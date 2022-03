Vraťte se, žádá Británie své vojáky. Rusko by to mohlo špatně pochopit

Velká Británie vyzvala své vojáky, kteří se vydali bojovat na Ukrajinu, aby se vrátili do vlasti. Malý počet vojáků podle ministerstva obrany zřejmě neuposlechl příkazu a vydal se do východoevropské země s cílem se zapojit do zahraniční legie. Rusko by si to mohlo vyložit jako přímou účast Británie v konfliktu, uvedl resort.