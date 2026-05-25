Ukrajina zaútočila na Belgorod a Jaroslavl. Úřady hlásí rozsáhlé výpadky proudu

Při údajně masivním útoku v Belgorodské oblasti, která sousedí s Ukrajinou, byla poškozena energetická infrastruktura, oběti ale hlášeny nejsou. Útok mířil i na samotné město Belgorod. Přerušeny byly dodávky elektřiny a vody.
Útok ukrajinských dronů byl odražen poblíž Jaroslavle, informovala agentura TASS. Jedna žena utrpěla zranění od šrapnelu, uvedl gubernátor Michail Jevrajev na platformě Max.
„V noci na dnešek síly protivzdušné obrany a elektronického boje odrazily masivní útok ukrajinských dronů při jejich přiblížení k Jaroslavli. Žena utrpěla lehké zranění šrapnelem a odmítla hospitalizaci. Další oběti nejsou,“ uvedl gubernátor.
|
Přenášíme válku do Ruska. Ukrajinci trefili rafinerii v Jaroslavli, zasáhli i internát
Útok dronů ukrajinských ozbrojených sil způsobil výpadek proudu v devíti okresech Chersonské oblasti, informovaly ráno okupační úřady regionu, který částečně ovládá Rusko. „Devět okresů je kvůli útoku ukrajinského dronu zcela bez proudu,“ uvedl na Maxu Moskvou dosazený gubernátor Vladimir Saldo. Energetici a záchranné složky jsou podle něj na místě a pracují na co nejrychlejším obnovení dodávek elektřiny.
Ukrajina v reakci na bombardování ruskou armádou, která v únoru 2022 zahájila invazi do sousední země, pravidelně útočí na cíle v Rusku. Kyjev uvádí, že se zaměřuje na vojenské a energetické objekty, aby omezil schopnost Moskvy financovat a vést válku.