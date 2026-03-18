Ženy jsou bojištěm války, říká Ukrajinka, jež pomáhá obětem ruského znásilňování

Mnoho lidí, kteří zažili sexuální násilí, o své zkušenosti nikdy veřejně nemluví. Co pro vás bylo momentem, kdy jste si řekla, že svůj příběh chcete říct veřejně?
Mám za sebou dlouhou cestu od znásilnění, které jsem utrpěla na začátku ruské agrese proti Ukrajině v roce 2014 na Donbasu, kde jsem až do invaze prožila celý svůj život. Nebylo to náhlé rozhodnutí, ale dlouhý proces. První léta pro mě znamenala spíše uzavření do sebe a prožívání traumatu vnitřně. Bylo to nesmírně těžké období.
V roce 2018 jsem vypovídala u Mezinárodního soudu v Haagu. Můj případ tehdy patřil mezi 175 zdokumentovaných válečných zločinů Ruska proti Ukrajině. Právě tam mě oslovil s nabídkou spolupráce zástupce organizace Mukwege Foundation, kterou založil konžský lékař Denis Mukwege, nositel Nobelovy ceny za mír. Ten zasvětil svůj život pomoci ženám, které se staly oběťmi válečného násilí.
Polní telefon byl přístroj s kličkou – když se s ní točilo, vytvářel elektrický proud, čímž umožňoval spojení s druhým stanovištěm. Dnes už prakticky nemá žádné využití. Ruské jednotky s ním ale přicházely na Ukrajinu a používaly ho k mučení.