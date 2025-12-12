Zlom u Kupjansku? Ukrajinci obklíčili postupující Rusy, Zelenskyj byl na místě

Ukrajinská národní garda oznámila osvobození dvou vesnic severně od Kupjansku v Charkovské oblasti. Asi 200 ruských vojáků v Kupjansku je v obklíčení, uvedl podle ukrajinských médií velitel jednoho ze sborů národní gardy. Informace zveřejňované válčícími stranami nelze nezávisle ověřit. Vojáky nasazené v oblasti Kupjansku v pátek navštívil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Ukrajinští obránci zmiňují osvobození vesnic Kindrašivka a Radkivka a jejich okolí. Tyto obce leží na hlavním silničním tahu vedoucím do Kupjansku, o jehož ovládnutí před časem informovalo Rusko. Ukrajina tyto informace nepotvrdila.

Ukrajinský projekt DeepState na své mapě znázorňující vývoj války za osvobozenou označuje také vesnici Myrne na severozápad od Kupjansku.

Síly Ukrajinské národní gardy postoupily k řece Oskil severně od Kupjansku a zcela v tomto místě odřízly pozemní přístup ruských invazních jednotek do města. „Ruské uskupení v Kupjansku, čítající v současnosti přes 200 vojáků, je zcela obklíčené,“ uvedl sbor národní gardy Chartija. Podle jeho velitele Ihora Obolenského boje v centru Kupjansku ještě pokračují.

Kupjansk leží nedaleko důležité železniční křižovatky ruská armáda obsadila zkraje invaze na Ukrajinu, kterou vede od 24. února 2022. Ukrajinské síly Kupjansk ale během protiofenzivy na podzim téhož roku osvobodily.

V Oděse začala po ruských útocích hořet turecká loď

Ukrajinský prezident Zelenskyj na svém účtu na telegramu zveřejnil video, jak stojí u silnice chráněné sítí proti dronům před sloupem s nápisem „Kupjansk“, na kterém však písmeno K chybí. Poděkoval každému, kdo tam „válčí, všem, kdo ničí okupanty“. Zdůraznil, že „dnes je mimořádně důležité dosahovat výsledků na frontě, aby Ukrajina mohla dosahovat výsledků v diplomacii“.

Spojené státy se snaží zprostředkovat ukončení bojů mezi Ruskem a Ukrajinou. Děje se to v situaci, kdy Moskva tvrdí, že její vojska postupují na všech úsecích fronty. Rusko tvrdí, že jeho jednotky dobyly strategicky důležitý Pokrovsk v Doněcké oblasti, Ukrajina to ale popírá.

Ve čtvrtek náčelník ruského generálního štábu Valerij Gerasimov ohlásil ovládnutí Siversku, dalšího města v tomto východoukrajinském regionu. Ukrajinská armáda to ale odmítla.

