Rusko útočilo na Lvov a Mukačevo. Střely zasáhly i americkou firmu a civilní oblasti

Autor: ,
Sledujeme online   8:29aktualizováno  9:10
Jeden člověk zemřel a dva utrpěli zranění v důsledku ruského dronového a raketového útoku na západoukrajinský Lvov. Na sociálních sítích to podle serveru listu Ukrajinska Pravda uvedli starosta města Andrij Sadovyj a oblastí šéf Maksym Kozyckyj. Dalších 12 osob bylo zraněno po ruském útoku na Mukačevo, na místě hasiči bojují s požárem, oznámila ráno tamní městská rada.
Ruský útok dronem a raketami ve Lvově. (21. srpna 2025)

Ruský útok dronem a raketami ve Lvově. (21. srpna 2025) | foto: Reuters

Ruský útok dronem a raketami ve Lvově. (21. srpna 2025)
Rusko použilo stovky dronů, nadzvukové a balistické rakety i střely k útokům na...
Rusko použilo stovky dronů, nadzvukové a balistické rakety i střely k útokům na...
Rusko použilo stovky dronů, nadzvukové a balistické rakety i střely k útokům na...
5 fotografií

Rusko v noci na čtvrtek zaútočilo na Ukrajinu 574 drony a 40 různými střelami, protivzdušná obrana zničila 546 dronů a 31 střel, uvedlo ukrajinské letectvo s tím, že eviduje zásahy ruskými střelami a drony na jedenácti místech. Podrobnosti k zasaženým lokacím neuvedlo. Ruská protivzdušná obrana v noci sestřelila 49 ukrajinských bezpilotních letounů, oznámilo mezitím ministerstvo obrany v Moskvě.

Česko by mělo být součástí případných mírových jednotek na Ukrajině, míní Pavel

Podle ukrajinského ministra zahraničí Andrije Sybihy zasáhl útok na západě země podnik významného amerického výrobce elektroniky. „Hlasitá noc ve Lvově. Nepřítel podnikl kombinovaný útok Šáhedy (drony) a raketami,“ uvedl na Telegramu Sadovyj. Tlaková vlna podle něj poškodila okna a střechy desítek budov v okolí.

V Mukačevu byly v důsledku útoku poničeny sklady, uvedly úřady podle serveru Ukrajinska pravda. Hořet začalo v jedné z firem ve městě, radnice pak vyzvala obyvatele, aby prozatím neotevírali okna a nezdržovali se zbytečně na ulici.

Ministr Sybiha na síti X ráno uvedl, že Rusko v noci použilo stovky dronů, nadzvukové a balistické rakety i střely s plochou dráhou letu k útokům na civilní a energetickou infrastrukturu. „Jedna ze střel zasáhla velkého amerického výrobce elektroniky v našem nejzápadnějším regionu,“ napsal Sybiha s tím, že důsledkem byly škody a zranění. Upozornil, že to nebyl první útok na americké firmy působící na Ukrajině a připomněl mimo jiné poškození kyjevských kanceláří společnosti Boeing dříve v letošním roce.

Rusko chce veto nad Ukrajinou. Evropa neslušně ovlivňuje Trumpa, zlobí se Lavrov

„(Je to) bez vojenské logiky nebo nutnosti, jen teror proti lidem, firmám a normálnímu životu v naší zemi,“ poznamenal ministr s tím, že noční útok opět ukázal potřebu posilování ukrajinské protivzdušné obrany. Připomněl také význam snah směřujících k tomu, aby Rusko svou agresi ukončilo.

Ukrajina se ozbrojené ruské agresi brání od února 2022, ruské síly na ukrajinské území útočí drony a raketami prakticky každou noc. Podle informací médií ve čtvrtek v noci ruské síly zasáhly také Luck, kde ale podle úřadů nebyl nikdo zraněn.

Bojiště Afrika. Rusko otevřelo novou armádní frontu, varuje expert z místa

Agentura Unian noční útok ráno označila za „masivní“, Rusové podle ní využili nejen drony nejrůznějších typů, ale také z letadel vypouštěné střely Kinžál a rakety Kalibr a Ch-101. Velký počet z nich přitom mířil na západní část Ukrajiny.

Kvůli ruskému útoku na západ Ukrajiny odstartovaly polské a spojenecké stíhačky k případné ochraně polského vzdušného prostoru, uvedla ráno agentura Reuters. Polsko ve středu zaznamenalo pád dronu na svém území, podle vyjádření ministerstva obrany to byl ruský dron Šáhed bez výbušniny.

Vstoupit do diskuse (41 příspěvků)

Kolář: Pro Putina je Trump „jouda“, hraje si s ním jako kočka s myší

Nejčtenější

Vyděšení cestující volali o pomoc. Opilý řidič autobusu RegioJet ujížděl policii

Jízda autobusem na lince z Prahy do Jirkova na Chomutovsku se v pátek večer proměnila pro cestující v noční můru. Podle svědků jel řidič nebezpečně rychle, usínal za volantem a odmítal zpomalit, i...

Summit s Putinem. Trump nepřímo přiznal, že příměří na Ukrajině zatím nevymohl

Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin v pátek spolu poprvé po několika letech osobně jednali, a to na Aljašce. Po tříhodinovém jednání na vojenském letišti v Anchorage...

Lavrov dorazil na Aljašku v mikině SSSR, místní protestovali na podporu Ukrajiny

Ruská delegace přicestovala do Anchorage na Aljašce, kde se večer středoevropského času uskuteční schůzka prezidentů USA a Ruska Donalda Trumpa a Vladimira Putina. Ministr zahraničí Sergej Lavrov...

Trump: Ukrajina není velmoc, s Rusy se musí domluvit. Prozradil, co mu řekl Putin

Americký prezident Donald Trump po konci summitu na Aljašce prohlásil, že se nyní bude domlouvat schůzka mezi ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a ruským vůdcem Vladimirem Putinem....

Trump „upekl“ schůzku Zelenskyj - Putin. S lídry EU řešil záruky pro Ukrajinu

Sledujeme online

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a lídři několika evropských zemí v pondělí jednali v Bílém domě s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Probírali možnosti ukončení války na Ukrajině. Trump...

Rusko útočilo na Lvov a Mukačevo. Střely zasáhly i americkou firmu a civilní oblasti

Sledujeme online

Jeden člověk zemřel a dva utrpěli zranění v důsledku ruského dronového a raketového útoku na západoukrajinský Lvov. Na sociálních sítích to podle serveru listu Ukrajinska Pravda uvedli starosta města...

21. srpna 2025  8:29,  aktualizováno  9:10

Mrtvému praseti tváří v tvář. V Bechyni umění člověka nenechá chladným

Kdybyste do Bechyně sezvali všechny, kteří se do její historie v průběhu staletí otiskli, ocitli byste v dost zajímavé společnosti. Od Přemysla Otakara II., Petra Voka přes Františka Křižíka až po...

21. srpna 2025  8:30

Členům drogového gangu hrozí až 18 let vězení, soud v Liberci dnes rozhodne

Krajský soud v Liberci dnes vynese rozsudek nad zbývajícími čtyřmi obžalovanými z jedenáctičlenné skupiny, která se podle spisu zabývala výrobou a distribucí drog. Hlavním aktérům hrozí až 18 let...

21. srpna 2025  8:24

Soud projednává loupežné přepadení chataře, útočníci ho brutálně zbili a svázali

Krajský soud v Olomouci dnes začne projednává loupežné přepadení z předloňského prosince. Dva muži a jedna žena ze Slovenska podle spisu napadli poškozeného v chatové oblasti v Olomouci-Radíkově....

21. srpna 2025  8:19

Málo známá kapitola okupace 1968. Češi se pokoušeli o odboj, jednoho vojáka zabili

Premium

U jedné z cest vedoucích hlubokými křivoklátskými lesy stojí neobvyklý pomník, pískovcový kámen se jménem bulharského vojáka. Připomíná ojedinělou událost, kdy Češi zastřelili „okupanta“ z roku 1968....

21. srpna 2025

Vládu chci sestavit rychle a bez předběžných podmínek, říká Pavel

Prezident Petr Pavel je připraven neprotahovat proces sestavování vlády po říjnových sněmovních volbách a neklást předběžné podmínky. Domnívá se, že nový kabinet vznikne poměrně brzy, alespoň takový...

21. srpna 2025

Česko by mělo být součástí případných mírových jednotek na Ukrajině, míní Pavel

Pokud budou na Ukrajině rozmístěny mírové jednotky, Česko by mohlo a mělo být jejich součástí, protože je aktivním hráčem v mírovém procesu a podporuje napadenou zemi od samého začátku ruské invaze....

21. srpna 2025  6:29,  aktualizováno  7:22

Přeháňky a bouřky zasáhnou část Česka. Víkend bude slunečný, ale chladnější

Česko zasáhne déšť a místy i bouřky, které se budou soustředit hlavně na jihovýchodní polovinu republiky. Na severozápadě se naopak občas objeví sluneční paprsky. Od pátku se počasí postupně uklidní...

21. srpna 2025  6:59

Škola opět podraží, pomůcky pro prvňáka stojí už přes pět tisíc. Nejdražší je batoh

Premium

Nástup dětí do školy se blíží a rodiče často na poslední chvíli shánějí potřeby a pomůcky. Podle průzkumu pro společnost Allegro, který má iDNES.cz exkluzivně k dispozici, plánuje většina z nich...

21. srpna 2025

Když podání ruky nestačí. Cla na evropský alkohol nejspíš zůstanou

Celní dohoda mezi Spojenými státy a Evropskou unií se v současné době finalizuje. Podle informací z Bílého domu se ale unijním vyjednavačům nakonec u Američanů nepodařilo prosadit požadavek na...

21. srpna 2025

Českem se valí lavina solárních krachů, lze díky ní i ušetřit

Premium

Firmy zaměřené na fotovoltaiku se potýkají s nesnázemi. Poptávka výrazně ochladla, solární boom brzdí a v tuzemském rybníku najednou není pro všechny místo. Odborníci se shodují, že ačkoliv to firmy...

21. srpna 2025

D5 před Prahou stála. Bourala dvě nákladní auta, jeden z řidičů se zranil

Dálnici D5 ve středu odpoledne uzavřela na prvním kilometru u Prahy nehoda dvou nákladních aut. Jeden z řidičů se lehce zranil a skončil v nemocnici. Směr na Prahu byl zhruba na čtyři hodiny...

20. srpna 2025  17:02,  aktualizováno  22:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.