2026)
Ruský útok na Záporoží. (17. října 2026)
Rusové zasáhli město Slavjansk. (18. října 2026)
32 fotografií

Šéf Bílého domu nedávno překvapivě oznámil energetické příměří mezi Moskvou a Kyjevem, které Ukrajina následně několik dnů podle svých vyjádření dodržovala, nicméně Rusko na ukrajinská energetická zařízení nadále útočilo. Kyjev poté oznámil, že své údery na ruské rafinerie obnovuje.

„Celkem Rusové za poslední týden zaútočili na Ukrajinu téměř 2700 útočnými drony, 1700 leteckými bombami a 66 střelami, většinou balistickými. Hlavními cíli těchto útoků byla energetická zařízení - Rusové se pokoušejí způsobit blackout,“ napsal ukrajinský prezident a dodal, že Spojené státy by měly vidět, že Moskva nepodniká žádné reciproční kroky v reakci na americké zmírnění sankcí nebo dohody.

Rusko čelilo jednomu z největších útoků. Ukrajinci udeřili na Petrohrad i Moskvu

„Naopak, každý signál příležitosti vydělat peníze považují za důkaz, že jejich sázka na válku se vyplácí a mohou bojovat dál,“ uvedl. Válka podle něj pokračuje kvůli tomuto postoji Moskvy, ne proto, že se Ukrajina brání.

V Záporoží útok zabil ženu

Ve městě Záporoží ruský útok zasáhl obytnou budovu a zabil sedmadvacetiletou ženu, uvedl náčelník regionální správy Mychajlo Semikin. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského zahynuli při nočních ruských úderech dva lidé a 12 utrpělo zranění, včetně dětí.

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Rusko podle něj zaútočilo na Záporoží v noci dvakrát. „Útok poškodil dva bytové domy, 18 vozidel a vzdělávací zařízení,“ napsal regionální činitel.

Jiný ruský útok v noci zasáhl město Izjum v Charkovské oblasti, kde utrpěli zranění tři lidé, uvedla vojenská správa tohoto města. Invazní armáda město ostřelovala ze salvového raketometu a poškodila více než deset rodinných domů.

Agentura Ukrinform informovala s odvoláním na místní činitele o škodách ve Vinnycké oblasti, kde je poškozená kritická infrastruktura a v regionu jsou výpadky v dodávkách elektřiny. Bez proudu zůstala po ruských útocích podle médií také řada obyvatel Oděské nebo Ternopilské oblasti.

Ukrajina se pátým rokem brání rozsáhlé ruské invazi. Součástí bojů jsou vzdušné údery, které v poslední době obě strany zintenzivnily. Moskva a Kyjev tvrdí, že se zaměřují na vojenské objekty nepřítele, na jeho energetickou infrastrukturu nebo na další cíle související s vedením války, ale při útocích umírají i civilisté - podle dostupných informací hlavně na ukrajinské straně, na kterou útočí Rusko.

17. října 2026

Válka na Ukrajině

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