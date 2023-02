Vláda v bunkru, šok i spílání Putinovi. Politici vzpomínají na propuknutí války

Politici přiznávají, že invazi očekávali. „V Putinově tónu bylo něco, když jsem s ním naposledy mluvil. On už se rozhodl,“ sdělil listu bývalý britský premiér Johnson. „Ten večer jsme věděli, že se to stane. Jediná nejistota byla přesná hodina,“ prozradil generální tajemník NATO Jens Stoltenberg.

Rusko zaútočilo na Ukrajinu v ranních hodinách 24. února 2022. Johnson si vzpomíná na svou reakci, když jej poradci probudili s naléhavými zprávami. „Ten za**aný k*kot,“ vyjádřil se vulgárně na adresu šéfa Kremlu.

„Začalo to,“ zavolal ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému ukrajinský ministr vnitra Denys Monastyrskyj, který tragicky zahynul v lednu tohoto roku při pádu vrtulníku. „Bylo to v klidném režimu. Překvapila mě jen prezidentova bílá košile,“ popsal atmosféru v Kyjevě tajemník Rady národní bezpečnosti Oleksij Danilov.

Zelenskyj se ihned s ostatními vysoce postavenými činiteli uchýlil do bunkru. Podle Zelenského poradce a předsedy poslaneckého klubu ukrajinské vládní strany Sluha národa Davyda Arachamiji bylo v bunkru asi 120 lidí, včetně příslušníků bezpečnostních složek. „Podívejte, zůstáváme. Od zítřka nemusíme mít šanci odejít. Každý má svůj vlastní život a musí sám učinit rozhodnutí. Vyberte si buď, že zůstanete, nebo půjdete někam do většího bezpečí,“ řekl podle Arachamiji shromážděným lidem prezident.

„V podstatě jsme tam žili,“ vzpomíná na chvíle v bunkru samotný Zelenskyj. „Neměli jsme elektřinu, chodili jsme s baterkami. A s těmito baterkami jsme pracovali.“

Byli jsme připraveni, tvrdí Američané

Ruský vpád se intenzivně řešil i na druhé straně Atlantiku. „Normálně v krizi, jako je tato, spoustu hodin strávíte s tím, že se s krizí snažíte vypořádat,“ vysvětluje národní bezpečností poradce Jake Sullivan. „V tomto případě bylo vše připraveno předem. Vypracovali jsme písemný kontrolní seznam prvků, které vyřešíme v prvních 24 hodinách, za 48, 72 a 96 hodin.“

Sullivanova slova potvrzuje i šéf amerického sboru náčelníků štábů Mark Milley. „Nebylo to chaotické. Jsme armáda. Tohle děláme, když jsme v boji. V krizi. Máme procedury, které sledujeme“.

Americký prezident Joe Biden uvedl, že Zelenského opakovaně před válkou varoval, ukrajinský prezident to však nechtěl slyšet. Aby Washington Moskvu odradil od útoku, neobvykle před začátkem války uveřejňoval tajné zprávy, které hovořily o ruských plánech.

Podle šéfa Pentagonu Lloyda Austina veškeré ruské tahy byly ty, které Američané předvídali, jako hlavní úder zamířený na Kyjev či další velké shromáždění sil, které mířily na západ a sever. Otázkou však bylo, zda jsou ukrajinští vůdci stále u vedení. Posléze ale začalo být jasné, že ruská „blesková válka“ se nepovedla a že Ukrajina se úspěšně vzedmula na odpor.

Šok v Bruselu

Polsko a pobaltské státy, které se v minulosti staly terčem ruské rozpínavosti, opakovaně varovaly před imperiálními ambicemi Moskvy západní státy. Polský premiér Mateusz Morawiecki i estonská premiérka Kaja Kallasová tvrdí, že jim jejich západní kolegové dali po ruském vpádu za pravdu. „V místnosti jsem viděla lidi, kteří byli v takovém tělesném šoku, že nemohli říci ani slovo. A byli jako: ‚Byli jsme naivní. Měli jsme vám naslouchat‘,“ popisuje estonská šéfka vlády atmosféru na mimořádném jednání evropských lídrů v Bruselu.

Setkání se zúčastnil přes videohovor i samotný Zelenskyj. „Jsem v této místnosti a nevím, zda budu naživu i tento večer,“ vybavuje si Kallasová jeho slova. „Chtějí mě zabít. Pravděpodobně mě dostanou,“ sdělil přítomným politikům Zelenskyj. Náhle spojení vypadlo. Přítomní politici si začali říkat, zda se Zelenského slova nenaplnila. „Bylo to velmi, velmi strašidelné,“ dodává estonská premiérka.

Média na počátku války psala, že Zelenského se pokusily zlikvidovat komanda Čečenců i ruské žoldnéřské skupiny Wagnerovci. Ukrajinci ale jejich pokusy zmařili.

Johnson si nyní přehrává své rozhovory s Putinem a přemítá nad tím, zda mohl ukázáním síly ruského prezidenta od invaze odradit. Myslí si ale, že Putin se jednoduše přepočítal a učinil obrovskou chybu. „Nakonec ho dostanou. To je to, co si opravdu myslím. Kyjev stále stojí. Zelenskyj je stále tady.“