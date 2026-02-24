Ukrajinci si připomínají čtvrté výročí ruské invaze. Zatím nedosáhla cílů, uvedl Kreml

Autor: ,
Sledujeme online   9:42aktualizováno  10:18
Ukrajina a její spojenci si v úterý připomínají čtvrté výročí od začátku války, kterou ruská armáda rozpoutala v rozporu s mezinárodním právem na rozkaz šéfa Kremlu Vladimira Putina. Do Kyjeva přijeli na vzpomínkové akce také předseda Evropské rady António Costa a šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Ruská operace na Ukrajině zatím nedosáhla svých cílů a bude pokračovat, řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv

Ruská invaze na Ukrajinu je největším konfliktem na evropském kontinentu od konce druhé světové války. Zemřely při ní statisíce ukrajinských i ruských vojáků a pravděpodobně desítky tisíc ukrajinských civilistů. Miliony lidí na Ukrajině byly nuceny opustit své domovy.

Obyvatelé ukrajinské Irpině si připomínají čtvrté výročí od začátku války, kterou rozpoutalo Rusko. (24. února 2026)
Žena u památníku v Kyjevě věnovanému padlým ukrajinským obráncům vzpomíná na svého příbuzného u příležitosti čtvrtého výročí ruské invaze v Kyjevě na Ukrajinu. (24. února 2026)
Žena pláče u hrobů padlých vojáků na hřbitově v ukrajinském městě Buča u příležitosti čtvrtého výročí ruské invaze na Ukrajinu. (24. února 2026)
Lidé v ukrajinském městě Buča uctívají památku obětí ruského útoku na Ukrajinu u příležitosti čtvrtého výročí ruské invaze na Ukrajinu. (26. února 2026)
30 fotografií

Po ruských dronových i raketových útocích zůstávají mrtví i zranění i v místech vzdálených od fronty. Obrovské jsou škody na ukrajinské infrastruktuře a v uplynulých týdnech, kdy východní Evropu sevřely tuhé mrazy, ruská armáda pravidelně cílila na ukrajinské energetické a teplárenské objekty.

Putin nás nezlomil, Ukrajina se ubránila, řekl k výročí ruské invaze Zelenskyj

Diplomatické snahy o ukončení ruské zesílily loni v lednu po návratu Donalda Trumpa na post amerického prezidenta, kromě výměny válečných zajatců mezi znepřátelenými stranami však zatím hmatatelnější výsledek nepřinesly. Nepřekonatelným bodem zůstávají územní požadavky Moskvy vůči Kyjevu.

Agentura AFP minulý týden napsala, že před začátkem celoplošné ruské invaze Rusko kontrolovalo sedm procent ukrajinského území. V současnosti to je 19,5 procenta, před rokem to bylo 18,6 procenta.

Ukrajina podniká na ruském území odvetné útoky, při kterých se soustředí na ropnou nebo energetickou soustavu sousední země. I při těchto útocích někdy umírají lidé, v porovnání s oběťmi na Ukrajině je jich ale nesrovnatelně méně.

Připomínkové akce k výročí vpádu ruských vojsk na Ukrajinu probíhají i v dalších evropských zemích.. V sídle NATO se ceremonie zúčastní generální tajemník Aliance Mark Rutte.

Macron: Válka je pro Rusko trojím fiaskem

Čtyři roky ruské války na Ukrajině posílily Severoatlantickou alianci a probudily Evropu, čemuž se Rusko snažilo zabránit, uvedl u příležitosti výročí vpádu Ruska na Ukrajinu francouzský prezident Emmanuel Macron. Ukrajina je v první linii naší obrany a Francie i celá Evropa i nadále bude stát při ní a pomáhat jí vojensky i finančně, dodal.

„Aby Ukrajina vydržela a aby Rusko pochopilo, že čas není na jeho straně,“ napsal Macron na síti X. Ukrajina podle něho bude nadále dostávat munici, prostředky protivzdušné obrany či vojenský výcvik.

Francie před rokem dodala Ukrajině první várku bojových letounů Mirage 2000 a Kyjev před dvěma týdny oznámil, že očekává dodávku dalších stíhaček stejného typu, řízených leteckých bomb a protiraketových střel. Paříž již dříve Ukrajinu v obraně před ruskou agresí podpořila dodávkami zbraní, včetně houfnic Caesar či systémů protivzdušné obrany SAMP-T.

Macron rovněž přislíbil, že Evropská unie rychle uvolní půjčku 90 miliard eur, jejíž poskytnutí v současnosti blokuje maďarský premiér Viktor Orbán, který požaduje obnovení tranzitu ruské ropy přes Ukrajinu do Maďarska. „Její zpochybňování nelze nijak ospravedlnit,“ kritizoval Macron maďarský přístup k půjčce schválené loni summitem EU.

Nepřátelský akt, zuří Orbán po zastavení ruské ropy. Kyjevu zablokoval peníze

Francouzský prezident ocenil vytrvalost Ukrajinců při obraně jejich země, která podle něho překazila ruské plány ovládnout ji v řádu dní. Zdůraznil také ruské ztráty a ekonomické problémy plynoucí z mezinárodních sankcí, které podle něho budou pokračovat. „Tato válka je pro Rusko trojitým fiaskem: vojenským, ekonomickým a strategickým,“ uvedl Macron.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (81 příspěvků)

Nejčtenější

Další celebrity v kauze Epstein. Venku jsou nové fotografie a až příliš úplný seznam

Koláž snímků zachycující známé osobnosti po boku Jeffreyho Epsteina.

Ministerstvo spravedlnosti USA zveřejnilo nové fotografie a jména z Epsteinových spisů. Seznam zahrnuje členy elity od Billa Gatese přes Hillary Clintonovou až po Micka Jaggera či Donalda Trumpa....

Evropa zažije utrpení, jaké si teď neumí představit, varuje německý generál

Německý generál Wolf-Jürgen Stahl (1. července 2024)

Ruský prezident Vladimir Putin způsobí Evropě utrpení, jaké si ani nedokážeme představit, varoval německý generál Wolf-Jürgen Stahl. V neobvykle přímé analýze nebezpečí, kterým Evropa čelí, také...

Ve čtvrtek nastane v Česku zajímavá situace, těší se meteorologové

Vrchol Sněžky pokrývá nafoukaný sníh i námraza. (9. února 2026)

Zajímavá situace nastane podle meteorologů v naší zemi ve čtvrtek. Kvůli frontálnímu rozhraní bude naprosto odlišné počasí na severu a na jihu, kde by mohlo do pátečního rána napadnout až deset...

Uškrtili je při sexu a pohřbili u ranče, tvrdí spisy. V USA hledají Epsteinovy oběti

Ranč Zorro Jeffreyho Epsteina v Novém Mexiku.

Americký stát Nové Mexiko vyšetřuje obvinění, že sexuální predátor Jeffrey Epstein nechal pohřbít těla dvou dívek ze zahraničí nedaleko svého odlehlého ranče Zorro v tomto státě na jihu země. Dívky...

Ruští turisté berou KLDR útokem. Jako za časů SSSR, chválí si atmosféru v zemi

Turisté z Ruska vycházejí z mezinárodního letiště v Pchjongjangu. (27. června...

Prázdné pláže, tiché ulice a nádech nostalgie po Sovětském svazu. Tak líčí Severní Koreu ruští turisté, kteří v uplynulém roce vyrazili do autoritářské země v rekordních počtech. Někteří návštěvníci...

Pavel vystoupí při výročí ruské agrese vůči Ukrajině k obranyschopnosti země

Přímý přenos
Prezident Petr Pavel podpořil kandidáty na ústavní soudce Zdeňka Kühna a Lucii...

V den čtvrtého výročí začátku ruské agrese proti Ukrajině vystoupí prezident Petr Pavel na veřejném slyšení věnovaném obranyschopnosti státu a bezpečnosti Ukrajiny i Evropy, které se koná v Senátu....

24. února 2026  5:42,  aktualizováno  10:35

Dálnici D2 u Břeclavi zablokoval převrácený kamion, řidiče přemohla únava

Nehoda na dálnici D2 (24. února 2026)

Dálnici D2 u Břeclavi v noci uzavřela nehoda kamionu. Nákladní vůz ležel na boku a blokoval všechny pruhy ve směru od slovenských hranic na Brno, informovalo Národní dopravní informační centrum....

24. února 2026  6:14,  aktualizováno  10:32

Velvyslanec Kushner ignoroval předvolání kvůli výroku o Lyonu, omezí mu přístup k vládě

Americký velvyslanec v Paříži Charles Kushner (4. prosince 2025)

Americký velvyslanec ve Francii Charles Kushner znovu získá plný přístup k francouzské vládě až poté, co vysvětlí své rozhodnutí nedostavit se v pondělí na ministerstvo zahraničí, kam byl předvolán....

24. února 2026  9:35,  aktualizováno  10:30

Lyžařka po střetu na sjezdovce zemřela. Dcera prosí o pomoc s hledáním svědků

V Harrachově se 20. února 2026 po poledni srazili na sjezdovce muž a žena....

Na sjezdovce v Harrachově zemřela v pátek žena po srážce s jiným lyžařem. S hledáním svědků nehody se snaží pomoct i příbuzní ženy, podle nichž policisté aktuálně žádné nemají. Výzvu zveřejnili na...

24. února 2026  10:26

Turek stále nepodal žalobu na Pavla. Není to priorita, akutně řeším povolenky, říká

Čestný prezident Motoristů sobě Filip Turek dorazil na Hrad za prezidentem...

Poslanec a čestný prezident Motoristů Filip Turek stále nepodal žalobu na prezidenta Petra Pavla. Její podání přitom avizoval již v lednu. Začátkem února pak řekl, že návrh žaloby na ochranu...

24. února 2026  10:25

Autobus srazil seniora a přejel mu nohy, policie hledá svědky vážné kolize

ilustrační snímek

Policie hledá svědky vážné kolize, při které autobus srazil seniora a přejel mu nohy. Muž utrpěl těžké zranění. Nehoda se stala v polovině února na zastávce Čimice v Praze 8, policisté o ní...

24. února 2026  10:22

Ukrajina si připomíná čtvrté výročí ruské invaze

Sledujeme online
Lidé vzpomínají u památníku v Kyjevě na padlé ukrajinské obránce u příležitosti...

Ukrajina a její spojenci si v úterý připomínají čtvrté výročí od začátku války, kterou ruská armáda rozpoutala v rozporu s mezinárodním právem na rozkaz šéfa Kremlu Vladimira Putina. Do Kyjeva...

24. února 2026  9:42,  aktualizováno  10:18

Nehodu služebního auta s ministrem Klempířem zavinil jeho řidič

Ministr kultury Oto Klempíř. (26. ledna 2026)

Pondělní nehodu, po níž ministr Oto Klempíř vyhledal vyšetření v nemocnici, zavinil řidič jeho služebního vozu, uvedla policie. Jel se zapnutým majákem. „Na místě byla škoda odhadnuta na 800 tisíc...

24. února 2026  9:32,  aktualizováno  10:08

„Hovory u piva“. Zalužnyj nechce mluvit o souboji se Zelenským, dokud je válka

Velvyslanec v Británii Valerij Zalužnyj hovoří během rozhovoru v Londýně. (2....

Někdejší šéf ukrajinské armády a nynější velvyslanec ve Velké Británii Valerij Zalužnyj v pondělí odmítl komentovat spekulace ohledně svých možných prezidentských ambicí. Označil je za „hovory u...

24. února 2026  10:05

Školy bez mobilů? Roste nekázeň a vede to k horším výsledkům v matematice, ukázala studie

Ilustrační snímek

Zákaz mobilů ve školách nevede přímočaře ke zlepšení studijních výsledků. Žáci jsou sice méně rozptylovaní, ale na druhou stranu roste nekázeň ve třídách, což se následně promítá do horších výsledků...

24. února 2026  10:02

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Hokejový svaz vyplatil jednu provizi dvakrát. Jeden a půl milionu dostala Peltova firma

Premium
Miroslav Pelta si u soudu, vyslechne rozsudek v kauze údajně zmanipulovaných...

Sehnat sponzora pro hokejový svaz může být zajímavý byznys. Ten, kdo štědrého dárce přivede, má nárok na odměnu. Redakce iDNES.cz ale odhalila případ, kdy hokejisté takovou provizi za jednoho...

24. února 2026

V Česku začíná boom megabaterií. Kdo nezačne teď, tomu ujede vlak, míní experti

Vysíláme
Hosty pořadu iDNES Lounge na téma energetika a význam akumulace jsou (zleva)...

Česká energetika vstupuje do éry velké akumulace. Obří bateriová úložiště mají vyrovnávat výkyvy solárů a větru a držet síť v rovnováze. V iDNES Lounge o tom mluvili Pavel Mrkáček ze společnosti...

24. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.