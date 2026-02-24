Ukrajinci si připomínají čtvrté výročí ruské invaze. Zatím nedosáhla cílů, uvedl Kreml

Ruská invaze na Ukrajinu je největším konfliktem na evropském kontinentu od konce druhé světové války. Zemřely při ní statisíce ukrajinských i ruských vojáků a pravděpodobně desítky tisíc ukrajinských civilistů. Miliony lidí na Ukrajině byly nuceny opustit své domovy.
Po ruských dronových i raketových útocích zůstávají mrtví i zranění i v místech vzdálených od fronty. Obrovské jsou škody na ukrajinské infrastruktuře a v uplynulých týdnech, kdy východní Evropu sevřely tuhé mrazy, ruská armáda pravidelně cílila na ukrajinské energetické a teplárenské objekty.
Diplomatické snahy o ukončení ruské zesílily loni v lednu po návratu Donalda Trumpa na post amerického prezidenta, kromě výměny válečných zajatců mezi znepřátelenými stranami však zatím hmatatelnější výsledek nepřinesly. Nepřekonatelným bodem zůstávají územní požadavky Moskvy vůči Kyjevu.
Agentura AFP minulý týden napsala, že před začátkem celoplošné ruské invaze Rusko kontrolovalo sedm procent ukrajinského území. V současnosti to je 19,5 procenta, před rokem to bylo 18,6 procenta.
Ukrajina podniká na ruském území odvetné útoky, při kterých se soustředí na ropnou nebo energetickou soustavu sousední země. I při těchto útocích někdy umírají lidé, v porovnání s oběťmi na Ukrajině je jich ale nesrovnatelně méně.
Připomínkové akce k výročí vpádu ruských vojsk na Ukrajinu probíhají i v dalších evropských zemích.. V sídle NATO se ceremonie zúčastní generální tajemník Aliance Mark Rutte.
Macron: Válka je pro Rusko trojím fiaskem
Čtyři roky ruské války na Ukrajině posílily Severoatlantickou alianci a probudily Evropu, čemuž se Rusko snažilo zabránit, uvedl u příležitosti výročí vpádu Ruska na Ukrajinu francouzský prezident Emmanuel Macron. Ukrajina je v první linii naší obrany a Francie i celá Evropa i nadále bude stát při ní a pomáhat jí vojensky i finančně, dodal.
„Aby Ukrajina vydržela a aby Rusko pochopilo, že čas není na jeho straně,“ napsal Macron na síti X. Ukrajina podle něho bude nadále dostávat munici, prostředky protivzdušné obrany či vojenský výcvik.
Francie před rokem dodala Ukrajině první várku bojových letounů Mirage 2000 a Kyjev před dvěma týdny oznámil, že očekává dodávku dalších stíhaček stejného typu, řízených leteckých bomb a protiraketových střel. Paříž již dříve Ukrajinu v obraně před ruskou agresí podpořila dodávkami zbraní, včetně houfnic Caesar či systémů protivzdušné obrany SAMP-T.
Macron rovněž přislíbil, že Evropská unie rychle uvolní půjčku 90 miliard eur, jejíž poskytnutí v současnosti blokuje maďarský premiér Viktor Orbán, který požaduje obnovení tranzitu ruské ropy přes Ukrajinu do Maďarska. „Její zpochybňování nelze nijak ospravedlnit,“ kritizoval Macron maďarský přístup k půjčce schválené loni summitem EU.
Francouzský prezident ocenil vytrvalost Ukrajinců při obraně jejich země, která podle něho překazila ruské plány ovládnout ji v řádu dní. Zdůraznil také ruské ztráty a ekonomické problémy plynoucí z mezinárodních sankcí, které podle něho budou pokračovat. „Tato válka je pro Rusko trojitým fiaskem: vojenským, ekonomickým a strategickým,“ uvedl Macron.