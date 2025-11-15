Kyjev a Moskva obnoví výměny zajatců, Ukrajina čeká návrat 1200 lidí

  20:06
Ukrajina a Rusko podle istanbulských dohod obnoví výměny zajatců, oznámil předseda ukrajinské bezpečnostní rady Rustem Umerov. Podle něj by se dohoda mohla týkat propuštění až 1200 ukrajinských občanů.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERReuters

Umerov oznámil, že v posledních dnech v Turecku a ve Spojených arabských emirátech vedl rozhovory o obnovení procesu výměn zajatců. „Výsledkem těchto jednání je ujednání o aktivaci istanbulských dohod. Jde o propuštění 1200 Ukrajinců,“ napsal Umerov s tím, že v nejbližší době se uskuteční „technické konzultace“ na toto téma.

Z prohlášení není jasné, zda mezi Kyjevem a Moskvou již panuje shoda na počtu propuštěných, který zmínil Umerov. Ruská strana věc dosud komentovala.

Výměny zajatců byly jediným výsledkem tří kol jednání zástupců Ukrajiny a Ruska, která se dříve v letošním roce konala v Istanbulu. Během jednoho z nich se znepřátelené země dohodly například na výměně „všichni za všechny“ vztahující se na těžce zraněné a těžce nemocné vojáky a na zajatce mladší 25 let.

Rusko a Ukrajina si zajatce naposledy vyměnily 2. října. Akce se týkala 185 vojáků z každé strany. Na Ukrajinu se tehdy vrátilo také 20 civilistů. Od začátku rozsáhlé ruské invaze na Ukrajinu, tedy od února 2022, se uskutečnilo 69 výměn.

Rezignace? Zveřejnit intimní video je zásah do soukromí. Rajchla se zastává i Rakušan

Nespokojený lídr moravskoslezské kandidátky SPD Jindřich Rajchl. (4. října 2025)

Nejen členové nové vládní koalice se zastávají poslance za SPD Jindřicha Rajchla při jeho sporu s aktivisty okolo Mikea Oganesjana. Taťána Malá z ANO tvrdí, že zveřejnění sexuálně explicitního videa,...

Obluda smrdící sírou drtila vše, co jí stálo v cestě. Zemřelo přes 20 tisíc lidí

Záchranáři pomáhají obětem výbuchu sopky Nevado del Ruíz. (14. listopadu 2025)

Sopka Nevado del Ruíz, jež leží v Andách asi 130 kilometrů západně od kolumbijské metropole Bogoty, je aktivní vulkán, který o sobě dává čas od času vědět. Žádná ze zaznamenaných erupcí ale nebyla...

Rajchl obvinil aktivisty, že pronásledují jeho dceru. Chtějí zveřejnit intimní video

Jindřich Rajchl ve štábu hnutí SPD v hotelu Don Giovanni. (4. října 2025)

Poslanec za SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl podal trestní oznámení na aktivisty pod vedením provokatéra Mikea Oganesjana. Rajchl je viní z toho, že v pátek večer pronásledovali jeho dceru....

Duku na pohřbu uctili prezidenti i herci. Na Hradě zněl zvon Zikmund, proletěla letadla

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé...

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé státu rozloučili s kardinálem Dominikem Dukou. Arcibiskup Jan Graubner ho v kázání ocenil jako bojovníka za svobodu a...

Budou platit všichni, vzkazuje Rajchl a chystá žaloby. Zvažoval konec v politice

Jindřich Rajchl

Poslanec SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl prohlásil, že hodlá zažalovat platformu pro sdílení obsahu HeroHero za to, že poskytla prostor pro video, na kterém se dostává do sporu s aktivisty...

Střet unijních alfa samic. Leyenová chce i svou špionáž, posílí to její moc

Premium
Rivalky. Šéfka Komise Leyenová i šéfdiplomatka EU Kallasová bojují o teritorium.

Vypadalo to jen jako další zpráva z „bruselského matrixu“. Britský list Financial Times informoval o záměru šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové zřídit nový zpravodajský orgán, který by...

15. listopadu 2025

Novým hejtmanem Karlovarského kraje bude starosta Sokolova Petr Kubis

Náměstek Petr Kubis bude mít v nové jednobarevné krajské radě ANO na starosti...

Novým hejtmanem Karlovarského kraje se po Janě Mračkové Vildumetzové stane Petr Kubis. Shodli se na tom krajští zastupitelé hnutí ANO. Kvůli nové funkci rezignuje na post starosty Sokolova.

15. listopadu 2025  18:19,  aktualizováno  19:28

Při honu na Tachovsku zemřel myslivec, zřejmě ho zastřelil kolega

Ilustrační snímek

Tragickou smrtí jednoho z myslivců skončil sobotní hon v lesích u Kladrub na Tachovsku. Staršího muže zřejmě zasáhla střela vypálená některým z kolegů.

15. listopadu 2025  19:11

Island prohlásil možný kolaps oceánského proudu za existenční hrozbu. Začíná konat

Islandský ledovec

Island poprvé označil klimatický jev za hrozbu pro národní bezpečnost. Důvodem je varování vědců, že klíčový oceánský proud v Atlantiku se může blížit kolapsu. Jeho zhroucení by mohlo dramaticky...

15. listopadu 2025  18:10

Zelenskyj reaguje na obří korupční skandál, ohlásil změny v energetice

Bez Číny by putinovské Rusko bylo ničím, prohlásil ukrajinský prezident...

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu ohlásil rozsáhlé personální změny v ukrajinských energetických podnicích. Reaguje tak na korupční skandál, který vedl k rezignaci dvou ministrů a...

15. listopadu 2025  17:38

Babiš je fantastický člověk, prohlásil Orbán a pochválil Čechy

Andrej Babiš přivítal Viktora Orbána v Průhonicích u Prahy. (6. října 2022)

Maďarský premiér Viktor Orbán v sobotu při projevu v západomaďarském Györu označil předpokládaného budoucího českého premiéra Andreje Babiše za fantastického člověka a Čechy za nejracionálnější národ...

15. listopadu 2025  17:17

Jakeš je neschopný, vysvětlete, co se stalo. Co psali lidé Husákovi po 17. listopadu

Odcházení. Komunista Gustav Husák se v roce 1989 smířil se sametovou revolucí a...

Brutální zásah komunistické policie 17. listopadu 1989 na Národní třídě vyvolal nejen demonstrace, ale i záplavu rozhořčených dopisů tehdejšímu prezidentovi Gustávu Husákovi. Možná v naivní víře, že...

15. listopadu 2025  17:09

Řešení dobrá pro celý svět. Čína dosáhla vrcholu produkce emisí o pět let dříve

Tepelná elektrárna v čínském Tchung-lingu

Emise oxidu uhličitého v Číně za posledních osmnáct měsíců stagnují či dokonce mírně klesají. Podle odborníků se zdá, že největšímu emitentovi skleníkových plynů na světě se nejspíš podařilo...

15. listopadu 2025

Severní Korea prudce omezila dodávky munice Rusku. Docházejí jí zásoby

Kom Čong-un a Vladimir Putin se sešli v Pekingu. (3. září 2025)

Severní Korea v letošním roce výrazně snížila dodávky dělostřelecké munice Rusku, protože její vlastní zásoby docházejí. Agentuře Reuters to řekl zástupce šéfa ukrajinské vojenské rozvědky Vadym...

15. listopadu 2025  16:51

Vrcholový kříž na Zugspitze musí nákladně opravit, turisté ho zničili samolepkami

Pozlacený vrcholový kříž na nejvyšší německé hoře, alpském vrcholku Zugspitze...

Kvůli stovkám samolepek od návštěvníků musí projít pozlacený vrcholový kříž na nejvyšší německé hoře, alpském vrcholku Zugspitze ve výšce 2962 metrů nad mořem, restaurováním. Náprava bude značně...

15. listopadu 2025  16:03

Křísí příběhy ze Sudet. Každé rozhodnutí bylo za války náročné, říká publicista

Premium
Pavel Šuba

Nejprve znovu probudil k životu Morgenland, osadu u Malé Morávky, jež po odsunu původních obyvatel zanikla a zůstal po ní jediný dům a starý jasan. Pak zmapoval téměř zapomenutý divoký odsun...

15. listopadu 2025

