Zelenskyj zbavil občanství lidi s ruským pasem, podle médií i starostu Oděsy

  18:37aktualizováno  19:00
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v úterý zbavil občanství nejmenované lidi, kteří podle tajné služby SBU mají i ruské občanství. Podle ukrajinských médií se Zelenského opatření týká i stávajícího starosty přístavního města Oděsa Hennadije Truchanova, který v jeho čele stojí od roku 2014. Ten by bez ukrajinského občanství nemohl zůstat v čele města.
Starosta ukrajinského přístavního města Oděsa Hennadij Truchanov (8. dubna 2022)

Starosta ukrajinského přístavního města Oděsa Hennadij Truchanov (8. dubna 2022) | foto: StringerReuters

Truchanov ještě v neděli jako provokaci odmítl opakovaně zaznívající nařčení, že má ruské občanství. SBU v úterý potvrdila, že na základě jejích informací přišel starosta o ukrajinské občanství, a zveřejnila snímky Truchanovových ruských dokladů. Starosta je odmítl jako padělky a oznámil, že se bude bránit u soudu.

„Šéf SBU Vasyl Maljuk informoval o boji proti ruským agenturním sítím a kolaborantům ve frontových, pohraničních oblastech a na jihu naší země. Bylo také potvrzeno, že některé osoby mají ruské občanství – vůči nim byla přijata příslušná rozhodnutí. Dekret jsem podepsal,“ oznámil Zelenskyj na sociální síti, aniž by upřesnil, koho se jeho nařízení týká.

V ukrajinské televizi s odvoláním na nejmenovaný zdroj ze státních úřadů zaznělo, že Zelenskyj zbavil ukrajinského občanství starostu Oděsy Truchanova, někdejšího poslance z proruské opozice Oleha Carjova, který byl v nepřítomnosti odsouzen ke 12 letům za kolaboraci s Rusy, a tanečníka Sergeje Polunina.

Více než 25 tisíc lidí za méně než 24 hodin podepsalo petici, žádající prezidenta, aby Truchanovovi zrušil ukrajinské občanství, napsal portál Ukrajinska pravda. Připomněl, že novináři opakovaně o starostovi uváděli, že má ruský pas. Sám Truchanov to ale kategoricky popíral.

Rusko na Ukrajině zaútočilo na konvoj OSN. Ta mluví o válečném zločinu

Rodák z ukrajinského Chersonu Polunin je považován za jednu nejvýraznějších baletních osobností a je držitelem několika prestižních ocenění. Po studiích v Kyjevě se ve 13 letech přestěhoval do Británie a o šest let později se stal nejmladším sólistou Královského baletu v Londýně.

Je znám jako obdivovatel ruského prezidenta Vladimira Putina, jehož podobiznu má vytetovanou na hrudi, a podporovatel ruské agrese proti Ukrajině. Ruské občanství získal v roce 2018. Polunin několikrát vystoupil také v Česku. V květnu 2017 například zatančil v Národním divadle a o dva roky později pětkrát vystoupil v pražském Foru Karlín.

Válka na Ukrajině

Následky ruského vzdušného útoku na Charkov (1. října 2025)
Zraněná obyvatelka Záporoží po ruském vzdušném útoku (28. září 2025)
Následky ruského vzdušného útoku na Kyjev (28. září 2025)
Východní Ukrajina. Ruský raketomet Uragan na záběrech ruského ministerstva obrany (29. září 2025)
347 fotografií

Carjov býval poslancem ukrajinského parlamentu v letech 2002 až 2014. Po vypuknutí bojů v Donbasu na východě Ukrajiny na jaře 2014 přešel na stranu separatistů, podporovaných Ruskem.

Duše není na svém místě. Putinův tanečník Polunin s rodinou opouští Rusko

Svého času byl považován za adepta na místo šéfa loutkové vlády v Kyjevě, dosazené Ruskem po případné porážce Ukrajiny na počátku války. Sám Carjov tyto ambice popřel. Před dvěma lety byl Carjov v Jaltě na anektovaném Krymu postřelen. Utrpěl vážná zranění, ale přežil. Letos v březnu ruský vojenský soud poslal na 24 let za mříže pachatele atentátu.

Zelenskyj zbavil občanství lidi s ruským pasem, podle médií i starostu Oděsy

14. října 2025  18:37,  aktualizováno 

