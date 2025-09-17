Rusko udeřilo na ukrajinskou železnici. Cílí na depa i nádraží, ochromilo desítky spojů

Autor:
Ukrajinská železniční společnost informovala o desítkách zpožděných vlaků po ruských nočních útocích na elektrické rozvodny. Zpoždění se týkají tratí ve směrech na města Dnipro a Oděsa. Úřady informují také o částečně přerušených dodávkách elektřiny v centrální Kirovohradské oblasti.
„Kirovohradská oblast byla v noci vystavena masivnímu útoku dronů. Nepřítel zasáhl infrastrukturní objekty,“ napsal na platformě Telegram šéf regionální správy Andrij Rajkovyč.

„V současné době je regionální centrum a 44 obcí částečně odpojeno od dodávky elektřiny,“ dodal s tím, že železniční společnost Ukrzaliznycja pozastavila v regionu dopravu ve dvou směrech. „Hlavní je, že lidé žijí,“ podotkl Rajkovyč.

Šéf společnosti Ukrzaliznycja Oleksandr Percovskyj v noci na středu uvedl, že Rusové opět provedli komplexní útok na železniční infrastrukturu. Konkrétní místa úderů nesdělil.

O den dříve agentuře Ukrinform řekl, že Rusko v červenci zahájilo vlnu masivních úderů proti ukrajinské železniční infrastruktuře, včetně uzlových stanic Rusko podle Percovského útočí na elektrické stanice, depa i nádraží s cílem zničit dopravní uzly.

S Rusy se nejedná, s Rusy se bojuje. Ukrajinští vojáci hodnotí Trumpovo tápání

Podle ukrajinského vicepremiéra Oleksije Kuleby je cílem těchto úderů zkomplikovat přepravu cestujících i nákladu, narušit stabilitu v dopravě a vyvinout dodatečný tlak na lidi a ekonomiku. „Nejdůležitější je, že nejsou žádné oběti mezi cestujícími ani drážními pracovníky,“ uvedl podle stanice BBC.

Poslední ruský útok podle železniční společnosti zpozdil desítky spojů. „Některé vlaky jsou přesměrovávány a bylo už také nasazeno 20 záložních dieselových lokomotiv,“ uvedla Ukrzaliznycja.

Podle portálu Ukrajinska pravda vypukly po ruských dronových útocích požáry v průmyslových a infrastrukturních zařízeních v Poltavské a Kirovohradské oblasti.

Ukrajinské letectvo ráno uvedlo, že Rusko v noci zaútočilo na Ukrajinu 172 drony a dvěma střelami. Protivzdušná obrana zlikvidovala 136 nepřátelských bezpilotních letounů, uvedly vzdušné síly a dodaly, že ale také evidují zásahy obou střel a 36 dronů dronů na 13 blíže neupřesněných místech.

Boje u záporožské elektrárny

Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že jeho protivzdušná obrana sestřelila v noci osm ukrajinských dronů. Moskva obvykle neinformuje o celkovém rozsahu ukrajinského vzdušného útoku, ale pouze o sestřelených strojích. Ruský resort obrany nehlásí ani případné škody.

Ruská státní agentura RIA Novosti ráno uvedla, že požár – jenž vypukl v oblasti skladů s palivem v Záporožské jaderné elektrárně po ukrajinském útoku – byl uhašen.

Systém obřího rozsahu. Převýchově mohou v Rusku čelit desetitisíce ukrajinských dětí

Podle mluvčí ruské okupační správy elektrárny Jevgenije Jašinové se oheň nerozšířil do skladovacích nádrží. Podobná prohlášení stran konfliktu nelze bezprostředně nezávisle ověřit.

Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) v úterý uvedla, že její tým umístěný v elektrárně slyšel ostřelování v blízkosti elektrárny a pozoroval stoupající kouř ze tří blízkých lokalit.

Syrskyj sesadil dva vysoce postavené velitele, trestá je za ztrátu území

Záporožská jaderná elektrárna, která je považovaná za největší v Evropě, se nachází v ukrajinském Enerhodaru, jenž leží u frontové linie. Rusko se elektrárny zmocnilo nedlouho poté, co v únoru 2022 zahájilo celoplošnou invazi. Ukrajinští činitelé tehdy upozorňovali, že ruská vojska elektrárnu ostřelovala a v areálu vypukl požár. Obě strany se od té doby navzájem obviňují z ostřelování zařízení.

Kdo řídí válku? Izrael zažívá spor Netanjahua s armádou, popisuje reportér

