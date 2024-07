ANALÝZA: Jednání s Putinem by už skousl. Jak Zelenskyj plánuje ukončení války

Ukrajinský prezident dokonce naznačil, že za určitých okolností by časem skousl i osobní setkání se strůjcem války Vladimirem Putinem, o němž hovoří jako o „pragmatickém vrahovi“. Tedy opět – něco, co si sám zakázal dekretem.

Zelenskyj pod tlakem okolností mění tón a nyní je asi nejvstřícnější k jednání s Ruskem od začátku invaze před dvěma a půl roky. Před pár dny poprvé od krachu rozhovorů na jaře 2022 pootevřel dveře k přímým jednáním s Moskvou, aniž by je podmínil odchodem ruských okupačních sil z ukrajinského území včetně Krymu. Nastínil svoji představu, že nového mírového summitu, jenž by se měl konat v listopadu, by se měli zúčastnit i Rusové.