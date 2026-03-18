Telegram plní videa vražd ukrajinských zajatců, vydělávají na nich ruští teenageři

Autor:
  15:13
Desítky telegramových kanálů zveřejňují drastické záběry z bojů na Ukrajině a proměňují fotografie zabíjení ukrajinských vojáků či znesvěcování jejich těl v byznys založený na reklamě a darech od sledujících. Vyšetřování přitom ukázalo, že na jejich provozu se často podílejí teenageři.
Ukrajinští vojáci se po propuštění z ruského zajetí setkávají se svými...

Ukrajinští vojáci se po propuštění z ruského zajetí setkávají se svými příbuznými. (6. května 2025) | foto: Stringer / EPA / Profimedia

Ukrajinští vojáci se po propuštění z ruského zajetí setkávají se svými...
Ukrajinec Roman Vasiliovič po propuštění z ruského zajetí (4. června 2024)
Ukrajinec Roman Vasiliovič po propuštění z ruského zajetí (4. června 2024)
Ukrajinští váleční zajatci po návratu domů (2. října 2025)
Jedním z případů, na které upozornil portál iStories, je kanál známý jako „Funny Corpses ***“ (iStories neuvádí plné názvy těchto kanálů, aby je dále nepropagoval, a v textech je proto nahrazuje hvězdičkami). Telegram ho sice v roce 2025 zablokoval, ale jeho autor ho rychle obnovil a znovu si vybudoval publikum, které dnes čítá zhruba 800 odběratelů. Obsah přitom zůstává mimořádně brutální.

Jen v posledních týdnech kanál zveřejnil fotografii hlavy ukrajinského vojáka nabodnutou na kůl, video ruského vojáka močícího na mrtvé tělo a snímek člověka se svázanýma rukama a rozdrcenou lebkou. Právě podobné materiály tvoří jeho hlavní náplň a přitahují pozornost publika.

Za kanálem stojí osmnáctiletý Arťom Filippov z ruské Kalugy. Projekt založil už v patnácti letech. Z jeho profilů na sociálních sítích vychází, že vzhlíží k neonacistům. Na provoz ale není sám – mezi administrátory figurují další čtyři teenageři, z nichž žádnému není víc než patnáct let.

Na kanálu „Video *** 18+“ se objevilo video, na kterém Rusové zajímají ruského vojáka. Ruce má zdvižené a neklade žádný odpor. Mimo záběr je slyšet rozhovor ruských bojovníků. „Zabijte ho. Nehádejte se s ním, prostě ho oddělejte,“ zazní v pozadí. V dalším záběru se Ukrajinec sune bezvládně k zemi, zatímco je slyšet hlasitý potlesk.

Na Telegramu fungují desítky podobných kanálů, které sdílejí záběry z fronty. Objevují se na nich vraždy i znesvěcování těl, přičemž se obsah často šíří napříč více kanály, aby zasáhl co nejširší publikum.

Za těmito účty přitom většinou nestojí vojáci, jak by se mohlo zdát, ale civilisté. Zjištění iStories ukazují, že v moha případech jsou to právě mladí lidé včetně nezletilých, kdo zajišťuje správu kanálů a prodává reklamu. Jde zejména o nabídky online kasin či elektroniky. Větší kanály s desítkami tisíc sledujících si tak mohou přijít na statisíce korun měsíčně.

Podobně fungoval i kanál „*** Mogilnik“, který nasbíral přes 100 tisíc odběratelů. O jeho monetizaci se starali teenageři — například šestnáctiletý Denis Bogoljubov a patnáctiletý Arťom Prigodin.

Tok materiálů z bojiště se nedaří zastavit. Někdejší ruský voják pro iStories popsal, že videa zabíjení zajatců často unikají z velitelství, kam se záběry z fronty posílají. „I kdyby bylo video přísně tajné, vždycky se najde nějaký idiot, který ho vynese ven kvůli penězům nebo popularitě,“ uvedl.

Rádio Svobodná Evropa v únoru upozornilo na případ ruského generála Romana Demurčijeva, který řídil mučení a vraždy ukrajinských zajatců. Jeho soukromá komunikace ukázala systém, v němž velení o týrání a mimosoudních popravách vědělo, tolerovalo je a odměňovalo.

Loni šokoval svět případ ukrajinského válečného zajatce Andrije Pereverzeva, kterému ruští lékaři vypálili do břicha nápis „Sláva Rusku“.

Organizace OSN předloni vydala zprávu, ve které obvinila Rusko ze systematického mučení ukrajinských zajatců. Zpráva vedle brutálního bití nebo mučení elektrickým proudem zmiňuje i sexuální násilí na vězních, včetně znásilňování. Někteří muži se z ruského zajetí vrátili vykastrovaní.

Moskva navzdory důkazům popírá popírá, že by se její vojáci dopouštěli válečných zločinů a záměrně útočili na civilní cíle. OSN ověřila a potvrdila, že ve válce rozpoutané na Putinův rozkaz v únoru 2022 zahynuly tisíce civilistů, včetně žen a dětí, v drtivé většině Ukrajinců.

Telegram plní videa vražd ukrajinských zajatců, vydělávají na nich ruští teenageři

