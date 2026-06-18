Ušakov rovněž řekl, že Evropané amerického prezidenta Donalda Trumpa na summitu G7 ve francouzském Évianu naplnili škodlivými myšlenkami. Trump ve Francii označil Moskvu za stranu, která je ve válce na Ukrajině útočníkem.
Nejnovější útoky Ukrajiny na Rusko oddalují možnost jakéhokoli přímého kontaktu mezi prezidenty Putinem a Zelenským, uvedl ve čtvrtek Ušakov.
Vyjádřil se tako poté, co Moskva čelila jednomu z největších ukrajinských leteckých útoků od začátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022. „Nepřibližuje to užší osobní kontakty mezi šéfem kyjevského režimu a naším prezidentem,“ řekl Ušakov.
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Zmínil také útok na autobus s dětským fotbalovým týmem z běloruského města Homel v Brjanské oblasti na západě Ruska. Tvrzení ruských úřadů o útoku ukrajinská armáda ve středu popřela. Kyjev to označil za smyšlenku a provokaci Kremlu. Při útoku podle ruských úřadů přišla o život žena z doprovodu dětské výpravy.
Běloruský prezident a Putinův spojenec Alexandr Lukašenko ve čtvrtek označil útok na autobus za banditismus a terorismus hraničící s otevřeným fašismem.
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Běloruské ministerstvo zahraničí si v souvislosti s incidentem předvolalo ukrajinského chargé d’affaires a předalo mu protestní nótu.
Ušakov ve čtvrtek rovněž prohlásil, že evropští představitelé „napumpovali“ amerického prezidenta Trumpa škodlivými myšlenkami.
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„O ukrajinské otázce se na summitu G7 aktivně diskutovalo. Jak se dalo očekávat, Trump byl napumpován, řekl bych, pravděpodobně neprospěšnými, ne-li škodlivými myšlenkami,“ poznamenal Ušakov. Připustil také, že od summitu G7 Kreml nebyl s Trumpovou administrativou v kontaktu.
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Americký prezident ve středu řekl, že Rusko ztrácí více vojáků než Ukrajina a označil Moskvu za stranu, která je v konfliktu útočníkem. Ujistil také, že učiní vše, co je v jeho silách, aby mezi Ukrajinou a Ruskem dosáhl míru.
Ušakov ve čtvrtek řekl, že Evropané se mylně domnívají, že situace na bojišti se mění ve prospěch Ukrajiny.
Ruské ministerstvo obrany mezitím informovalo o dalších ruských vojenských úspěších. Ruské síly podle něj převzaly kontrolu nad vesnicí Raj-Oleksandrivka v Doněcké oblasti.