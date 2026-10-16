Zelenskyj se rovněž vyjádřil k informacím stanice CNN, která ve čtvrtek uvedla, že Ukrajině opět došly střely pro americký systém protivzdušné obrany Patriot, což ji činí zranitelnější vůči ruským útokům balistickými raketami.
Ukrajinský prezident řekl, že jeho země střely získává z USA prostřednictvím programu PURL financovaného evropskými zeměmi. V současnosti je ale podle něj střel velký nedostatek a není tajemstvím, že Ukrajina není aktuálně prioritní destinací. Velká část střel se podle něj už delší dobu dodává na Blízký východ.
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Ukrajinský prezident dále uvedl, že evropští spojenci mají dostatek střel pro systém Patriot, aby Ukrajina zvládla zimní období.
„Naši evropští kolegové dnes dostali úplné informace o tom, kolik jich potřebujeme. Nikdo nepředpokládá, že bychom na sestřelení jediné ruské balistické střely používali dvě protiraketové střely, jak je tomu běžně u některých jiných cílů. Mluvíme o minimálním množství toho, co skutečně potřebujeme a čeho je nedostatek,“ řekl.
Zatím neví, kolik jich kdo Ukrajině poskytne. „O některých zemích ale určité informace mám,“ dodal.
Výpadek Starlinku ohrožuje životy civilistů
Zelenskyj v pátek také uvedl, že fungování satelitní komunikace od společnosti SpaceX na Ukrajině se sice zlepšilo, ale zatím nebylo plně obnoveno. Výpadek podle něj ohrožuje životy civilistů, protože Ukrajina využívá družicový systém Starshield při zachycování ruských dronů.
Ukrajina si v posledních dnech stěžovala na omezení satelitního internetového spojení. Agentura Reuters v pátek napsala, že přímý pokyn ke zpomalení Starshieldu, což je vojenská verze sítě Starlink společnosti SpaceX miliardáře Elona Muska, vydal Bílý dům.
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„Někdy se může zdát, že ukrajinské ozbrojené síly využívají Starlink k provádění útoků na velké vzdálenosti. Není tomu tak. Starlink nepoužíváme k útokům ani k odvetným úderům na území Ruské federace,“ řekl ukrajinský prezident v Bruselu.
Omezení těchto satelitních služeb bylo podle něj pro Kyjev velmi nepříjemným a nebezpečným překvapením. „Používáme ho při zachycování ruských útočných dronů typu Šáhed, které míří na naše civilní obyvatelstvo a zabíjejí naše rodiny,“ dodal.
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Systém je nutný pro zásobování fronty
Podle Zelenského nebyla služba odpojena, ale byla snížena rychlost jejího připojení. Kyjevu se kvůli tomu nepodařilo sestřelit část nepřátelských dronů. Ruské drony Šáhed se pohybují rychlostí přes 200 kilometrů za hodinu, zatímco naše připojení bylo zpomaleno na rychlosti kolem 70 kilometrů za hodinu, uvedl ukrajinský prezident.
Zmínil rovněž, že systém je nutný pro vojáky, kteří se nacházejí v oblastech na frontové linii pod nepřátelskou kontrolou.
„Vojákům, kteří tam zůstávají týdny i měsíce, dopravujeme jídlo a vodu pomocí dronů využívajících Starlink. I zde je zapotřebí vysoká rychlost připojení,“ vysvětlil Zelenskyj.
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Ze strany americké administrativy prý přišel signál směrem ke SpaceX, aby službu obnovila. „Nevím, zda je to pravda. Pokud ano, jsme za to vděční. Takže byla už plně obnovena rychlost, kterou jsme měli předtím? Ne. Zvyšuje se nyní rychlost připojení? Ano,“ uzavřel ukrajinský prezident.
Evropská unie v době, kdy kvůli složitým vztahům s vládou prezidenta Donalda Trumpa debatuje o snížení závislosti na USA, připravuje vlastní alternativu systému Starlink, a to družicovou soustavu nazvanou IRIS2.
Podle šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové tento chystaný systém nezávislost na amerických telekomunikačních řešeních Evropě poskytne.
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Evropa má již nyní vlastní možnosti satelitní komunikace, které ale podle analytiků neposkytují tak robustní řešení, jaké má Starlink. Velkou pozornost evropských vlád přitahuje například telekomunikační společnost Eutelsat, jejíž družicový signál pokrývá celou Evropu a dále Blízký východ, Afriku, Asii i Severní a Jižní Ameriku a jejíž terminály již Ukrajina používá.
Eutelsat kombinuje satelity na nízké oběžné dráze, jako provozuje Starlink, ale i na takzvané geostacionární dráze značně vzdálené od zemského povrchu. Velká vzdálenost od povrchu však znamená zpoždění v přenosu, což může být pro vojenské mise kritické.