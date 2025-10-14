Zelenskyj zbavil občanství lidi s ruským pasem, podle médií i starostu Oděsy

Truchanov ještě v neděli jako provokaci odmítl opakovaně zaznívající nařčení, že má ruské občanství. SBU v úterý potvrdila, že na základě jejích informací přišel starosta o ukrajinské občanství, a zveřejnila snímky Truchanovových ruských dokladů. Starosta je odmítl jako padělky a oznámil, že se bude bránit u soudu.
„Šéf SBU Vasyl Maljuk informoval o boji proti ruským agenturním sítím a kolaborantům ve frontových, pohraničních oblastech a na jihu naší země. Bylo také potvrzeno, že některé osoby mají ruské občanství – vůči nim byla přijata příslušná rozhodnutí. Dekret jsem podepsal,“ oznámil Zelenskyj na sociální síti, aniž by upřesnil, koho se jeho nařízení týká.
V ukrajinské televizi s odvoláním na nejmenovaný zdroj ze státních úřadů zaznělo, že Zelenskyj zbavil ukrajinského občanství starostu Oděsy Truchanova, někdejšího poslance z proruské opozice Oleha Carjova, který byl v nepřítomnosti odsouzen ke 12 letům za kolaboraci s Rusy, a tanečníka Sergeje Polunina.
Více než 25 tisíc lidí za méně než 24 hodin podepsalo petici, žádající prezidenta, aby Truchanovovi zrušil ukrajinské občanství, napsal portál Ukrajinska pravda. Připomněl, že novináři opakovaně o starostovi uváděli, že má ruský pas. Sám Truchanov to ale kategoricky popíral.
Rodák z ukrajinského Chersonu Polunin je považován za jednu nejvýraznějších baletních osobností a je držitelem několika prestižních ocenění. Po studiích v Kyjevě se ve 13 letech přestěhoval do Británie a o šest let později se stal nejmladším sólistou Královského baletu v Londýně.
Je znám jako obdivovatel ruského prezidenta Vladimira Putina, jehož podobiznu má vytetovanou na hrudi, a podporovatel ruské agrese proti Ukrajině. Ruské občanství získal v roce 2018. Polunin několikrát vystoupil také v Česku. V květnu 2017 například zatančil v Národním divadle a o dva roky později pětkrát vystoupil v pražském Foru Karlín.
Carjov býval poslancem ukrajinského parlamentu v letech 2002 až 2014. Po vypuknutí bojů v Donbasu na východě Ukrajiny na jaře 2014 přešel na stranu separatistů, podporovaných Ruskem.
Svého času byl považován za adepta na místo šéfa loutkové vlády v Kyjevě, dosazené Ruskem po případné porážce Ukrajiny na počátku války. Sám Carjov tyto ambice popřel. Před dvěma lety byl Carjov v Jaltě na anektovaném Krymu postřelen. Utrpěl vážná zranění, ale přežil. Letos v březnu ruský vojenský soud poslal na 24 let za mříže pachatele atentátu.