Ukrajinci ostřelovali Belgorodskou oblast, útoky připravily tisíce lidí o elektřinu

  8:04
Ukrajina v noci na pondělí ostřelovala ruskou Belgorodskou oblast. Útoky poškodily infrastrukturu a připravily o elektřinu tisíce lidí. Informoval o tom tamní gubernátor, kterého citovala agentura Reuters. Rusko v pondělí také oznámilo, že jeho protivzdušná obrana v noci zničila 251 ukrajinských dronů, většinu z nich nad jihozápadem země a 61 nad vodami Černého moře.
Ruské ministerstvo obrany zveřejnilo tyto údaje na internetu, ale neposkytlo žádné informace o možných škodách. Ministerstvo uvádí pouze počet zničených dronů, nikoli počet dronů vypuštěných Ukrajinou.

Nasaďte kavalerii! Ruští vojáci cvičí útoky na koních, chtějí je poslat na frontu

Ukrajinské zpravodajské kanály na Telegramu uvedly, že při jednom z útoků byl zasažen ropný sklad ve Feodosiji na pobřeží Černého moře na Ruskem okupovaném Krymu. Ve skladu explodovala nádrž na palivo a vypukl velký požár, informoval server RBK-Ukrajina.

V Belgorodu se už v noci podařilo obnovit dodávky elektřiny pro téměř 34 000 odběratelů, ale asi 5 400 lidí v 24 obcích zůstává bez elektřiny, uvedl gubernátor Vjačeslav Gladkov na telegramu.

Belgorod a další regiony sousedící s Ukrajinou čelí neustálému přeshraničnímu ostřelování a útokům dronů, jak se válka, kterou Moskva rozpoutala proti Kyjevu v roce 2022, rozšířila také na ruské území, narušila civilní život a poškodila kritickou infrastrukturu.

Ukrajina se k útoku zatím nevyjádřila. Obě strany tvrdí, že jejich útoky na území druhé strany mají za cíl zničit infrastrukturu klíčovou pro celkové válečné úsilí nepřítele.

Hel: Kvůli Trumpovi a Kennedymu zemřely stovky tisíc lidí

Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo

Parlamentní volby po sečtení všech okrsků vyhrálo ANO se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta hlasů, druhá koalice SPOLU získala 23,36 %. Andrej Babiš prohlásil, že preferuje jednobarevnou...

Tramvajačka v lijáku zápasila s výhybkou, promoklá fotka okouzlila Česko

Liják v centru Prahy, tramvajačka stojící po kotníky ve vodě a fotograf, který neváhal promoknout do poslední nitky. Snímek Michala Růžičky z Czech Press Photo 2019 ukazuje, jak i z obyčejné...

Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády

Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava konala na zámku v Hluboké nad Vltavou. Akce proběhla ve skromnějším duchu než ta poslední. Zemanovi...

Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic nenašli

Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma Gazy v konvoji lodí? Izraelská armáda prohledala všechna zadržená plavidla, ale žádnou pomoc prý...

U Gibraltaru se vynořila ruská ponorka. Prozradil ji únik paliva, hrozila exploze

U Gibraltaru se koncem září vynořila jedna z ponorek ruské Černomořské flotily. Plavidlo mělo údajně závažné technické problémy a hrozila jeho exploze. Otázkou zůstává: co dieselelektrický stroj...

Letiště v Oslu dočasně omezilo provoz. Policie obdržela hlášení o spatřeném dronu

Kvůli hlášení o spatření dronu v blízkosti letiště norského hlavního města Osla byl brzy ráno tento vzdušný přístav dočasně uzavřen pro přílety. Informovala o tom norská agentura NTB.

6. října 2025  8:24

Na drahé léky chybí peníze, Motol nedává mužům Pluvicto. Skandální, míní Babiš

Jsou v posledním stadiu rakoviny prostaty, mají metastázy a jiná léčba už nezabírá. Upínají se k poslední šanci na prodloužení života – radiofarmaku Pluvicto. Ale v některých nemocnicích mají smůlu.

Jiří Pospíšil

Jiří Pospíšil byl v únoru 2023 zvolen náměstkem pražského primátora pro kulturu a cestovní ruch. V letech 2014 až 2024 byl europoslancem za TOP 09. Někdejší místopředseda ODS stranu opustil koncem...

Trump vyslal 300 členů Národní gardy do Chicaga, v Portlandu to soud zakázal

Federální soudkyně Karin Immergutová v americkém státu Oregon odmítla rozhodnutí prezidenta Donalda Trumpa vyslat jakoukoliv Národní gardu do Portlandu a jeho nařízení dočasně zablokovala. Trumpův...

V Sydney střílel muž z okna na rušné nákupní ulici, zranil 16 lidí

Nejméně 16 lidí zranil muž v australském Sydney, když v neděli večer začal střílet na rušné nákupní ulici. Na místě střelby vypukla panika, informovala v pondělí policie, která muže následně...

Babí léto se konat nebude, Česko čeká zpočátku týdne deštivější počasí

Podle meteorologů z ČHMÚ se babí léto ani v tomto týdnu konat nebude a Česko čeká zpočátku deštivější počasí s teplotami mezi 10 až 15 °C. Závěr týdne bude teplotně podprůměrný, ale s menším objemem...

Trump hovořil s Hamásem o ukončení války v Gaze. Jednání označil za pozitivní

Americký prezident Donald Trump o víkendu jednal s palestinským hnutím Hamás o ukončení izraelské války v Gaze a o propuštění rukojmích. Šéf Bílého domu dodal, že jednání rychle pokročila. V Egyptě...

Pavel přijme lídry stran. I Okamuru a Macinku, s nimiž Babiš jedná o vládě

Prezident Petr Pavel dokončí úvodní kolečko jednání s předsedy stran, které budou zastoupeny ve Sněmovně po volbách. U Pavla se vystřídají postupně předseda Pirátů Zdeněk Hřib, šéf hnutí SPD Tomio...

Všichni to házíme Babišovi, on zamete. V ghettech se těší na „zlatého Andrejka“

Mostecké sídliště Chanov, čtvrť Předlice v Ústí nad Labem a obec Bečov nedaleko Mostu. Mají hodně společného. Jsou to sociálně vyloučené lokality, kde letos dorazilo ke sněmovním volbám o dost víc...

ANALÝZA: Babišův triumf. Varianty, jak bude složená vláda

ANO je v euforii, dostalo 34,5 procenta hlasů a je na něm, aby sestavilo vládu. V koalici SPOLU je velké rozčarování. A hnutí Stačilo! ve Sněmovně není vůbec.

Nečekaná sněhová bouře uvěznila v táborech Mount Everestu tisíc horolezců

Na tibetských svazích Mount Everestu jsou v plném proudu záchranné práce, sněhová bouře tam v horolezeckých táborech na východní straně hory uvěznila asi 1 000 lidí. S odvoláním na čínská média o tom...

5. října 2025  22:56

